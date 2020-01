Tout ce que vous devez savoir sur Pokemon Home – .

En mai dernier, The Pokemon Company a annoncé un nouveau service de stockage en nuage appelé Pokemon Home qui permettrait aux joueurs de transférer leur Pokémon entre Pokemon Sword et Shield, Pokemon: Allons-y, Pikachu! et Let’s Go, Evoli! et Pokemon Go. Nous avons entendu des morceaux au cours des mois qui ont suivi, mais mardi, nous avons finalement obtenu le récapitulatif complet du service, d’une liste de fonctionnalités au schéma de tarification du plan Premium.

Pokemon Home sera lancé en février 2020, donnant aux joueurs de l’écosystème des jeux Pokemon la possibilité de gérer leurs collections sur iPhone, iPad et appareils Android, ainsi que sur la Nintendo Switch. Les utilisateurs à domicile pourront déposer leurs Pokémon dans des boîtes ou les déplacer entre des jeux Pokémon compatibles.

Les propriétaires d’épée et de bouclier, ainsi que Let’s Go, Pikachu! et Let’s Go, Evoli!, les propriétaires peuvent se connecter à la version Switch de l’application Pokemon Home pour déplacer leur Pokémon, mais une fois qu’un Pokémon a été transféré de l’un des jeux Let’s Go vers Sword ou Shield, il ne peut pas être transféré retour à Let’s Go. De plus, bien que les joueurs puissent déplacer leur Pokémon de l’ancienne application de stockage 3DS Pokemon Bank, il s’agit également d’une rue à sens unique. Heureusement, Nintendo a également partagé ce tableau (légèrement confus) pour expliquer le fonctionnement de l’ensemble du système:

Malheureusement, la grande majorité des fonctionnalités de ce nouveau service est verrouillée derrière un plan Premium, qui est vendu en trois niveaux: 2,99 $ pour un mois, 4,99 $ pour trois mois ou 15,99 $ pour un an. Voici les différences drastiques entre les plans de base et Premium, comme illustré dans un autre tableau utile:

Comme vous pouvez le voir, si vous êtes un joueur de Pokémon inconditionnel, vous ne bénéficierez pas beaucoup du plan de base gratuit. Voici quelques-unes des autres fonctionnalités que vous pouvez trouver dans Pokemon Home, dont la plupart ne nécessitent pas de paiement:

National Pokedex: Tout Pokémon que vous déposez dans Pokemon Home sera enregistré et vous pourrez voir les entrées Pokedex pour ce Pokémon en face de diverses entrées de la série en un seul endroit.

Mystère Cadeaux: Recevez des cadeaux mystères dans la version mobile de Pokemon Home pour Sword and Shield.

Fonction juge (nécessite Premium): Vérifiez la force de votre Pokémon.

Ta chambre: Obtenez des autocollants que vous pouvez utiliser pour embellir votre profil et voir des informations sur les événements et tous les jeux que vous avez connectés à votre compte Pokemon Home.

Données de bataille: Voir les records de bataille d’autres entraîneurs dans Pokemon Sword and Shield.

Pokemon Home Points: Échangez-les contre des points de bataille (BP) dans les jeux Pokémon principaux.

Pokemon Home n’a pas de date de sortie, mais il sera finalement disponible au public le mois prochain.

Source de l’image: Nintendo

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

