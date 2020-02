Tout ce qu’il a fait entre les deux

Macauley Culkin a rejoint le casting d’American Horror Story. De nombreux téléspectateurs pensent toujours que Culkin est le gamin de Home Alone, ce qui est compréhensible. Il est devenu célèbre très jeune et c’est le rôle que la plupart des gens ont grandi en regardant encore et encore. Culkin a également été plus reclus à l’âge adulte, mais il n’a pas cessé de travailler.

Macaulay Culkin | Jayne Kamin-Oncea / .

Voici un aperçu de la carrière de Macauley Culkin sous les projecteurs. Si vous voulez rattraper son retard sur le travail de Culkin avant le retour d’American Horror Story, vous pouvez découvrir ces performances d’ici là.

Macauley Culkin: acteur enfant «Home Alone»

Home Alone n’était pas le premier film de Culkin. Il a fait un épisode de The Equalizer et des rôles dans les films Rocket Gibraltar et See You In the Morning. Son rôle dans Oncle Buck a été la percée de Culkin. Il a échangé des plaisanteries avec John Candy et est devenu le point focal de la bande-annonce du film.

L-R: Joe Pesci, Macaulay Culkin et Daniel Stern | La collection d’images LIFE via .

L’écrivain John Hughes a ensuite choisi Culkin comme la star de Home Alone. Culkin a vécu le fantasme de chaque enfant, ayant la maison pour lui-même. Ses méthodes intelligentes pour déjouer les cambrioleurs ont fait de Kevin McCallister un héros. Le phénomène de Home Alone a fait de Culkin l’enfant le plus célèbre du monde et un acteur très en demande.

Avant Home Alone 2: Lost in New York, Culkin a joué dans le drame My Girl, qui avait un peu de controverse pour ses thèmes tragiques. Il a également tourné The Good Son, dans lequel il a joué un mauvais enfant que personne, sauf Elijah Wood, ne soupçonnait d’être bon. Il a joué dans des segments en direct de The Pagemaster.

Macaulay Culkin pour se venger de papa | Metro-Goldwyn-Mayer / .

Au moment où le reste du film d’animation était terminé, il avait déjà grandi sensiblement. Getting Even with Dad et Richie Rich étaient les derniers films de la phase d’acteur enfant de Culkin. Ce serait huit ans avant que Culkin ne fasse un autre film.

Macauley Culkin revient dans des films indépendants énervés

En 2003, le public a vu le nouveau Culkin plus ancien dans Party Monster. Culkin a joué Michael Alig, un organisateur de fêtes dans la vraie vie qui se livrait à la drogue et au clubbing dans les années 80 et 90. Il a finalement commis un meurtre. Le film a été présenté en première au Festival du film de Sundance en 2003 et a été présenté dans les salles d’art et d’essai plus tard cette année-là.

Macaulay Culkin | Tim Whitby / WireImage

Un an plus tard, Culkin a joué un rôle de soutien dans Saved! La comédie pour adolescents traitait des hypocrisies dans une école chrétienne. Il a joué Roland, un utilisateur de fauteuil roulant depuis l’âge de neuf ans après être tombé d’un arbre. Roland est le frère d’Hilary Faye (Mandy Moore), l’élève la plus franche de l’école. Roland s’oppose à la condamnation de sa sœur à l’égard de Mary (Jena Malone) lorsque Mary tombe enceinte.

L-R: Jena Malone, Patrick Fugit, Macaulay Culkin et Eva Amurri | United Artists / .

Culkin est également apparu dans un épisode de 2003 de Will & Grace, un film israélo-croate Jerusalemski sindrom et un pilote pour Foster Hall qui n’est jamais allé en série. Il a fallu encore quelques années avant qu’il agisse à nouveau dans le film Sex and Breakfast et le drame éphémère Kings. Il a également fait du travail vocal pour Robot Chicken, notamment pour usurper son propre personnage de Home Alone, Kevin McCallister.

Editeur du site et retour au jeu

Culkin est apparu de temps en temps dans des vidéos humoristiques et a joué lui-même sur The Jim Gaffigan Show. Il a également repris son rôle Home Alone dans une annonce pour Google Assistant. En 2017, Culkin a lancé sa propre marque, Bunny Ears, avec Stewart Miller. Le site présente des écrits satiriques et des podcasts.

L-R: Macaulay Culkin, Jeff Thomas et Stewart Miller | Kimberly White / . pour le Nasdaq Entrepreneurial Center

Il a dû avoir la démangeaison de jouer à nouveau, car il était dans un épisode de Dollface et dans le film de Seth Green Changeland. Alors que Culkin se remet au travail sur American Horror Story, Disney + prévoit de redémarrer Home Alone. Culkin a tweeté que Disney devrait l’appeler pour ça aussi.