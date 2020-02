Tout comme les premières citations de couples mythiques de la série espagnole

L’amour est présent dans de nombreux aspects de notre vie quotidienne., que ce soit pour l’amour de nos proches, l’amour de notre partenaire ou l’appréciation de nos amis et collègues. Étant quelque chose de naturel chez l’homme, il n’est pas surprenant que l’amour faire également partie de nombreux intrigues de séries télévisées. Même parfois, les relations entre les personnages principaux capturent les séquences les plus importantes et les plus excitantes.

Si vous êtes un spectateur régulier de ce type de fiction, vous avez probablement apprécié histoires d’amour impossibles qui ont dû surmonter de nombreux obstacles pour les faire réussir. Cependant, tous les couples n’ont pas réussi à concrétiser leur relation, bien qu’au cours du processus, ils nous aient permis d’apprécier le développement et l’évolution de leur amour. Pour cette raison, de FormulaTV nous voulons rappelez-vous comment ces premières rencontres ont été, ces premières dates et baisers de couples mythiques de la série télévisée espagnole.

1 Marcos et Eva dans «Los Serrano»

Eva et Marcos dans «Los Serrano»

Venant de deux mondes très différents, mais contraints de vivre dans la même maison et contraints de fonder une famille, c’est comme ça qu’ils se sont rencontrés Marcos (Fran Perea) et Eva (Verónica Sánchez) dans «Los Serrano». Bien qu’au début, il semblait qu’ils n’avaient rien en commun, petit à petit ils s’entendaient, jusqu’à ce qu’une belle histoire d’amour se forge entre eux. Leur relation a dû surmonter de nombreux obstacles, entre autres, la désapprobation de Diego ou que Raúl, le meilleur ami de Marcos, était amoureux d’elle. Cependant, l’amour a surmonté tous les obstacles et la première rencontre romantique a eu lieu dans la troisième saison, dans l’épisode intitulé “L’utilisation du mariage”. Ce moment coïncide avec le premier baiser du couple, une séquence des plus passionnées dans laquelle Marcos remplit tout le porche de bougies pour surprendre Eva et sceller ainsi leur relation.

2 Quimi et Valle dans «Compañeros»

Quimi et Valle dans «Compañeros»

Le mauvais garçon de l’institut tombe amoureux de la belle et populaire fille, un classique de la série des adolescents. C’est ce qui s’est passé entre Quimi (Antonio Hortelano) et Valle (Eva Santolaria), protagonistes de «Compañeros». Son amour a été créé dans les salles de classe et les salles de l’école Azcona, une histoire que nous avons vu grandir et traverser différents nids de poule. Tous deux avaient déjà une relation étroite et ont même laissé entendre qu’ils s’étaient joints à l’occasion, mais ce n’est qu’au milieu de la première saison qu’ils renforcent leur relation et se montrent ouvertement en couple. De plus, bien que nous n’ayons pas été témoins de leur premier rendez-vous, la première fois qu’ils se sont confessés leur amour de manière sincère et sincère et ont eu des moments seuls, c’était dernier épisode de cette saison initialequand les deux sont ils se sont échappés à la plage et ont promis de suivre pour autant que ça reste ensemble.

3 Nacho et Alicia dans ‘Family Doctor’

Nacho embrasse Alicia dans ‘Family Doctor’

Classique où il y a du petit écran, ‘Family Doctor’ nous a ému, s’est amusé et a conquis à parts égales. L’une de ses intrigues les plus excitantes était celle avec Nacho (Emilio Aragón) et Alicia (Lydia Bosch), beaux-frères qui se sont retrouvés amoureux jusqu’aux barreaux et ont formé une famille avec l’arrivée des jumeaux. Jusqu’à ce que nous arrivions à ce point, nous avons vu Nacho flirter avec plusieurs femmes, mais l’amour qu’il ressentait pour Alicia a fini par gagner au soulagement des spectateurs. Sa première rencontre amoureuse a eu lieu dans le dernier épisode de la quatrième saison, quand Nacho a décidé de sauter dans le vide et s’est rendue à l’aéroport pour avouer son amour à Alicia avant qu’elle ne parte trois mois au Sahara pour enregistrer quelques documentaires. Le baiser tant attendu a eu lieu dans les escaliers de l’avion, un moment tendu plein d’émotion. La saison suivante, Nacho l’a reçu au même aéroport avec un bouquet de roses à la main, confirmant enfin leur relation.

