Tout ce que vous devez savoir pour prévenir le coronavirus

Le coronavirus est arrivé au Mexique et le traitement que les médias donnent habituellement est toujours l’alarme, mais il est important de souligner que seulement entre 10 et 15% des personnes infectées peuvent développer une pneumonie et seulement 4% nécessitent une hospitalisation en soins intensifs.

Le penseur Giorgio Agamben est plus inquiétant:

«L’état de peur qui s’est manifestement propagé ces dernières années dans la conscience des individus et qui se traduit par un réel besoin de panique collective, auquel l’épidémie offre une fois de plus le prétexte idéal. Ainsi, dans un cercle vicieux vicieux, la limitation de la liberté imposée par les gouvernements est acceptée au nom d’un désir de sécurité qui a été induit par les mêmes gouvernements qui interviennent désormais pour la satisfaire. »

En d’autres termes, ce que nous devons faire, ce n’est pas tomber dans l’hystérie et / ou la paranoïa collective provoquée par la désinformation, et tenir compte des recommandations du ministère de la Santé:

Lavez-vous les mains fréquemment avec du savon et de l’eau ou utilisez des solutions d’alcool à base de gel à 70%.

Lorsque vous toussez ou éternuez, utilisez l’éternuement d’étiquette, qui consiste à couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir ou avec l’angle interne du bras.

Ne crache pas. Si nécessaire, utilisez un mouchoir, mettez-le dans un sac en plastique, nouez-le et jetez-le; puis lavez-vous les mains.

Ne touchez pas votre visage avec des mains sales, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Nettoyez et désinfectez les surfaces et les objets couramment utilisés dans les maisons, les bureaux, les sites fermés, les transports, les centres de réunion, etc., aérez et laissez entrer la lumière du soleil.

Restez à la maison lorsque vous avez des maladies respiratoires et consultez un médecin si l’un des symptômes se produit (fièvre supérieure à 38 ° C, maux de tête, mal de gorge, écoulement nasal, etc.).

Évitez si possible le contact avec des personnes souffrant de maladies respiratoires.

En cas de contraction de la maladie ou de symptômes tels que fièvre, problèmes respiratoires et écoulement nasal, les autorités sanitaires recommandent:

Pas d’automédication

Suivez les instructions du médecin

Gardez le repos à la maison

Ne dites pas bonjour, baiser ou câlin

Lavez-vous les mains fréquemment ou désinfectez-les avec un gel à base d’alcool à 70%

Consommez des légumes et des fruits quotidiennement et au moins huit verres d’eau simple

Lavez la vaisselle, les verres et les couverts que vous utilisez avec de l’eau, du savon et du chlore

Et … et si vous avez récemment voyagé en Chine, à Hong Kong, en Corée du Sud, au Japon, en Italie, en Iran ou à Singapour? Il suffit de prendre en compte:

Si vous présentez des signes et des symptômes de maladie respiratoire (fièvre, toux, éternuements, malaise, maux de tête, essoufflement), consultez immédiatement un médecin et indiquez vos antécédents de voyage.

Si vous avez été en contact avec une personne chez qui la maladie COVID-19 a été confirmée et que vous présentez des signes et des symptômes de maladie respiratoire (fièvre, toux, éternuements, malaise, maux de tête, difficulté à respirer), demandez immédiatement des soins médicaux et Indique le contact.

Surveillez votre santé jusqu’à deux semaines après avoir été dans l’un des pays mentionnés

.