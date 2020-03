Tout comme les trois morts choquantes

La fiction phare de lundi soir est sur le point de terminer son voyage aux heures de grande écoute de Telecinco. «Vivre sans permission», la production créée par Aitor Gabilondo pour Mediaset Espagne, face à sa dernière ligne droite et donc il n’est pas surprenant que dans ses derniers épisodes les tournures dramatiques, les surprises et les morts n’arrêtent pas de se produire. C’est précisément ce que les téléspectateurs ont pu voir le lundi 2 mars dans “The Lesser Evil”, l’un des chapitres les plus difficiles de toute l’histoire de la série. Trois morts ont été les protagonistes de cet épisode dans lequel les bases de ce qui sera la phase finale ont été marquées de la série, désormais disponible en version complète Netflix.

Freddy dans «Vivre sans permission»

Freddy meurt devant Germán Arteaga

Il est incontestable que les Arteaga sont les principaux protagonistes de ce second tour et donc ses membres ont poursuivi les plans prévus pour prendre le contrôle total de l’Occident. Ce à quoi ils ne s’attendaient pas, c’est que l’une des femmes qui s’était kidnappée pour se prostituer dans la boîte de nuit s’était enfuie. Cela a provoqué une violente discussion entre Germán et Freddy. Le trafiquant de drogue a avoué être très déçu de son travail et de lui en tant que personne, et lui a fait savoir en sortant un pistolet pour faire face à un jeu mortel: la roulette russe. “Mon destin est écrit dans les étoiles, je sais que rien ne m’arrivera”, a-t-il dit avant d’appuyer sur la détente, sans aucun résultat. Freddy, imitant son patron n’a pas subi le même sort et après avoir déclaré qu’il faisait également confiance à son destin, il est décédé.

Annia meurt étranglée par Daniel Arteaga

Ce fut la première des morts que nous avons connues dans cet épisode intense. En parallèle on trouve Annia, la jeune Polonaise qui a réussi à échapper à son enlèvement et a été sauvée par Lara à Pazo. La fille n’a pas hésité à l’emmener à la police et c’est là que Le juge Cambeiro a choisi de lui faire passer une nuit dans le donjon pour qu’il passe inaperçu. Ce à quoi personne ne s’attendait, c’est que cela allait être la pire solution, c’est que Daniel n’a pas hésité à aller droit à elle, l’étranglant et prétendant qu’il était mort en se suicidant. Malgré cela, l’enquête sur les filles kidnappées se poursuivra dans le chapitre suivant puisque l’inspecteur Marta Alén va s’infiltrer dans le club Arteaga pour découvrir plus de détails sur ce qui s’est passé.

Mario Mendoza dans «Vivre sans permission»]

Celso décède tué par Mario Mendoza

Finalement, Nous avons vu Germán Arteaga soupçonner que Celso et Mario Mendoza pourraient le tromper, il est convaincu qu’ils maintiennent une alliance forte contre lui. Par conséquent, le Mexicain a demandé à Mario, en signe de confiance, de tuer Celso, sinon il allait mourir. Il n’a pas hésité à s’efforcer d’éviter la mort de l’homme, mais finalement, et étant complètement acculé, il n’a pu s’empêcher de prendre sa décision la plus difficile: tuer l’un des hommes les plus fiables de Nemo. “Je ne vais pas le tuer, tu vas le faire, tu as 10 secondes, mais il y aura plus d’un cadavre gisant sur le sol”, l’a menacé le trafiquant de drogue, poussant Mendoza au meurtre de Celso “ipso facto”.

“#VivirSinSpoilers”, la campagne Mediaset

Les épisodes que Telecinco diffuse tous les lundis en prime time sont disponibles depuis plusieurs semaines sur Netflix. La plate-forme de streaming a présenté fin janvier la deuxième saison complète de la fiction à succès d’Alea Media et sans aucun doute, la performance ne pourrait pas être meilleure puisque Netflix a annoncé que «Vivre sans permission» est l’une de ses séries quotidiennes les plus regardées. Justement, ce succès amène ses fans à commenter les réseaux sociaux, remplissant Twitter de dizaines de spoilers. Par conséquent, Telecinco a lancé une campagne de réseau originale dans laquelle sous le hashtag ‘Les fans de la série #VivirSinSpoilers sont priés de ne pas vider les surprises qui sont réservées au reste des tweeters.

.