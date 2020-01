Tout comme il a croisé sa jambe, Jennifer Lopez a tout vu sous sa jupe!

La “diva du Bronx” a été capturée au moment exact avec les paparazzis qui doivent avoir le meilleur pouls du monde.

18 janvier 2020 10 h 58

Nous savons tous que la vie de Jennifer Lopez Il s’agit en grande partie de vivre entourés de paparazzis qui veulent capturer tous leurs moments dans des photographies et des vidéos.

Avec plus de 25 ans de carrière artistique, cette chanteuse et actrice s’est imposée comme l’une des plus persécutées et viralisées des réseaux sociaux … Et c’est sans aucun doute Jlo C’est une figure qui fait toujours prendre des photos et semble aussi être quelque chose qu’elle aime.

Aujourd’hui nous avons pour les fans de “la diva du Bronx” une photographie de collection: de ceux capturés au bon moment c’est que Jlo Il ne faisait rien de mal, il a juste croisé sa jambe et c’est quand il a montré le paradis sous sa jupe.

Déjà maintenant, beaucoup d’entre nous savent que Jennifer Lopez ne se soucie certainement pas de ce type de photographies, mais les fans ne se lassent pas de la voir. C’est comme s’ils le montraient plus humain, plus réel, plus authentique.

Pour ce 2020 Jlo a la grande attente de participer à la mi-temps du célèbre Super Bowl, un événement qui se profile déjà comme “sans précédent” et qui sera accompagné de rien de plus et rien de moins que le Colombien Shakira. Nous sommes tous très inquiets!

