Tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la série de rencontres Netflix “ Love Is Blind ”

La Saint-Valentin est dans quelques semaines et il n’est pas surprenant que Netflix replonge ses orteils dans la scène des rencontres. Un an après la première série Dating Around, Netflix espère trouver encore plus de popularité avec Love Is Blind. Vous trouverez ci-dessous tout ce que nous savons sur la série de rencontres originales Love Is Blind.

Love is Blind est une prochaine émission de téléréalité Netflix Original produite par Kinetic Content. À sa sortie, Love Is Blind sera la troisième série de rencontres publiée sous la bannière originale. Avec des réseaux tels que MTV, ABC et Lifetime qui connaissent un énorme succès avec les émissions de téléréalité, il n’est pas surprenant que Netflix continue de pénétrer dans l’océan en constante évolution qu’est la télé-réalité.

Qu’est-ce que l’amour est aveugle?

Pour tous ceux qui ont vu la série réalité Blind Date ou Married at First Sight sauront comment une série comme celle-ci fonctionnera.

Plutôt que de cacher trois concurrents derrière un écran, deux singles chanceux iront à des rendez-vous mais ne pourront pas se voir jusqu’à ce que la paire soit engagée. Une fois engagés, les yeux bandés se détachent et ils verront qui est leur nouveau beau pour la première fois. Les caméras suivront ensuite le couple alors qu’ils tentent de faire correspondre une relation physique au lien émotionnel qu’ils ont formé jusqu’à quelques jours avant leur mariage.

Le concept est très similaire à Marié à la première vue, la populaire série de réalité à vie. Une différence majeure entre les deux séries est le fait que Love Is Blind ne demande pas au couple de se marier avant de se rencontrer, donnant aux couples la possibilité de se retirer de la série avant de faire le noeud.

Qui héberge la série?

Nick et Vanessa Lachey seront les hôtes de Love Is Blind. Le couple est marié depuis 2011 et chacun a connu un grand succès dans sa carrière respective.

Vanessa Lachey a connu le succès à un jeune âge après avoir été nommée Miss Teen USA en 1998. Tout au long de sa carrière, Vanessa a travaillé comme mannequin, reine de beauté, personnalité de la télévision, actrice et, plus récemment, animatrice de télévision. Beaucoup la reconnaîtront pour son travail sur Entertainment Tonight et l’hôte de Total Request Live sur MTV.

Mieux connu aux États-Unis, Nick Lachey faisait partie du groupe de 98 degrés qui vendait du platine. Il était marié à Jessica Simpson entre 2002 et 2006 et a joué dans la série de télé-réalité Newlyweds: Nick et Jessica.

Quelle est la date de sortie de Netflix?

Il a été confirmé que Love Is Blind arrivera sur Netflix le 13 février 2020!

Combien d’épisodes comportera Love Is Blind?

Le premier épisode aura un total de dix épisodes. Comme la série a été confirmée pour la sérialisation, cela signifie que les épisodes seront publiés chaque semaine plutôt que tous en même temps.

La durée de chaque épisode n’est pas claire, mais nous imaginons que les épisodes auront une durée approximative de 45 à 60 minutes.

Netflix a-t-il publié une bande-annonce de Love Is Blind?

Nous attendons toujours une bande-annonce de Love Is Blind, mais attendez-vous à voir bientôt quelque chose!

Avez-vous hâte de voir sortir Love is Blind? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!