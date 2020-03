Tout ce que nous avons appris sur la PS5 – .

Sony a finalement dévoilé la PlayStation 5 mercredi, près d’un an après l’annonce de la console dans une interview entre l’architecte système principal Mark Cerny et Wired.

Le processeur, le GPU, le SSD, la mémoire, les solutions de stockage extensibles et bien plus de la PS5 étaient tous détaillés.

Nous n’avons pas pu voir la console PS5 elle-même, ni aucun jeu en cours d’exécution.

Nous savons presque tout ce qu’il y a à savoir sur la Xbox Series X, mais Sony a été très discret sur la PlayStation 5 jusqu’à présent. Cela a finalement changé mercredi, alors que le compte Twitter officiel de la PlayStation annonçait que l’architecte principal du système PS5, Mark Cerny, «fournirait une plongée en profondeur dans l’architecture système de la PS5 et comment elle façonnerait l’avenir des jeux» dans une vidéo sur le blog PlayStation à 9. AM PDT / 12 PM EDT.

Comme le dit Cerny au début de la vidéo, il y aura beaucoup de temps pour montrer la PS5 et les jeux qui seront lancés à côté d’elle plus tard dans l’année, mais pour l’instant, Sony se concentre sur les détails matériels spécifiques qu’elle aurait annoncé lors de la Game Developers Conference, s’il n’avait pas été annulé en raison du coronavirus.

Alors que la vidéo ci-dessous vous dira tout ce que vous devez savoir, la fonderie numérique d’Eurogamer a eu l’occasion d’apprendre à l’avance toutes les informations pertinentes et de les partager dans un article complet. En commençant par les spécifications, la PS5 comprendra un processeur avec 8 cœurs Zen 2 à 3,5 GHz, un GPU capable de 10,28 TFLOP, 36 CU à 2,23 GHz, une architecture GPU RDNA 2 personnalisée, 16 Go de RAM GDDR6, 448 Go / s de bande passante mémoire, et un SSD personnalisé de 825 Go. Il aura également un lecteur Blu-ray UHD 4K et un slot SSD NVMe pour un stockage extensible.

Les fréquences variables joueront un rôle clé dans les performances de la PlayStation 5. Comme l’explique Eurogamer, contrairement à un téléphone portable ou à un composant informatique, la PS5 a un budget de puissance lié aux limites thermiques de son ensemble de refroidissement. «C’est un paradigme complètement différent», explique Cerny. «Plutôt que de fonctionner à fréquence constante et de laisser la puissance varier en fonction de la charge de travail, nous fonctionnons à une puissance essentiellement constante et laissons la fréquence varier en fonction de la charge de travail.»

Il y a un moniteur dans la console qui analyse les charges de travail du CPU et du GPU, et il ajustera les fréquences pour les faire correspondre. “Plutôt que de regarder la température réelle de la puce de silicium, nous examinons les activités que le GPU et le CPU effectuent et définissons les fréquences sur cette base – ce qui rend tout déterministe et répétable”, explique Cerny dans la vidéo. “Pendant que nous y sommes, nous utilisons également la technologie SmartShift d’AMD et envoyons toute puissance inutilisée du CPU au GPU afin qu’il puisse extraire quelques pixels de plus.”

En résumé, bien que les chiffres ci-dessus ne soient pas synchronisés avec ce que Microsoft a annoncé pour la Xbox Series X, Cerny explique que la mesure brute des téraflops n’est «qu’une partie du GPU», ajoutant: «il y a beaucoup d’autres unités – et ces autres unités fonctionnent toutes plus rapidement lorsque la fréquence du GPU est plus élevée. »

Il y a plusieurs autres fonctionnalités que Cerny ne mentionne pas dans la vidéo de plongée profonde, mais nous apprenons que la PS5 correspondra effectivement à la Xbox Series X et prendra en charge le lancer de rayons accéléré par le matériel avec son moteur d’intersection, qui selon Cerny est «basé sur le même stratégie que les prochains GPU PC d’AMD. »

Le composant sur lequel nous étions le plus impatients d’en savoir plus était le lecteur à semi-conducteurs, et c’était sans surprise une grande priorité de la vidéo. Cerny dit que l’ajout d’un SSD était la demande numéro un des développeurs, c’est pourquoi c’était une priorité majeure pour Sony cette génération. Avec le nouveau SSD, 2 Go de données peuvent être chargés en un quart de seconde. Cela nécessite beaucoup de matériel personnalisé, ce qui explique l’étrange 825 Go de stockage au sein du SSD. Sony dit qu’il a regardé combien de joueurs de salle avaient besoin tout en faisant de son mieux pour faire correspondre le lecteur avec tous les autres matériels contenus dans la PS5. C’est un numéro unique, c’est le moins qu’on puisse dire.

Cerny a également réitéré que le GPU de la PS5 est rétrocompatible avec la PS4. Alors que Sony a mis l’ancien chipset de la PS2 dans la PS3 afin d’obtenir une compatibilité descendante, Cerny explique que cela était “extrêmement cher”, donc à la place, Sony a intégré les différences de logique de la PS4 dans les puces personnalisées de la PS5. De cette façon, même si la technologie de la PS5 évolue, la logique et les fonctionnalités requises par les titres PS4 et PS4 Pro sont toujours disponibles. Cerny n’a proposé aucune mise à jour sur la rétrocompatibilité potentielle pour la PS3 et les titres plus anciens.

En ce qui concerne le stockage extensible, Sony utilise apparemment la même solution que Microsoft. Il y aura un emplacement NVMe pour augmenter la quantité de stockage SSD disponible, et bien que vous puissiez utiliser des disques tiers avec votre PS5, vous devez vous assurer que celui que vous souhaitez fonctionnera avec la console de Sony avant de l’acheter. Mais si vous essayez simplement de jouer à un jeu PS4 sur votre PS5, un disque dur USB exécutera ces jeux très bien.

Enfin, l’audio 3D est un autre pilier des ambitions de nouvelle génération de la PS5. Alors que le PSVR prend en charge «50 sources sonores assez décentes», Cerny dit que le moteur Tempest de la PS5 peut prendre en charge des centaines à une qualité encore plus élevée. Comme Eurogamer l’explique, Sony souhaite que vous profitiez d’un son haut de gamme sur n’importe quel matériel.

