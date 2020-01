Tout ce qui arrive sur Netflix cette semaine et tout ce qui en sort (semaine du 26 janvier) – .

Fans de l’Académie de police, réjouissez-vous! Les sept films de la Police Academy arriveront sur Netflix cette semaine, donc si vous êtes d’humeur pour certains Michael Winslow, vous aurez une chance de faire le plein et d’autres. Si Police Academy n’est pas votre problème, d’autres ajouts sous licence cette semaine incluent Back to the Future Part III, Blade Runner, Hancock, The Other Guys et Purple Rain. C’est l’une des sélections les plus diverses que nous ayons vues depuis un certain temps.

En ce qui concerne les originaux, tout ce qui m’intéresse vraiment, c’est la dernière partie de la dernière saison de BoJack Horseman, car elle reste la meilleure émission jamais diffusée sur le service de streaming (désolé Stranger Things).

Voici la liste complète des arrivées et des départs de streaming Netflix pour la semaine du 26 janvier 2020:

Arrivées

Dimanche 26 janvier

Vir Das: pour l’Inde – NETFLIX ORIGINAL

Lundi 27 janvier

Pays fort

Nous sommes tes amis

Mardi 28 janvier

Alex Fernández: El mejor comediante del mundo – NETFLIX ORIGINAL

Mercredi 29 janvier

Jeudi 30 janvier

Vendredi 31 janvier

Samedi 1er février

Un mauvais Noël pour les mamans

Une petite princesse

Retour vers le futur III

Blade Runner: The Final Cut

Centre de la scène

Cookie’s Fortune

cher John

La sale douzaine

Dirty Harry

Au volant de Miss Daisy

Elizabeth

Elizabeth: l’âge d’or

Les imbéciles se précipitent

Hancock

Love Jacked

Le cahier

Les autres gars

Le pianiste

Académie de police

Académie de police 2: leur première mission

Académie de police 3: retour à l’entraînement

Académie de police 4: Citoyens en patrouille

Académie de police 5: Affectation: Miami Beach

Académie de police 6: City Under Siege

Académie de police 7: Mission à Moscou

Pluie mauve

Robin des Bois: Prince des voleurs

Film effrayant 2

Sexe et la ville 2

départs

Vendredi 31 janvier

Fluxon Flux

Psycho américain

Bonne chance Chuck

Graisse

La Reina del Sur: Saison 1

Salle de panique

Route révolutionnaire

Quelque chose doit donner

Spartacus sang et sable

Spartacus: les dieux de l’arène

Spartacus: Vengeance

Spartacus guerre des damnés

Zombieland

Nous serons de retour la semaine prochaine avec un autre tour d’horizon de tous les nouveaux spectacles, films et spéciaux arrivant et partant de Netflix. En attendant, consultez tout va et vient de Netflix en février, plus un calendrier complet des dates de sortie pour tous les films et émissions originaux de Netflix.