4 Laura et Javier à l’hôpital central

Laura et Javier à l’hôpital central

L’histoire de Laura (Diana Palazón) et Javier (Antonio Zabálburu) C’est l’un de ceux qui ne s’est pas terminé avec une fin heureuse, mais leur relation a ému tous les adeptes de ‘Central Hospital. La première fois, ils ont décidé de ne pas sortir de l’hôpital pour passer une soirée ensemble ce fut aussi l’occasion indiquée pour eux de se produire son premier baiser. Tout cela s’est passé dans la voiture, tout en décidant quoi faire et tous les deux se moquaient et étaient nerveux à propos de la tension dans l’environnement. De plus, l’attrait était plus qu’évident, car aucun ne pouvait cacher qu’il ressentait quelque chose pour l’autre. De cette façon, avec une conversation quelque peu débordée et pleine de nerfsLaura a fini par avouer qu’avec sa timidité, Javier allait compliquer les choses, mais il ne se souciait pas de ses mots et il a commencé à l’embrasser. Nous connaissons le reste de l’histoire.

5 David et Fer dans «Physique ou chimie»

David embrasse Fer pour la première fois dans ‘Physics or Chemistry’

Le résultat de la relation entre David (Adrián Rodríguez) et Fer (Javier Calvo) Il est bien connu des adeptes de «physique ou chimie». Le destin du couple était tragique et douloureux, bien qu’avant d’arriver à ce moment, ils aient également fait des situations drôles, tendres et romantiques. Sa première rencontre a été quelque peu surprenante pour FerEh bien, il ne s’attendait pas à ce que David l’embrasse parce qu’il n’avait aucune preuve que son partenaire aimait les garçons. Cependant, un après-midi dans le parc et l’ivresse, David a lancé sans aucune coupure, tournant un après-midi dans le parc dans le premier rouleau entre eux. Après ce premier procès, ils ont vécu plusieurs rencontres sournoises et ont échangé le regard étrange et le baiser, mais rien de grave en raison des doutes de David. Finalement, lors d’une fête chez Violeta, ils ont tous deux gardé une date impromptue et ils se laissèrent emporter par la passion du moment, s’embrassant et se caressant allongés sur le lit.

6 Carlos et Karina dans ‘Raconte-moi comment ça s’est passé’

Carlos et Karina s’embrassent dans ‘Tell me’

À propos Carlos (Ricardo Gómez) et Karina (Elena Rivera) dans ‘Dis-moi comment ça s’est passé’ était coup de foudre, au moins de lui. Ils se sont rencontrés quand ils étaient encore enfants, mais pour eux, l’amour a fini par triompher et avec la petite Olivia, ils ont formé une famille et ont déménagé à New York, où ils ont commencé une vie ensemble. Pour arriver à ce point, ils ont d’abord dû surmonter une première date, quelque chose qui coûtait à avoir lieu. Après une promenade dans le quartier, les deux ils se sont faufilés dans le portail où ils ont fondu lors de leur premier baiser Loin des regards indésirables. Bien que nous ne pouvons pas oublier non plus la date à laquelle ils ont eu leur première relation sexuelle, l’une des nuits les plus spéciales pour Carlos qui se soit passée dans le camion de déménagement d’Alcántara, mais qui restera à jamais dans la mémoire des protagonistes et des spectateurs.

7 Lucas et Sara dans «Los Hombres de Paco»

Lucas et Sara dans «Los Hombres de Paco»

Être mineur et tomber amoureux de l’un des meilleurs amis de votre père ressemble à une folie complète, mais pour Sara (Michelle Jenner) et Lucas (Hugo Silva) ce fut une véritable histoire d’amour dans ‘Les hommes de Paco’. Elle était follement amoureuse et a fait n’importe quoi pour être avec lui même si ce n’était qu’un seul instant, c’est ainsi qu’il l’a amené à être amoureux d’elle aussi. De cette façon, après une première saison de bandes et de relâchement dans laquelle Lucas a essayé de faire oublier Sara à lui, le début de la deuxième série d’épisodes de la série nous a donné le moment que nous attendions tous, le premier baiser du couple. La réunion a eu lieu au milieu de la rue, lorsque Lucas est allé à la recherche de la jeune femme avant son départ pour Dublin. Bien qu’il lui ait coûté de s’arracher, le policier a réussi à laisser ses sentiments faire surface, s’emballant par passion et l’embrassant au milieu de la nuit quand c’est devenu son premier rendez-vous impromptu.

