Tout nouveau à venir à Disney + en mars 2020 – .

Disney + est largement disponible depuis des mois, mais je m’habitue toujours au calendrier de sortie décalé de tous ses spectacles. Même si la septième saison de Star Wars: The Clone Wars sort ce mois-ci, elle se poursuivra tout au long de mars et au-delà, tout comme The Mandalorian l’a fait pour ses huit épisodes plus tôt cette année. Mais, pour être tout à fait honnête, je pense que je le préfère de cette façon, car c’est un peu moins écrasant que la stratégie de Netflix.

Outre un tas de nouveaux épisodes de Clone Wars, le point culminant du mois doit être Black Panther, qui rejoint une tonne d’autres films Marvel sur Disney + (mais pas Avengers: Infinity War). Nous recevrons également un film original intitulé Stargirl et une toute nouvelle série intitulée Be Our Chef plus tard ce mois-ci.

Voici tout ce qui arrivera au service de streaming Disney + au mois de mars:

Streaming 1er mars

Docteur Dolittle 2

Âge de glace

Streaming 4 mars

Streaming 5 mars

Streaming le 6 mars

Les meilleures heures (retour du titre)

Trois en fuite

Journal d’un futur président | Épisode 108 – «Questions de diplomatie»

Star Wars: The Clone Wars | Épisode 703 – «Sur les ailes des Keeradaks»

Projet de héros de Marvel | Épisode 118 – «Genius Gitanjali»

Mariages de contes de fées de Disney | Épisode 204 – «Mariage pandoran»

Classe de magasin | Épisode 102 – «Le plus grand fan de Justin»

Dimanches en famille Disney | Épisode 118 – «Zootopie: Bracelets»

Une journée à Disney | Épisode 114 – «Kris Becker: gardien d’animaux»

Streaming le 13 mars

Thon méchant (S3-8)

Thon méchant: banques extérieures (S1-6)

Zorro – Deuxième série (S1)

Stargirl | Première

Journal d’un futur président | Épisode 109 – «État de l’Union»

Star Wars: The Clone Wars | Épisode 704 – «Affaires inachevées»

Projet de héros de Marvel | Épisode 119 – «Austin étonnant»

Mariages de contes de fées de Disney | Épisode 205 – «Conçu pour t’aimer»

Classe de magasin | Épisode 103 – «Rampes & Champs»

Dimanches en famille Disney | Épisode 119 – «Les Muppets: Pom Poms»

Une journée à Disney | Épisode 115 – «Leah Buono: directrice de casting»

Streaming le 15 mars

Streaming le 17 mars

Big Hero 6 The Series (S2)

Streaming le 20 mars

Je ne l’ai pas fait (S1-2)

Playtime avec Puppy Dog Pals: Puppy Playcare (S2)

Vampirina Ghoul Girls Rock! (S2)

Journal d’un futur président | Finale – Épisode 110 – «Système à deux partis»

Star Wars: The Clone Wars | Épisode 705 – «Autant en emporte une trace»

Projet de héros de Marvel | Finale – Épisode 120 – «Hailey de haut vol»

Mariages de contes de fées de Disney | Épisode 206 – “OBJECTIFS de mariage!”

Classe de magasin | Épisode 104 – «Pont ou buste»

Dimanches en famille Disney | Épisode 120 – «Winnie l’Ourson: Pots de fleurs»

Une journée à Disney | Épisode 116 – «David Muir: ancre des nouvelles du monde ce soir»

Streaming le 25 mars

Streaming le 27 mars

Star Wars: The Clone Wars | Épisode 706 – «Deal No Deal»

Mariages de contes de fées de Disney | Épisode 207 – «Te Amo, Mi Amor, encore!»

Classe de magasin | Épisode 105 – «Boulder Bash»

Soyez notre chef | Première – Épisode 101 – «Bibbidi Bobbidi Bon Appetit»

Dimanches en famille Disney | Épisode 121 – «Ratatouille: chapeau de chef»

Une journée à Disney | Épisode 117 – «Morgan Pope: R&D Imagineer»

C’est tout ce que nous allons voir sur Disney + au cours du mois de mars. Nous reviendrons le mois prochain avec une liste de toutes les émissions et tous les films qui arriveront sur le service de streaming de Disney en avril.

