Tout ce qui arrive sur Netflix cette semaine et tout ce qui sort (semaine du 16 février) – .

Une semaine assez calme cette semaine en termes de nouveautés sur Netflix. Le seul original de Netflix de retour que je reconnaisse est The Chef Show, qui met en vedette Jon Favreau alors qu’il cuisine des plats avec des chefs et des acteurs célèbres. Il y a plus qu’assez d’émissions de cuisine sur Netflix, mais Favreau est un hôte formidable, ce qui en fait l’un des meilleurs.

Nous perdons presque autant que nous gagnons, alors que Gangs of New York et Lincoln sont sur le point de disparaître. Si vous avez manqué l’un de ces nominés pour la meilleure image, c’est votre dernière chance de les voir sur le service de streaming.

Voici la liste complète des arrivées et des départs de streaming Netflix pour la semaine du 16 février 2020:

Arrivées

Lundi 17 février

Mercredi 19 février

Jeudi 20 février

Vendredi 21 février

Une maison hantée

Bébés – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Gentefied – NETFLIX ORIGINAL

Glitch Techs – FAMILLE NETFLIX

Puerta 7 – NETFLIX ORIGINAL

System Crasher – FILM NETFLIX

Samedi 22 février

départs

Mardi 18 février

Mercredi 19 février

Web de Charlotte

Gangs de New-York

Les années 80: Saison 1

Les années 90: Saison 1

Les années 70: Saison 1

Jeudi 20 février

Vendredi 21 février

Le massacre à la tronçonneuse du Texas

