Tout ce que le prince William et le prince Harry ont dit et suggéré sur le genre de grand-mère la princesse Diana aurait été

La princesse Diana était l’un des membres les plus influents et les plus aimés de la famille royale. L’une des choses qui a fait que de nombreux fans sont tombés instantanément amoureux d’elle était le fait qu’elle ressemblait plus à une «vraie» personne qu’à aucun de ses membres étouffants et étroits de la famille royale. Elle aimait jouer selon ses propres règles et elle n’avait pas peur d’aller contre le protocole royal pour défendre ce en quoi elle croyait.

Un autre trait de personnalité qui la distinguait considérablement des autres membres de la famille royale était la façon dont elle élevait ses enfants. Elle s’est efforcée de veiller à ce que ses enfants soient traités de la même manière que les enfants non royaux. Puisqu’elle n’est plus là, beaucoup se demandent quel type de grand-mère elle serait pour ses quatre petits-enfants. Au fil des ans, le prince William et le prince Harry ont jeté un éclairage.

La princesse Diana a créé un admirable héritage

La princesse Diana | Georges De Keerle / .

Le 29 juillet 1981, Lady Diana Spencer a épousé le prince Charles et est devenue la princesse de Galles. En 1982, elle et le prince Charles ont accueilli leur premier fils, le prince William. Deux ans plus tard, ils ont accueilli leur plus jeune fils, le prince Harry, dans le monde.

La princesse Diana était une mère très dévouée. Elle voulait s’assurer que ses fils comprenaient le fonctionnement du monde réel et que rien dans la vie dans la vie n’était promis à personne. Elle a haussé les sourcils lorsqu’elle a inscrit le prince William et le prince Harry à l’école publique. Et elle a été félicitée quand elle leur a fait faire des choses «normales» comme faire la queue dans les parcs d’attractions.

La princesse Diana n’était pas seulement une mère aimante, elle était aussi une humanitaire bien-aimée. Pendant son mandat de princesse de Galles, elle a consacré son temps à aider d’autres personnes et à sensibiliser à certaines causes stigmatisées comme le sans-abrisme, le VIH et le sida et la lèpre. La princesse Diana semblait vraiment se soucier des autres. Et en raison de son travail humanitaire et de la façon dont elle traitait tout le monde avec gentillesse, elle était connue comme un symbole international de l’amour.

Tragiquement, la princesse Diana a perdu la vie le 31 août 1997 dans un accident de voiture mortel à Paris, en France. Elle a laissé derrière elle deux jeunes fils et un monde entier qui a pleuré sa perte. À ce jour, sa mort est entourée de multiples théories du complot sur ce qui a réellement provoqué l’écrasement de sa voiture contre le mur d’un tunnel parisien.

Ses fils continuent de perpétuer son héritage

Le prince Harry et le prince William jouent tous deux un rôle actif dans les organismes de bienfaisance qui ont le plus d’importance pour leur mère. Ils sont à la fois des voix fortes dans la lutte contre le VIH et le sida et sensibilisent les sans-abri et d’autres organisations caritatives. Si la princesse Diana était encore en vie aujourd’hui, il ne fait aucun doute qu’elle serait fière de ses deux enfants.

Non seulement la princesse Diana serait fière du prince Harry et du prince William, étant donné qu’elle aimait les enfants, elle serait plus que probablement une grand-mère très dévouée. Aujourd’hui, la princesse Diana a quatre petits-enfants.

Le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, ont trois enfants: le prince George a 6 ans, la princesse Charlotte a 4 ans et le bébé prince Louis a un an. Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ont accueilli leur premier enfant, Archie Mountbatten-Windsor, le 6 mai 2019.

Quel genre de grand-mère serait la princesse Diana?

Malheureusement, la princesse Diana n’a jamais pu rencontrer ses petits-enfants. Quand on a demandé au prince William comment sa mère aurait été grand-mère, il a eu des choses douces à dire.

«Elle serait une grand-mère cauchemardesque, un cauchemar absolu. Elle adorerait les enfants en morceaux, mais ce serait un cauchemar », a déclaré le prince William en plaisantant. “Elle allait et venait et elle entrait, probablement au moment du bain, provoquait une quantité incroyable de scène, des bulles partout, de l’eau du bain partout – et puis partait.”

Le prince William a finalement admis que sa mère aurait fait une «adorable grand-mère».

Les déclarations du prince Harry sur le maternage de la princesse Diana reflètent le type de grand-mère qu’elle serait.

«Quand elle était en vie, nous tenions complètement pour acquise son amour inégalé de la vie, ses rires, son amusement et sa folie. Elle était notre tutrice, amie et protectrice », a-t-il déclaré à l’occasion du 10e anniversaire de sa mort en 2007.« Elle n’a jamais permis à son amour indéfectible pour nous de rester muet ou non démontré. On se souviendra toujours d’elle pour son incroyable travail public, mais derrière le regard médiatique, pour nous, juste deux enfants aimants, elle était tout simplement la meilleure mère du monde. »

Il a également déclaré à Newsweek en 2017: «Elle avait le sens de l’humour le plus merveilleux et a toujours voulu rendre les choses amusantes pour nous, ainsi que nous protéger.»

«En tant que fils, je dirais ceci, elle était la meilleure maman du monde. Elle nous a étouffés d’amour, c’est sûr », a déclaré le prince Harry dans le documentaire de HBO, Diana, Our Mother: Her Life and Legacy en 2017.

Le prince William a également partagé des informations sur son temps avec sa défunte mère qui suggèrent quel type de grand-mère elle serait. «En ce qui concerne le mariage, j’ai vraiment senti qu’elle était là. Vous savez, il y a eu des moments où vous regardez quelqu’un ou quelque chose pour trouver de la force, et j’ai vraiment senti qu’elle était là pour moi », a-t-il déclaré dans le documentaire HBO susmentionné.