Tout ce que nous savons sur le mariage secret de Porsha Williams et Dennis McKinley au Mexique

Porsha Williams de Real Housewives of Atlanta a eu une année tumultueuse dans sa relation avec Dennis McKinley. La même année, ils se sont fiancés, elle a donné naissance à leur fille, elle a découvert qu’il l’avait trompée pendant qu’elle était enceinte, ils ont rompu leurs fiançailles, il a suivi des consultations et ils se sont réengagés.

Après tout ce drame, le couple a dû décider du moment du mariage. Les fans pensaient que cela n’arriverait pas avant plusieurs mois, mais maintenant, ils n’en sont plus si sûrs. Se marier est peut-être la première chose que Williams et McKinley ont faite en 2020.

Pourquoi les gens pensent avoir choisi le 1er janvier

Après avoir retrouvé leur engagement sur la bonne voie, les téléspectateurs ont pensé que le couple se marierait en été. Ce plan avait deux avantages: premièrement, il laissait beaucoup de temps pour planifier un événement magnifique. Deuxièmement, Williams pourrait avoir son mariage avant Cynthia Bailey.

Mais quand ils se sont fiancés pour la première fois, en avril 2019, ils avaient choisi une date beaucoup plus tôt. Il a été révélé sur RHOA qu’ils prévoyaient de se marier le 1er janvier.

Ce jour-là était leur premier choix depuis le début, et maintenant il semble qu’ils viennent de terminer leur plan d’origine.

Beaucoup d’indices qu’ils l’ont fait

Le couple heureux n’a pas dit un mot sur le mariage. Cependant, les fans aux yeux d’aigle ont ramassé beaucoup d’indices qui suggèrent qu’ils l’ont fait. Premièrement, McKinley a été vu sortant de l’hôtel de ville d’Atlanta le 5 décembre. Les gens soupçonnaient qu’il était là pour obtenir une licence de mariage, et si oui, le temps tournait. Une licence de mariage ne serait valable que 30 jours.

Ensuite, il y a eu des publications sur les réseaux sociaux qui ont fait réfléchir les gens. Le couple et leur magnifique fille sont allés au Mexique pour sonner la nouvelle année. Cela peut ne pas sembler inhabituel, mais certaines personnes importantes étaient là. La mère de Williams était avec eux, ce qui serait important s’il y avait un mariage.

En plus de cela, la chère amie de Williams, Monique Samuels, de Real Housewives of Potomac, était également là avec sa famille. Il est possible qu’elle et son mari Chris se soient joints à eux pour être témoins du mariage.

Enfin, McKinley a publié un message émotionnel sur Instagram, prenant la responsabilité de blesser la famille de Williams avec son mauvais comportement. Il a remercié sa sœur Lauren d’avoir montré son pardon. Tout marié qui s’était trompé aussi mal que McKinley voudrait arranger les choses avec la famille de sa mariée avant le grand jour.

Pourquoi ils pourraient garder le secret

Mais si tous ces indices signifient qu’ils se sont mariés, pourquoi est-ce un si grand secret? Après tout, ce n’est pas comme s’ils étaient timides avec la caméra. S’ils ont noué le nœud, où sont toutes les photos de la robe et des fleurs? Où sont tous les détails?

Williams a déclaré il y a quelques mois à peine qu’elle espérait que son mariage serait à la télévision. Si Bravo a filmé l’événement pour le montrer plus tard, le réseau aurait exigé que toutes les personnes impliquées gardent l’événement secret. D’après quelque chose que McKinley a dit sur Instagram, c’est peut-être exactement ce qui se passe. Sur un post, il a ajouté un hashtag qui lit #BackAfterTheInstagramBan.

Il semble que les fans vont rester un peu plus longtemps dans le noir. Si Williams et McKinley se sont mariés le 1er janvier, ce fut sûrement un bel événement.

Les gens regarderont pour voir qu’il y aura une spéciale sur Bravo à propos de leur mariage, et si c’est le cas, de nombreux téléspectateurs seront à l’écoute pour saisir chaque détail.