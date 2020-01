Tout ce que nous savons sur le drame de Netflix «Horse Girl»

Quelle meilleure façon de démarrer le mois de février, puis un drame psychologique pour faire fondre votre esprit? Si vous êtes prêt à remettre en question la réalité mais pas prêt à remettre en question votre propre réalité, laissez Netflix vous emmener faire un tour avec Horse Girl. Nous avons tout ce que vous devez savoir sur Horse Girl, y compris l’intrigue, la bande-annonce, le casting et la date de sortie de Netflix.

Horse Girl est un prochain drame psychologique Netflix Original réalisé par Jeff Baena et adapté du scénario qu’il a co-écrit avec Alison Brie. L’actrice populaire Community et GLOW a également été productrice exécutive de Horse Girl, qui l’a également incluse dans le rôle principal. Horse Girl est officiellement le premier film d’Alison Brie qu’elle a contribué à l’écriture du scénario.

Quelle est la date de sortie de Netflix pour Horse Girl?

Horse Girl devrait arriver sur Netflix le Vendredi 7 février 2020.

Le drame Netflix Original fait ses débuts en salles le 27 janvier, lors du Sundance Film Festival de cette année.

Dès sa sortie, Horse Girl sera disponible pour diffuser aux abonnés du monde entier.

Quelle est l’intrigue de Horse Girl?

Le synopsis de Horse Girl est le suivant:

Socialement maladroite mais passionnée des arts et de l’artisanat, des chevaux et du crime surnaturel, Sarah commence à perdre son emprise sur la réalité alors que ses rêves de plus en plus lucides et la réalité commencent à se fondre en un.

Qui sont les acteurs de Horse Girl?

Les acteurs suivants ont été confirmés pour jouer dans Horse Girl:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? SarahAlison BrieLe film Lego | GLOW | CommunityMollyMolly ShannonSuperstar | N’a jamais été embrassé | Scary Movie 4TBAJohn ReynoldsStranger Things | Recherche partie | Quatre mariages et un enterrementTBADebby RyanInsatiable | Chantez! | Livre de jeu JessieTBAJohn OrtizSilver Linings | Gangster américain | Fast & FuriousTBAJay DuplassTransparent | Convivialité | CyrusTBARobin TunneyL’artisanat | Limite verticale | Empire RecordsTBAPaul ReiserMad À propos de vous | Aliens | WhiplashTBAMatthew Grey Gubler500 jours d’été | Alvin et les Chipmunks | Criminal MindsTBAMeredith HagnerSearch Party | Hits | Homme irrationnel

Horse Girl est le troisième Netflix Original dans lequel l’actrice Alison Brie a joué. Bien connue pour son rôle de Ruth / Zoya la Destroya dans la série de comédie GLOW, elle est également la voix de Diane et de diverses autres voix de Bojack Horseman.

Quand le tournage a-t-il eu lieu pour Horse Girl?

Le tournage de Horse Girl a eu lieu à l’été 2019 du 17 juin au 24 juillet. Horse Girl a été officiellement annoncé comme terminé le 23 janvier 2020.

Quel est le temps d’exécution de Horse Girl?

Selon IMDb, Horse Girl aura une durée de 104 minutes.

Quelle est la cote parentale?

Pas exactement celui qui convient aux petits enfants malgré le nom, nous nous attendons à voir Horse Girl avec au moins une cote PG-13.

* Vous voyez, il y a une bande-annonce Netflix pour un film intitulé “Horse Girl” *

Moi: omg yay plus de trucs de chevaux, j’aime les chevaux, mon cheval me manque, chevaux chevaux chevaux

* remorque de montres *

Moi: pic.twitter.com/hut1al4QnW

– ♡ (@veloulaa) 21 janvier 2020

Allez-vous regarder Horse Girl sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!