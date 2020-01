Tout nouvel art recouvert de sang, le masque de clown de «Terrifier» sort cette saison d’Halloween

Art the Clown fait bientôt son retour Terrifier 2, une suite au slasher sanglant qui a amassé une impressionnante suite au cours des deux dernières années. Le clown tueur est déjà devenu quelque chose d’une icône d’horreur classique culte, comme en témoigne le fait que Studios Trick or Treat a vendu des masques, des costumes, des épingles et même des assainisseurs d’air du maniaque noir et blanc.

Cette saison d’Halloween, la société ajoutera un tout nouveau masque Art the Clown à sa collection Terrifier, qui semble être une nouvelle sculpture – et cette fois, c’est un bordel sanglant!

Chaque détail d’Art the Clown est inclus dans le masque: ses yeux fous, son nez pointu et son sourire maniaque.

Vous pouvez prévisualiser le nouveau masque ci-dessous, à venir bientôt!