Tout ce que nous savons sur la troisième saison

Le 5 octobre 2018, il a atteint Elite sur Netflix avec sa première saison, qui est rapidement devenue une frénésie de fiction marathon. Son succès a été tel que plus de vingt millions de personnes l’ont dévorée seulement le premier mois depuis qu’elle a donné l’arme de départ.

En septembre 2019, nous sommes revenus à Las Encinas avec le deuxième lot d’épisodes et Le 13 mars arrive à Netflix quelle sera la troisième saison. La fin de la précédente a laissé tellement de portes ouvertes que les fans ne font que spéculer sur ce qui pourrait arriver à partir de maintenant. Une saison qui commence par une nouvelle mort et de nombreux suspects de meurtre.

Encore une fois, il y aura huit chapitres qui nous garderont à l’affût jusqu’à ce que nous résolvions un nouveau mystère. Dans FormulaTV, nous sommes en avance sur la première et, au cas où vous ne pourriez pas attendre non plus, Nous vous disons tout ce que nous savons qui se passera dans la troisième série d’épisodes. Qui sera la nouvelle victime? Comment les histoires d’amour seront-elles résolues? Quels rôles joueront les nouveaux ajouts? Qu’est-ce qui nous attend après sa fin?

La mort de Polo, qui est le meurtrier?

La mort de Polo dans la saison 3 de Netflix ‘Elite’

Depuis ses débuts, ‘Elite’ a concentré ses saisons sur les drames. Le premier, dans le meurtre de Marina, et le second, dans la disparition de Samu. Le troisième n’allait pas être moins et va se développer autour d’un autre décès, il basera son développement sur des flash-forward et, de la même manière que le premier, nous saurons qui est décédé depuis le second mais l’auteur de la assassiner. Et, Qui meurt Polo aux mains d’un des protagonistes.

Pas étonnant qu’il ait été la victime après avoir découvert qu’il avait tué Marina et réussi à se libérer de prison faute de preuves. Quelle meilleure façon de fermer un cercle que la mort du meurtrier? Dans la bande annonce nous voyons comment Polo tombe à travers un trou, avec une hauteur considérée, et dans la scène finale, nous le voyons mort. Ou du moins nous le supposons, car dans «Elite», tout n’est pas toujours comme il semble. Juste après, Guzmán apparaît avec du sang sur les mains et le visage et Lu parle au policier en disant qu’il sait qui était le coupable. Tout le monde a des raisons de le faire, mais Samu et Guzmán prennent le gâteau. Aurons-nous raison ou la fin nous surprendra-t-elle encore?

Ander et sa maladie

Arón Piper comme Ander dans la saison 3 de Netflix ‘Elite’

Le personnage d’Ander gagnera encore plus en importance au cours de la troisième saison. Et c’est qu’à la fin de la précédente, nous avons été témoins de comportements étranges dans le corps du personnage qui inquiètaient tous les fans. Rappelez-vous les évanouissements qu’il a subis lors de la soirée finale, qui peuvent être dus à l’alcool consommé ne semble pas être la bonne option, et les saignements de son nez lors de sa conversation avec Guzmán.

Tout au long de la troisième série de chapitres, Ander sera victime d’une terrible maladie qui marquera un avant et un après dans sa vie. Au cours des mois de tournage, nous avons pu supposer quelque chose. Les fans, voyant des images d’Aron Piper avec la tête complètement rasée, ne pouvaient s’empêcher de spéculer sur la maladie possible. Sa maladie transformera Ander en un garçon froid et réservé, il se distanciera des personnes qui lui sont chères pour ne faire de mal à personne et on peut déjà le supposer dans la caravane quand, dans une conversation avec Omar, nous avons entendu ce dernier dire “Et tu veux que j’y aille maintenant?” Mais plusieurs fois, plus vous voulez, plus vous êtes proche. Cette maladie provoquera également des rapprochements au sein du trio Ander-Guzmán-Polo, qui devra réapprendre à pardonner et qui sait si elle redeviendra indissociable.

Deux nouveaux étudiants arrivent à Las Encinas

Yeray et Carla à une fête pour la saison 3 de Netflix ‘Elite’

Si lors de la deuxième saison Cayetana, Valerio et Rebeca sont venus bouleverser Las Encinas, les prochains chapitres de ‘Élite’ recevront également deux nouveaux étudiants. D’une part on trouve Yeray, joué par Sergio Momo, un garçon qui a déjà été à l’école et qui a gagné de l’argent en travaillantVous avez déjà créé une application très réussie. Il recherchera les excuses de ses pairs pour l’avoir laissé de côté il y a des années et donnera beaucoup de jeu sur d’autres aspects. Dans la bande-annonce, nous voyons qu’il est très proche de Carla alors qu’elle lui dit qu’elle veut “laisser tout cela derrière”. Yeray sera pour elle un mélange de soutien et de fardeau avec lequel elle devra avancer comme si c’était une obligation.

