Tout ce qui arrive à Disney + en février 2020 – .

Maintenant que la première saison de The Mandalorian est terminée, vous vous demandez probablement ce que vous devriez regarder exactement sur Disney +. Bien sûr, vous pouvez toujours plonger dans le catalogue de centaines de films et d’émissions, mais même à 7 $ par mois, vous voulez probablement qu’une programmation originale occupe également votre temps. Heureusement, Disney répond à l’appel vers la fin du mois de février avec de nouveaux épisodes de Star Wars: The Clone Wars.

Si vous n’avez pas vu cette série animée, c’est l’un des meilleurs médias Star Wars jamais produits – souvent mieux que les suites et presque toujours mieux que les misérables préquelles. Entre les 12 nouveaux épisodes et les 6 saisons qui sont déjà au service, cela devrait vous aider jusqu’à la saison 2 de Mandalorian.

Voici tout ce qui arrivera à Disney + au mois de février:

Streaming 1er février

Autour du monde en 80 jours

Grosse affaire

The Sandlot (retour du titre)

Thon méchant (Saison 1-2)

Streaming le 2 février

Streaming le 5 février

Streaming 7 février

Journal d’un futur président | Épisode 104 – «Le National Mall»

Dimanches en famille Disney | Épisode 114 – «Toy Story: Toy Bins»

Projet de héros de Marvel | Épisode 114 – «Danielle dynamique»

Une journée à Disney | Épisode 110 – «Grace Lee: Artiste du livre de contes»

Échec de Timmy: des erreurs ont été commises

Streaming le 9 février

Streaming le 14 février

Mon chien, le voleur

Éclaboussure

À cause de Winn-Dixie

Journal d’un futur président | Épisode 105 – «Lanceur d’alerte»

Mariages de contes de fées de Disney | Épisode 201 – «Descendre l’allée»

Dimanches en famille Disney | Épisode 115 – «La princesse et la grenouille: Lily Pads»

Projet de héros de Marvel | Épisode 115 – «Roving Robbie»

Une journée à Disney | Épisode 111 – «Kristina Dewberry: directrice de la construction d’imagination»

Streaming le 16 février

Iron Man & Hulk de Marvel: Heroes United

Streaming le 20 février

Marvel Rising: Opération Shuri

Marvel Rising: jouer avec le feu

Streaming 21 février

Mon chien, le voleur

Éclaboussure

Amis animaux improbables (Saison 1-2)

Journal d’un futur président | Épisode 106 – «Habeas Corpus»

Mariages de contes de fées de Disney | Épisode 202 – «L’Alaska pour m’épouser»

Dimanches en famille Disney | Épisode 116 – «Aristochats: bandeaux»

Projet de héros de Marvel | Épisode 116 – «Genesis The Amazing Animal Ally»

Une journée à Disney | Épisode 112 – «Vince Caro: ingénieur d’enregistrement Pixar»

Star Wars: The Clone Wars | Épisode 701 – «Le mauvais lot»

Streaming le 25 février

Star Wars Resistance (Saison 2)

Streaming le 28 février

J’ai capturé le roi des lutins

Imagination Moves (Saison 1-3)

Marvel’s Future Avengers (Saison 1)

Phineas et Ferb: Star Wars

Journal d’un futur président | Épisode 107 – «Relations étrangères»

Mariages de contes de fées de Disney | Épisode 203 – «Une proposition flashy»

Dimanches en famille Disney | Épisode 117 – «Lion King: Paint Pour Artwork»

Projet de héros de Marvel | Épisode 117 – «Superior Salvador»

Une journée à Disney | Épisode 113 – «Lupe de Santiago: Couturière»

Classe de magasin | Épisode 101 – «Hole-In-Won»

Star Wars: The Clone Wars | Épisode 702 – «Un écho lointain»

C’est tout ce que nous allons voir sur Disney + au cours du mois de février. Nous reviendrons le mois prochain avec une liste de toutes les émissions et tous les films qui arriveront au service de streaming de Disney en mars.

