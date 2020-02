Tout quitte Hulu en mars

Hulu est l’une des plateformes de streaming les plus populaires disponibles pour les consommateurs. Le modèle de streaming multimédia est attrayant pour ceux qui préfèrent un prix inférieur à celui des abonnements pour les fournisseurs de câble ou de satellite. Hulu adoucit encore plus l’accord avec une démarque pour les amateurs de télévision soucieux de leur budget qui sont prêts à regarder les publicités. Mais les options d’abonnement flexibles de Hulu ne sont pas les seuls avantages à garder les clients.

Hulu’s

vaste liste de titres propulse le streamer à un succès continu dans un très

marché saturé. Chaque mois, les abonnés Hulu peuvent attendre avec impatience un nouveau lot

de titres à apprécier. Par conséquent, le géant du streaming doit abandonner certains

contenu pour faire de la place pour les actifs nouvellement ajoutés.

«Une sorte de merveilleux» | Archives Michael Ochs / .

Gros

titres quittant Hulu

Par

fin mars, des films classiques comme When Harry Met Sally, Eyes Wide Shut et

Some Kind of Wonderful ne sera plus disponible pour les abonnés Hulu.

Les téléspectateurs manqueront également des tubes d’horreur tels que Jigsaw, Dracula 3000 et Fallen.

Les enfants peuvent être déçus lorsque Mighty Morphin Power Rangers: The Movie,

Barbie: A Fashion Fairytale, et Barbie and the Diamond Castle also

expirer.

Les abonnés

perdra un total de 43 titres Hulu, mais ils obtiendront une nouvelle sélection de

les médias à dévorer sur Hulu tout au long du mois (plus de détails ci-dessous). Voici un complet

liste des titres Hulu qui ne seront plus disponibles après le 31 mars.

L’éveil du ZodiacBachelor PartyBarbie: Un mode FairytaleBarbie et le diamant CastleBig FishBlood DiamondBugCaptivityDangerous CurvesDancerDownfall RacerDracula 3000Drop morts de larges ShutFallenFathers et DaughtersThe français ConnectionThe GhoulGirl dans ProgressGrace UnpluggedGridiron GangHabitJigsawLittle RichardMeet Joe BlackMighty Morphin Power Rangers: Le MovieMimicMudMusic De Une autre RoomMystery TeamPacific HeightsPiP2PreciousProject EdenRenoirSome Type de WonderfulSuburbiconSwimming avec SharksTangerineTwo Maison de familleQuand Harry a rencontré Sally

Nouveau

titres sur Hulu

Hulu’s

les médias expirés feront place à un nombre impressionnant de titres dans la programmation de mars.

Afin de satisfaire les abonnés, le service de streaming proposera des films

et des séries de tous les genres imaginables, y compris le contenu original de Hulu.

Hulu a l’occasion de tirer parti du buzz positif du contenu original publié plus tôt cette année. Le streamer a trouvé un public avec le film d’horreur Into the Dark: My Valentine, qui a été présenté le 7 février. De plus, Hulu a lancé les premières saisons de la dramatique, High Fidelity, et de la série dramatique Utopia Falls le jour de la Saint-Valentin.

Hulu a une chance de maintenir l’élan créé par les originaux sortis plus tôt cette année. Dans la foulée de récents succès, de nouveaux spectacles originaux feront leurs débuts.

Le drame de Hulu, Little Fires Everywhere, met en vedette Kerry Washington et Reese Witherspoon. Il commencera par une première de trois épisodes le 18 mars. L’émission a déjà attiré l’attention des médias grâce, en partie, à la puissance combinée de Washington et Witherspoon.

Le prochain documentaire du streameur Hillary, que TV Guide appelle «sans doute son offre la plus attendue à ce jour», est également remarquable. Les fans peuvent le voir sur Hulu à partir du 6 mars. Au-delà du contenu original, Hulu accueillera des films classiques, des comédies mordantes et des joyaux animés.

