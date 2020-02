Tout était marqué! Camilo a photographié Evaluna au lit et avec un chemisier translucide

Les jeunes mariés Camilo et Evaluna n’arrêtent pas de publier des photos de leur bien-être, mais, cette fois, Camilo ne s’est pas rendu compte que sa femme était tout marquée.

20 février 20201: 40 h

Il y a quelques jours à peine, Buck et Évaluer Montaner ils ont uni leur vie pour toute une vie, la cérémonie ecclésiastique et la fête pour célébrer les jeunes mariés ont donné beaucoup à dire, car l’histoire d’amour de ce jeune couple en a ému plus d’un.

Depuis que Buck, interprète de “Tutu”, a demandé à la fille de Ricardo Montaner De manière très originale, nous avons tous suivi les traces. En fait, ces jeunes ont même une chaîne YouTube où ils réalisent des vidéos très divertissantes sur leur relation.

Après le mariage, Buck et Évaluer Ils ont passé leur lune de miel de rêve dans la mer et c’est que l’émotion des deux est si grande qu’aucun d’eux n’a été contraint de laisser de côté et pendant un certain temps les réseaux sociaux nous tiennent quotidiennement informés de la façon dont ça se passe votre quotidien au cours de la lune de miel!

Mais peut-être que l’émotion n’a pas laissé Buck Vous remarquerez un oubli dans l’une de vos photographies! Évaluer ses amis d’en haut étaient complètement marqués! La jeune fille de 22 ans était toujours au lit avec un minuscule chemisier translucide qui ne laissait rien à l’imagination.

Est-ce que ce sera Évaluer Obligerez-vous votre mari à supprimer la photo d’Internet?

.