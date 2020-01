Tout le monde pense que ce jeune royal prendra le relais du prince Harry et de Meghan Markle maintenant

À la suite du prince Harry et de Meghan, la décision de la duchesse de Sussex de prendre du recul en tant que membres de la famille royale, les questions sur ce que cela signifiera pour la famille royale ne manqueront pas.

Beaucoup se demandent qui sera délégué à quel rôle en l’absence du duc et de la duchesse, et il y a un nom qui revient sans cesse. Lisez la suite pour savoir quel royal c’est.

Le royal qui pourrait remplacer le duc et la duchesse de Sussex

Après qu’Harry et Meghan ont annoncé via Instagram qu’ils “prendraient du recul en tant que membres” seniors “de la famille royale et travailleraient pour devenir financièrement indépendants”, la reine Elizabeth a appelé à une réunion dans sa succession de Sandringham pour discuter de la question.

Après cette réunion, Sa Majesté a publié une déclaration qui se lisait comme suit: «Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres très aimés de ma famille… ensemble, nous avons trouvé une voie constructive et encourageante. Je reconnais les défis qu’ils ont rencontrés à la suite d’un examen minutieux au cours des deux dernières années et je soutiens leur souhait d’une vie plus indépendante. »

Depuis que les Sussex se sont éloignés de la vie royale, le plus jeune fils de la reine, le prince Edward et sa femme, Sophie, comtesse de Wessex, ont aidé à assumer des fonctions royales supplémentaires. Maintenant, beaucoup pensent que leur fille de 16 ans, Lady Louise Windsor, pourrait assumer certaines des responsabilités que le prince et l’actrice à la retraite avaient autrefois.

L’Express a noté que Louise avait déjà été repérée lors de récents événements avec ses parents, peut-être pour la préparer à un rôle plus important au sein de la famille.

Qui est Lady Louise Windsor?

Louise est la fille unique du comte et de la comtesse et la plus jeune des petites-filles de la reine Elizabeth.

Elle est née le 8 novembre 2003 et est 13e dans la lignée de succession au trône britannique. Lousie a un frère, James, le vicomte Severn, né en 2007.

Louise souffre d’ésotropie, qui est une condition dans laquelle un ou les deux yeux se tournent vers l’intérieur. En 2006, elle a subi une opération pour essayer de corriger le problème mais cela n’a pas réussi. Louise a subi une autre intervention en 2013 et cela a corrigé sa vision.

Comme sa grand-mère, Louise est une grande fan de l’équitation. Elle partage également un amour pour un passe-temps avec son grand-père, le prince Philip, en calèche.

Le sport a été rendu populaire par Philip au Royaume-Uni lorsqu’il a représenté la Grande-Bretagne dans trois championnats européens et six championnats du monde. Louise est souvent considérée comme son petit-enfant préféré parce que même à son avancée et après sa retraite de ses fonctions royales, il assiste à ses compétitions pour l’encourager.

Edward et Sophie ont gardé leurs deux enfants à l’abri des projecteurs quand ils étaient jeunes afin qu’ils puissent avoir une éducation normale. Et il semble que maintenant, en l’absence de sa cousine, Louise puisse être posée pour aider sa famille en assistant à quelques fiançailles royales.

