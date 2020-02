Tout ce qui arrive sur Netflix cette semaine et tout ce qui en sort (semaine du 2 février) – .

Février est un jour ou deux plus court que les autres mois de cette année bissextile, mais cela n’explique pas à quel point ce mois-ci est calme pour les nouvelles versions sur Netflix. La programmation est relativement stérile, mais il y a quelques points forts à surveiller. La première est la nouvelle série Locke & Key, basée sur les bandes dessinées du même nom. Je n’étais pas exactement bouleversé par la bande-annonce, mais l’histoire est fascinante et je suis ravie de voir comment elle passe à l’écran.

Le seul film qui a attiré mon attention est Horse Girl, dans lequel Sarah (Alison Brie), «une femme maladroite avec un penchant pour l’artisanat, les chevaux et les émissions de crime surnaturel, trouve ses rêves de plus en plus lucides coulant dans sa vie éveillée». Je ne sais pas ce que cela signifie, mais la bande-annonce seule a cela en haut de ma file d’attente.

Voici la liste complète des arrivées et des départs de streaming Netflix pour la semaine du 2 février 2020:

Arrivées

Lundi 3 février

Mardi 4 février

Mercredi 5 février

Black Hollywood: «Ils doivent nous avoir»

#cats_the_mewvie

Le pharmacien – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Uppity: L’histoire de Willy T. Ribbs

Jeudi 6 février

Vendredi 7 février

Samedi 8 février

départs

Aucun

Rien ne quitte Netflix!

Nous serons de retour la semaine prochaine avec un autre tour d’horizon de tous les nouveaux spectacles, films et spéciaux arrivant et partant de Netflix. En attendant, consultez tout va et vient de Netflix en février, plus un calendrier complet des dates de sortie pour tous les films et émissions originaux de Netflix.

