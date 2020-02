Tout ce qui arrive à Amazon Prime Video en mars

Comme chaque mois, Amazon Prime Video nous a envoyé toutes les versions qui viennent à votre service. En mars, l’entrée de la série populaire se démarque Comment j’ai rencontré ta mère, qui possède l’un des plus grands fandoms des dernières décennies pour une sitcom, comparable à Friends ou Seinfield. En outre, comme c’est la tradition, il comprend également des premières Disney, dans ce cas l’action en direct de Beauty and the Beast et l’action en direct de The Jungle Book. En outre, il souligne la première de la minisérie originale Amazon ZeroZeroZero, basée sur le roman de Roberto Saviano qui parle du trafic mondial de drogue, montrant comment les mafias mexicaines, italiennes et américaines travaillent ensemble pour apporter de la cocaïne dans différentes régions du monde. Enfin, le grand film d’horreur Midsommar est une autre des grandes premières du mois.

Séries

Comment j’ai rencontré ta mère – Saisons 1-9 – 1er mars

C’est nous – Saison 3 – 1er mars

Will and Grace – Toutes saisons – 1 mars

ZeroZeroZero – 6 mars

Suivre les Kardashians – Toutes saisons – 14 mars

Making the Cut – Saison 1 – 26 mars

Les films

La belle et la Bête – 1 mars

Le Seigneur des anneaux: les deux tours – 1 mars

Le dernier chasseur de sorcières – 3 mars

Charon – 3 mars

Un père pirate – 3 mars

Midsommar – 19 mars

Doublement enceinte – 19 mars

Le livre de la Jungle – 20 mars

Plaque d’acier – 29 mars

Insane – 31 mars