8 Ana et Alberto dans ‘Velvet’

Ana et Alberto s’embrassent dans «Velvet»

Amoureux depuis qu’ils étaient des enfants qui ont envoyé des avions en papier pour communiquer en secret, l’histoire d’Ana (Velvet) et d’Alberto (Miguel Ángel Silvestre) nous a tenus en haleine pendant plusieurs saisons de ‘Velvet’. Séparés pendant leur adolescence, le couple s’est revu plusieurs années plus tard transformés en adultes avec leurs vies canalisées respectives, ce qui n’a pas empêché les retrouvailles d’être passionnées. L’événement a eu lieu dans le premier chapitre de la première saison, au cours de laquelle également nous vivons son premier baiser après tout ce temps loin. Bien que ce ne soit pas une soirée prévue, cette séquence sur le toit était une réunion pleine d’illusions dans laquelle ils ont essayé de partir ensemble, mais un accident de voiture les a empêchés de fuir. Votre prochain rendez-vous déjà programmé c’était dans le deuxième épisode, Alberto l’a surprise dans une robe élégante, elle a couvert ses yeux et Il l’a emmenée à la piscine entourée de bougies pour demander le mariage.

9 Emilio et Bethléem dans «Il n’y a personne ici pour vivre»

Emilio et Belén se couchent dans «Il n’y a personne ici vivant»

La La relation d’Emilio (Fernando Tejero) et de Belén (Malena Alterio) était pleine de hauts et de bas dans «Il n’y a personne ici pour vivre». Parfois, il semblait que son histoire était sur la bonne voie, mais il arrivait toujours quelque chose qui faisait que tout le monde se perdait. En fait, au désenchantement de certains des adeptes de la série, qui s’attendaient à ce qu’ils se retrouvent jumelés et heureux après tant de va-et-vient, ils ont finalement pris des chemins différents. En se concentrant sur la façon dont a été sa première rencontre, nous devons revenir au sixième chapitre de la première saison, quand Emilio est monté pour réparer une prise chez Bethléem et ils ont eu leur première rencontre sexuelle. Cependant, peut-être que sa première nomination elle-même a été celle qui a eu lieu dans le quinzième épisode, lorsque Emilio l’a invitée à dîner dans un restaurant cher d’où ils ont essayé de partir sans payer. Curieusement, à cette époque, ils n’étaient pas en couple et Bethléem sortait avec Carlos, mais c’était la première soirée qu’ils passaient ensemble.

10 Margarita et Gonzalo dans ‘Red Eagle’

Gonzalo embrasse Margarita dans ‘Red Eagle’

Vivre sous le costume d’aigle rouge empêchant les gens de découvrir leur véritable identité n’était pas un problème pour Gonzalo (David Janer) et Margarita (Inma Cuesta) tomberont amoureux dans ‘Red Eagle’. Bien que dans le passé, ils étaient amoureux et en raison des circonstances de la vie, ils se sont séparés, le destin a voulu qu’ils se rencontrent à nouveau. Cependant, nous avons dû attendre longtemps avant que les deux ne se retrouvent ensemble, mais l’attente en valait la peine pour les fans de la série. Son premier baiser attendu n’était pas comme nous le pensions tousparce que Gonzalo était sous l’influence d’une drogue et le lendemain, il a demandé à une Margarita excitée d’oublier ce qui s’était passé. Heureusement, ce n’était pas la seule rencontre qu’ils avaient eue et leur histoire a prospéré au point que il a demandé le mariage et ils ont atteint l’autel, mais elle l’a laissé planté quand la marquise lui a dit qu’ils étaient allés se coucher. Finalement, ils se sont retrouvés ensemble et elle a révélé qu’elle était enceinte.

