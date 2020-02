Tout ce qui arrive à Amazon Prime Video en février 2020

Comme chaque mois, Amazon Prime Video prépare de nouvelles versions pour donner plus de variété à sa plateforme. Et, comme cela s’est produit ces derniers mois, son point fort est l’alliance signée avec Disney, qui fournit le catalogue des films du studio avant le lancement sur notre territoire Disney +, dont le lancement prendra encore un certain temps notre pays. N’oubliez pas que la stratégie d’Amazon est différente de celle des autres plates-formes, et elle sort généralement peu de produits, mais très attendus, à la fois dans ses originaux et dans les films qu’elle sort.

Ici, nous quittons toutes les premières d’Amazon Prime Video pour février 2020:

SÉRIE

Tout ou rien Les Eagles de Philadelphie – 7 février

Il s’agit d’un documentaire de 8 épisodes raconté par Jon Hamm avec lequel on peut connaître la trajectoire de l’équipe à travers 16 matchs de saison. Cela promet d’être un regard intime sur une grande équipe de la NFL.

La terreur – Saison 2 – 12 février

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la communauté nippo-américaine est surprise par la mort inattendue de membres de la communauté. Un jeune homme, convaincu qu’il y a une force obscure derrière lui, entreprend une recherche pour combattre tout ce qui se trouve derrière.

Chasseurs – Saison 1 – 20 février

En 1977, une bande de chasseurs nazis vivant à New York découvre que des centaines de hauts fonctionnaires nazis conspirent pour créer un quatrième Reich aux États-Unis. La série présente des performances des grands Al Pacino et Logan Lerman, ainsi que produites par Jordan Peele.

FILMS

Docteur étrange – 1 février

Gardiens de la Galaxie – 1 février

Moana – 1 février

Le bon dinosaure – 1 février

Le roi lion – 15 février

L’artiste du désastre – 21 février

Hustlers – 21 février

Hitman – 29 février

La fine ligne jaune – 29 février

Secrets officiels – 29 février

.