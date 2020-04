Tout le casting de ‘Schitt’s Creek’ a volé de l’ensemble

Le 7 avril, la sitcom canadienne très populaire Schitt’s Creek prendra fin. Après cinq ans sur la chaîne Pop TV, les créateurs Dan Levy et son père, Eugene Levy, estiment que le moment est venu de conclure l’histoire de la famille Rose.

La décision de mettre fin à la série n’a pas été facile, mais prendre des souvenirs sur le plateau a aidé à atténuer le coup. Voici ce que chaque acteur de Schitt’s Creek a retiré du tournage après le tournage de la dernière saison.

Dustin Milligan, Catherine O’Hara, Eugene Levy, Sarah Levy, Jennifer Robertson, Emily Hampshire, Dan Levy, Annie Murphy et Noah Reid | Jeff Kravitz / FilmMagic

Souvenirs tirés de l’ensemble de ‘Schitt’s Creek’

Le casting et l’équipe de Schitt’s Creek ont ​​eu «tout simplement le meilleur» moment sur le plateau, donc chaque acteur a pris un souvenir (ou deux) qui était proche et cher à leur cœur. Selon la page Instagram de Schitt’s Creek, Dan Levy a déclaré qu’il «avait tout volé sur le plateau».

Dan Levy a également déclaré avoir pris des photos et des articles du Rose Apothecary, y compris des cahiers et des baumes à lèvres. Dan a également évoqué la technicité du fait qu’il n’ait rien volé, compte tenu du fait que c’est son émission. Il a dit qu’il avait gardé “toutes les choses importantes”, ce qui pourrait signifier l’ensemble entier, étant donné qu’il ne “veut pas nécessairement lâcher prise”.

Annie Murphy, qui joue “A Little Bit Alexis” Rose, a pris beaucoup d’œuvres d’art trouvées tout au long de la série. De la peinture au pied du lit d’Alexis (ou, comme elle le dit, «là-bas») à l’art mural trouvé dans leur chambre de motel, Murphy aimait le décor utilisé pour créer Schitt’s Creek. Bien sûr, elle a également obtenu le diplôme d’Alexis Rose “Relations Pubiques”, car qui ne le ferait pas?

“La peinture géante de cerf derrière Stevie est ce que je prends, et je ne savais pas à quel point c’était grand”, a admis avec enthousiasme Emily Hampshire.

Noah Reid, qui joue Patrick et est un musicien dans la vraie vie, envisageait de prendre le piano vu à la mairie de Schitt’s Creek. Après avoir décidé que cela pourrait être trop gros pour se faufiler hors du plateau, Reid a dit qu’il n’était pas sûr de ce qu’il allait prendre parce que, comme sa co-star, il “[wanted] de tout prendre. ”

Sarah Levy, la vraie sœur de Dan qui joue Twyla dans la série, a déclaré que Murphy lui avait dit de prendre le tableau noir du Cafe Tropicale, le lieu de travail de Twyla tout au long de la série.

«Schitt’s Creek» nous a présenté tant de moments amusants

Schitt’s Creek a inclus des intrigues qui ont ravagé le cœur du public, mais le plus souvent, le spectacle a fait rire tout le monde. Le duo père-fils de Levy nous a amené Johnny et David Rose, la moitié de la famille qui se retrouve soudainement dépouillée de ses richesses et forcée de déménager dans une ville qu’ils avaient achetée comme plaisanterie il y a de nombreuses années – Schitt’s Creek.

Bien que le sujet anecdotique de la série ait pu sembler familier, la façon dont la famille Rose a traversé sa nouvelle vie était l’antithèse complète, donnant aux fans tant de moments mémorables à regarder avec tendresse. Les fans se souviendront toujours de Schitt’s Creek pour «A Little Bit Alexis», la prononciation unique de Moira de certains mots et bien sûr, la performance romantique de Patrick de «Simply the Best» de Tina Turner et la danse emblématique de David alternant cette émotion – l’un des moments les plus romantiques de histoire de la télévision.

Heureusement, les fans de Schitt’s Creek peuvent se réjouir de quelques moments encore plus mémorables. Un documentaire spécial devrait être diffusé directement après la finale, intitulé avec amour Best Wishes, Warmest Regards: A Schitt’s Creek Farewell.

Prochain: à quoi s’attendre du documentaire «Schitt’s Creek» qui sera diffusé après la finale de la série