D’un autre côté, Malick, joué par Leïti Sène, dont l’intrigue principale sera vécue avec Nadia. Bien qu’ils ne partent pas du bon pied, ils vont peu à peu créer une forte amitié qui lui servira de support, notamment de lui à elle. Dans la bande-annonce, il partage une scène avec Nadia et nous pouvons comprendre qu’ils vont tous deux être plus que de simples amis. Va-t-il tout envoyer en ruine avec Guzmán après la diffusion définitive de la vidéo érotique? Vous cherchez à sauter dans la piscine avec quelqu’un pour repartir de zéro et sans préjugé? Malick sera-t-il également musulman pour l’acceptation de son père et cela, à son tour, la relation entre les deux?

Lu et Valerio, des millionnaires aux pauvres

Lu et Valerio s’embrassent dans la saison 3 de Netflix ‘Elite’

‘Elite’ nous a montré maintes et maintes fois qu’il n’y a pas de règles en matière d’amour. Valerio est arrivé à Las Encinas directement du Chili dans la deuxième saison en tant que demi-frère de Lu et nous avons découvert que ce n’était pas la seule chose qui les unissait. Et les deux dormaient depuis longtemps. Dans un accès de colère, le personnage de Jorge López fait voir à son père qu’ils sont plus que de la famille et cela, dans les prochains chapitres, les séparera. Il suffit de regarder la bande-annonce pour entendre que “je t’aime hors de cette maison” envers Valerio de son père. Dans le nouveau de la fiction Nous verrons comment ils cessent tous deux de recevoir de l’argent de leurs parents et comment ces derniers déménagent pour vivre dans l’appartement de Samu, avec laquelle vous n’aurez pas trop de relations personnelles.

Deux criminels avec de la drogue

Valerio torse nu dans la saison 3 de Netflix ‘Elite’

Les complots liés à la drogue ne manquent pas non plus dans une fiction comme «Elite». Dans la deuxième saison, avec l’arrivée de Valerio et Rebeca, nous avons déjà vu que tout était révolutionné. Nous avons vu comment le personnage incarné par Jorge López consommait de la cocaïne et avons encouragé Guzmán à faire de même à plusieurs reprises. D’un autre côté, la mère de Rebe est un trafiquant de drogue et elle causait des problèmes à Samu. Et dans le troisième, cela continuera. Valerio continuera de faire du trafic et son arrivée chez Samu va lui poser plus de problèmes.; Et Rebeca le fera également et recevra la réprimande du personnage d’Itzan Escamilla, dont l’appartement sera le centre de toutes sortes de situations illégales.

L’amour et le sexe sont toujours présents

Le trio sexuel de Valerio, Cayetana et Polo dans la saison 3 de ‘Elite’ Netflix

L’une des relations qui nous a le plus surpris lors de la deuxième saison d’Elite était celle de Samu et Carla. Ce qui a commencé avec le sexe et l’intérêt, a évolué vers l’amour et, finalement, le mépris pour le piège de Samu. Dans ce nouveau lot d’épisodes, Le personnage d’Ester Expósito se distanciera de celui d’Itzan Escamilla car, même s’il lui est difficile de le faire, il va se battre pour son bonheur, s’appuyant sur la maturité qu’il prendra chapitre après chapitre. Comme nous le voyons déjà dans la bande-annonce, Samu s’approche d’elle pour lui dire qu’il l’aime et elle répond d’un coup au visage. D’un autre côté, nous avons Rebe, dont la complicité avec Samu était déjà palpable, et qui va maintenant passer à l’action.

Bien que le sexe ne soit pas aussi important que dans les deux précédents, il sera très présent. Polo aura des relations sexuelles pour se réfugier mentalement contre tous les poids derrière lui. Cela nous amène à penser que sa relation soudaine avec Cayetana n’est pas exactement une navigation fluide. Ce que nous savons, c’est que les deux seront les protagonistes d’un nouveau triangle sexuel dont le sommet sera Valerio, à mesure que la bande-annonce progresse. De plus, les créateurs ont voulu souligner que, dans cette saison, il n’y aura pas de sexe sans une raison forte qui le provoque.

La clôture d’un cycle

Carla, Rebeca, Samuel, Guzmán et Cayetana dans la saison 3 de ‘Élite’ Netflix

Il n’y a rien de mieux pour fermer un cercle que de mettre fin à qui l’a commencé. La mort de Polo clôt l’histoire du meurtre de Marina. Bien que dans les interviews données par les protagonistes de FormulaTV, certains acteurs assurent qu’ils ne savent jamais ce qui se passera dans une supposée quatrième saison, la vérité est que rien ne sera plus pareil à Las Encinas. Darío Madrona et Carlos Montero, créateurs de ce succès mondial, ont clairement indiqué que cette histoire se termine à la fin du troisième et que les suivantes, si elles existent, pourraient avoir des personnages complètement différents. Et c’est le plus logique.

Les étudiants sont déjà en fin d’études, diplômés et doivent déjà quitter l’institut pour emprunter d’autres voies, comme l’université ou le monde du travail. Il ne serait pas logique de poursuivre l’intrigue au sein de l’école pour l’allonger et, comme l’ont dit ses protagonistes, il peut être intéressant de voir comment se déroule la prochaine avec de nouveaux visages. Cela ne signifie pas que les drames criminels ne continuent pas de jouer au fil des saisons, mais tout d’un autre point de vue. Et cela ne veut pas dire que nous ne savons rien des actuels. On ne sait jamais où les routes peuvent mener.

