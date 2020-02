Tout ce qui arrive sur Netflix en mars 2020

Comme chaque mois, Netflix a avancé tout ce qui atteindra sa plate-forme au mois de mars 2020. Contrairement aux autres mois, nous n’aurons pas autant de nouveautés, mais quelques productions qui plairont aux fans du service, comme la nouvelle saison d’Ozark, le retour de Castlevania ou Le Seigneur des Anneaux: Les 2 Tours. Nous verrons également un nouveau lot de films du Studio Ghibli, le légendaire studio japonais réalisé par Hayao Miyazaki, parmi lesquels se distinguent la princesse Mononoke et le voyage de Chihiro. Ici, nous vous laissons toutes les sorties du mois:

Séries

Collection Velvet – Troisième saison – 1er mars

Heartland – Treizième saison – 1er mars

The Protector – Saison 3 – 6 mars

Paradise PD – Deuxième saison – 6 mars

On My Block – Troisième saison – 11 mars

The Circle: Brésil – Première saison – 11 mars

Elite – Troisième saison – 13 mars

Les meurtres de Valhala – Première saison – 13 mars

Boodrige – Première saison – 13 mars

Feel Good – Première saison – 19 mars

Madame C.J. Walker – Première saison – 20 mars

Lettre au roi – Première saison – 20 mars

Défiez-moi – Première saison – 20 mars

Brooklyn Nine-Nine – Sixième saison – 22 mars

Little Orthodox – Première saison – 26 mars

Black Lightning – Saison 3 – 26 mars

Ozark – Troisième saison – 27 mars

De la ferraille aux carrazos – Deuxième saison – 27 mars

Un jeu de gentlemen – Première saison – à définir

Le Seigneur des cieux: saisons 1 à 6 – à définir

Les films

Jusqu’à ce que la mort les rassemble – 1er mars

Attrape-moi si tu peux – 1er mars

Le rapport Pelican – 1er mars

La vérité brute – 1er mars

Le Seigneur des anneaux: les deux tours – 1er mars

De mon ciel – 1er mars

Spenser: confidentiel – 6 mars

Le silence de la ville blanche – 6 mars

Sitara: Laissez enfin les filles rêver – 8 mars

La légende de Rick, le Blanc – 11 mars

Lost Girls – 13 mars

Le trou – 20 mars

The Hunger Games: Catching Fire – 20 mars

The Hunger Games: Mockingjay 1 – 20 mars

The Hunger Games: Mockingjay 2 – 20 mars

Le Rodriguez et au-delà – 22 mars

Accueil – 25 mars

La marque du diable – 27 mars

Dégustation amère – 27 mars

Spéciaux et documentaires

Taylor Tomlinson: crise du quart de vie – 3 mars

Lil Peep: Everybody’s Everything – 4 mars

Ugly Delicious 2 – 6 mars

Argent sale 2 – 11 mars

Bert Kreischer: Hey Big Boy – 17 mars

Fangio: l’homme qui a dompté les machines – 20 mars

Tiger King – 20 mars

Camp extraordinaire – 25 mars

Les enfants

Tut Tut Cory Bolids – Saison 2 – 1er mars

DC Super Hero Girls – 1 mars

Little Bheem: Festival des couleurs – 5 mars

Carmen Sandiego: voler ou ne pas voler? – 10 mars

Un patron en couches: Retour aux affaires – 16 mars

Shaun, l’agneau: aventures au fond moussu – 17 mars

Greenhouse Academy – Quatrième saison – 20 mars

Dragons: Rescue Riders: Hunt for the Golden Dragon – 27 mars

PJ Masks: Heroes in Pyjamas – 28 mars

Manga

Spirited Away – 1er mars

Princess Mononoke – 1 mars

L’histoire de la princesse Kaguya – 1er mars

Arietty et le monde des tout-petits – 1 mars

Nausicaä de la vallée du vent – 1er mars

Mes voisins le Yamada – 1er mars

Le retour du chat – 1er mars

Castelvania – Troisième saison – 5 mars

Sol Levante – 23 mars

7SEEDS – Deuxième saison – 26 mars

