Tout ce qui arrive sur Netflix cette semaine et tout ce qui part (semaine du 9 février) – .

Après une semaine assez calme la semaine dernière, Netflix le reprend au fil des jours avec une gamme de contenus de qualité. En premier est la quatrième saison de Better Call Saul, qui revient en fait pour sa cinquième (et avant-dernière) saison en seulement quelques semaines. La deuxième saison de Narcos: le Mexique débute également cette semaine.

En ce qui concerne les films, la suite de To All the Boys I’ve Loved Before est probablement en tête de liste pour de nombreux téléspectateurs, mais je suis très heureux de enfin regarder Good Time, qui est le film Josh et Benny Safdie directement juste avant Uncut Gems, et est censé présenter l’une des meilleures performances de Robert Pattinson.

Voici la liste complète des arrivées et des départs de streaming Netflix pour la semaine du 9 février 2020:

Arrivées

Dimanche 9 février

Mardi 11 février

Mercredi 12 février

Jeudi 13 février

Vendredi 14 février

Samedi 15 février

départs

Mardi 11 février

Vendredi 14 février

Samedi 15 février

Lait

Opérateur

Peter Rabbit

Nous serons de retour la semaine prochaine avec un autre tour d’horizon de tous les nouveaux spectacles, films et spéciaux arrivant et partant de Netflix. En attendant, consultez tout va et vient de Netflix en février, plus un calendrier complet des dates de sortie pour tous les films et émissions originaux de Netflix.

Source de l’image: Narcos: Mexique | Netflix

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.