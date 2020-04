Tout ce que nous savons sur l’épisode bonus de «Tiger King»

Le phénomène de verrouillage de la pandémie de coronavirus, Tiger King, a été l’un des originaux les plus bizarres et surréalistes sur Netflix en 2020. Après sept épisodes choquants sur la vie de Joe Exotic, les détails ont émergé d’un huitième “épisode bonus” pour la série . Voyons ce que nous savons jusqu’à présent.

Tiger King: Murder, Mayhem, and Madness est une docusérie originale de Netflix basée sur la vie de l’éleveur de tigres, Joe Exotic. La série fait suite à sa rivalité avec Carole Baskin, qui se termine finalement par son emprisonnement pour son implication dans un complot de meurtre contre rémunération contre son rival. La série est devenue un phénomène mondial, avec des fans collés à leurs appareils pour regarder torsion après torsion, après torsion.

Quand l’épisode bonus de Tiger King sort-il sur Netflix?

Netflix a gardé les lèvres extrêmement étroites sur toute idée qu’un épisode bonus est en cours, sans oublier qu’aucune liste pour un huitième épisode n’a été mise à disposition sur IMDb.

La plus grande indication qu’un huitième épisode est en cours est due à Jeff Lowe, l’ancien partenaire commercial ou Joe Exotic, et l’actuel propriétaire de G.W. Parc animalier exotique.

Dans un message personnalisé au joueur de Los Angeles Dodger, Justin Turner, sur Cameo, Lowe et son épouse Lauren, ont confirmé qu’un épisode de plus était en cours et qu’une équipe de tournage serait avec eux le lendemain.

Notre ami @christie_dish a donc écouté le podcast @HoldingKourt et après l’épisode de la semaine dernière, il a décidé de nous l’envoyer !!!

«BREAKING NEWS FOLKS»

Il y aura encore 1 épisode de #TigerKing [email protected] pic.twitter.com/YeRSIlDKTJ

– Justin Turner (@ redturn2) 4 avril 2020

Le message vidéo a été filmé le samedi 4 avril et le tournage aurait eu lieu le dimanche 5 avril.

Au moment d’écrire ces lignes, c’est un jeudi, ce qui indiquerait que le prochain épisode de Tiger King sera sur Netflix le vendredi 10, samedi 11 ou dimanche 12 avril.

Netflix n’a pas encore confirmé cela.

Quelles personnes interrogées reviendront pour l’épisode bonus?

Il y aura un manque évident de Carole Baskin dans le prochain épisode car elle n’a pas été approchée par les producteurs pour un épisode de suivi.

Même si elle avait été approchée, Baskin a confirmé qu’elle n’aurait pas participé si on lui avait demandé.

Le mari de Joe Exotic, Dilon Passage, a été interrogé sur l’épisode bonus d’Andy Cohen sur Sirius XM Radio mais a confirmé qu’il n’avait pas été invité non plus.

Si vous êtes un fan de #TigerKing et que vous avez une question pour le mari de Joe Exotic, Dillon, vous pouvez l’appeler et lui poser la question demain matin de 11h30 à 12h EST 1-844-305-ANDY @RadioAndySXM

– Andy Cohen (@Andy) 6 avril 2020

Doc Antle a confirmé qu’il ne voulait plus rien avoir à faire avec quoi que ce soit lié à Tiger King, et l’ex-mari de Joe, John Finlay, a confirmé les mêmes sentiments dans une interview avec Billy Bush de l’extratv.

Nous savons déjà que Jeff Lowe et sa femme Lauren reviendront, mais il y a peu de confirmation sur les autres personnes interrogées. Il est plus que probable que nous verrons Joe Exotic et à quoi ressemble la vie derrière les barreaux pour l’ancien propriétaire du zoo.

Joe Exotic a été interviewé depuis la prison le 22 mars.

Voici ce qu’il nous a dit pic.twitter.com/ueqTeWfKxh

– Netflix (@netflix) 3 avril 2020

Que pouvons-nous attendre de l’épisode bonus de Tiger King?

Les détails ont été extrêmement difficiles à trouver, mais selon Dillon Passage lors de son entretien avec Andy Cohen, il a déclaré ce qui suit:

Ça va être comme un épisode en direct je crois, un peu comme une réunion

À en juger par les commentaires de Passage, il est fort probable que le prochain épisode explore les conséquences de Tiger King et ce qui se passe avec Joe Exoctic derrière les barreaux, sans parler de la façon dont les choses se passent avec Jeff Lowe au nouvel emplacement de G.W. Parc animalier exotique.

Vous attendez avec impatience la sortie d’un épisode bonus de Tiger King? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!