Tout ce que nous savons sur le retour de David Walliams et de la comédie de Matt Lucas – HITC

BBC

Après 12 ans loin de nos écrans, Little Britain revient pour une nouvelle série!

Matt Lucas et David Walliams sont deux des auteurs et acteurs de comédie les plus aimés du Royaume-Uni.

Leur série Little Britain et Come Fly with Me, sur le thème de l’aéroport, étaient extrêmement populaires lorsqu’elles ont été diffusées entre 2003 et 2010, attirant en moyenne huit millions de téléspectateurs par épisode.

Dans les 10 ans qui ont suivi, mis à part l’étrange spécial soulagement comique, Matt Lucas et David Walliams n’avaient pas vraiment travaillé sur quoi que ce soit ensemble… jusqu’à maintenant!

La Petite-Bretagne revient!

Oui, c’est vrai, le spectacle bien-aimé de Little Britain revient pour une toute nouvelle série!

Dans une interview avec The Sun, le co-auteur et co-star de Little Britain, David Walliams, a révélé que: «il y aura certainement plus de Little Britain à venir».

David Walliams et Matt Lucas, de Little Britain, sont accompagnés de Sacha Baron Cohen qui aidera à écrire le scénario de la nouvelle série.

Naturellement, les fans ont été extrêmement excités par les nouvelles tout en spéculant sur les changements, le cas échéant, qui seront apportés à la série en raison des tolérances changeantes d’aujourd’hui.

Le retour a été déclenché par une émission de radio unique

Le retour de Little Britain sur nos écrans a été déclenché par une émission de radio unique sur le Brexit, diffusée sur Radio 4 en octobre 2019.

S’adressant à The Sun au sujet de l’émission de radio unique, David Walliams a déclaré: «Nous avons dû le mettre en place assez rapidement car il s’agissait du Brexit. De plus, personne ne s’attendait à ce que nous revenions à la radio. Vous vous seriez attendu à Comic Relief ou à une grande tournée live. La réaction a été formidable, ce qui était encourageant. »

Ce fut un retour approprié pour Little Britain car c’est ainsi que le spectacle a commencé à l’origine en 2000.

Quand la nouvelle série se dirigera-t-elle vers nous?

Au moment de la rédaction de cet article, cela n’était pas connu car il venait juste d’être annoncé que le spectacle reviendrait.

Parlant du retour, David Walliams a déclaré au Sun: «Je ne peux pas dire quand exactement mais au bon moment et au bon endroit. C’était amusant de revenir à la radio parce que c’est là que nous avons commencé. “

Une chose que nous savons sur le retour de Little Britain est que David Walliams devrait faire ses débuts dans un sketch, potentiellement de la nouvelle série, aux National Television Awards le 28 janvier.

Nous vous tiendrons bien sûr informés de tout nouveau développement concernant la nouvelle série Litle Britain.

