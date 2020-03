Nouvelle vague de critiques contre Natalia Jiménez, jury de «l’Opération Triunfo 2020», encore une fois pour quelques déclarations malheureuses, en l’occurrence concernant le féminisme. Si après la dernière polémique, il a reconnu dans Gala 6 avoir une “bocachancla spectaculaire”, cette fois la même chose s’est produite bien que le chanteur basé au Mexique n’ait pas voulu se rétracter publiquement pour rien. Tout a été déclenché après un utilisateur Twitter a posté lors du Gala 7 une vidéo de l’artiste qui a surpris tous les followers du programme et non, pas précisément pour de bon.

Natalia Jimenez

Dans ces images publiées sur le réseau social, un fragment du format “ Derrière la renommée ” avec Natalia Jiménez elle-même a été sauvé. Dans cette interview avec elle, la célèbre chanteuse internationale a avoué son opinion sur le féminisme avec ces mots: “Je ne me considère pas comme une féministe parce que je pense que tout ce qui est extrême est mauvais, toujours. Tout ce qui se termine par ista, mauvais. “ Cette position contraire au féminisme a scandalisé de nombreuses internautes sur Twitter, qui n’a pas hésité à accuser Jiménez pour sa vision de l’égalité nécessaire dans notre société.

Réactions sur Twitter

Beaucoup de ces internautes Ils n’ont pas hésité à poster des tweets montrant totalement en colère contre le chanteur mexicain alors que beaucoup ont également profité de ironiser avec les mots de Jiménez dans lequel il déclare que tout ce qui se termine par “ista” est mauvais. Il ne nous reste plus qu’à attendre pour voir si Jiménez décide de se prononcer, comme d’habitude dans ses dernières controverses de tweet ou si dans ce cas il décide de se taire et de ne pas s’impliquer dans l’une de ses controverses les plus populaires dans les réseaux.

Féministe, mauvais. Comidista, aussi mauvais ???????

1 mars 2020

Je n'allais pas vraiment commenter. Jusqu'à ce qu'il lui vienne à l'esprit qu'elle n'est pas féministe car tout ce qui finit en -ista est mauvais. Elle, soi-disant artiste, polémiste et assez narcissique. #nataliajimenez # OTGala7

1 mars 2020

Natalia Jimenez sortira dimanche, car elle envisagera un gala féministe qui ne l'accompagne pas (car il se termine par -ISTA et est radical et extrême) # OTGala7

1 mars 2020

Selon elle, être par exemple oculiste est mauvais lol

1 mars 2020

Aucune putain d'idée du féminisme.

1 mars 2020

Semaine féministe en ‘OT’

La publication de ces imagescoïncide précisément avec la célébration de la semaine de la femme dans le spectacle de talents produit par Gestmusic et diffusé à la télévision espagnole. Avant les 8-M, les responsables de l’espace voulaient visiter l’Académie des femmes bien connues qui ont mené une lutte féministe dans le monde de la musique (Beatriz Luengo, Amaia Romero, Alba Reche, María Villar ou Natalia Lacunza) et ont également décidé de consacrer le 8e Gala de l’espace au féminisme et à toutes ces femmes qui continuent de lutter pour l’égalité dans notre pays. En parallèle, les triomphes ont eu une conférence sur le féminisme qui a été menée par Ana Pachecho.

