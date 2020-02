Tout savoir – membres du groupe, histoire, Spotify! – HITC

Je ne suis pas d’accord avec Cela s’annonce comme la prochaine grande obsession, mais franchement, Bloodwitch l’est aussi…

Rien ne permet à une nouvelle série télévisée de sortir comme une excellente bande-son.

Heureusement, I Am Not Okay with This en a un, mettant en vedette des morceaux nostalgiques tels que Aztec Camera, Rick Springfield, Echo & the Bunnymen et plus encore.

Bien sûr, la musique n’est que l’un des points forts de la série.

Basé sur le roman graphique de Charles Forsman du même nom, il y avait déjà un monde d’avenues à explorer avec la série. Beaucoup d’entre eux le respectent, mais il convient également de noter qu’il existe des écarts par rapport au matériel source qui ont été accueillis par les fans.

Il y a des influences claires des goûts de Stranger Things et The End Of The F *** ing World, ce qui est logique quand on considère cela et Stranger Things ont tous deux été produits par 21 Laps Entertainment et il a été co-créé par le directeur de La fin du monde F *** ing.

En seulement sept épisodes, ils parviennent à nous présenter de nombreux personnages, ainsi qu’un certain groupe appelé Bloodwitch.

Je ne suis pas d’accord avec ça: Bloodwitch

Jamais entendu parler d’eux? Eh bien, il y a une assez bonne raison à cela … ils n’existent pas, ou plutôt, ils n’existaient pas avant que je ne sois pas d’accord avec ça.

Le groupe a été créé pour le spectacle.

Alors que nous commençons à faire la connaissance de Syd et Stanley, il essaie de trouver un terrain d’entente de la seule façon dont les adolescents savent comment… grâce à la musique. “Bloodwitch, ai-je raison?” il dit. Cependant, elle l’abat rapidement en disant que c’est un mauvais nom de groupe.

Ce n’est pas seulement une référence jetable. En plus de défendre fièrement le vinyle gatefold, nous regardons plus tard le couple se livrer séparément au groupe depuis leurs chambres.

Nous les entendons même à nouveau dans les épisodes 2, 3 et 6. Différentes chansons peuvent également être clairement déterminées, alors plongeons-nous dans leur matériel.

Bloodwitch: Graham Coxon et Tatyana Richaud

Comme l’a souligné CBR, Bloodwitch est composé à la fois de Graham Coxon et de Tatyana Richaud.

Les fans de Britpop seront trop familiers avec le merveilleux Graham Coxon pour son travail avec l’emblématique et influent Blur, qui nous a donné des morceaux comme ‘Song 2’, ‘Parklife’, ‘Girls and Boys’ et ‘Coffee and TV’, ainsi quant à sa carrière solo.

Le musicien de 50 ans a également travaillé sur de la musique originale pour The End of the F *** ing World, donc il n’est pas étranger à travailler sur des bandes sonores pour la télévision.

Tatyana Richaud, qui fournit la voix parfaite, est moins connue – elle est créditée comme chanteuse Bloodwitch sur IMDb. Sur le site, il est également noté qu’elle a joué le rôle de Sienna dans le court métrage Backpackdraft 2019 et le film All Is Bright (elle a joué Michi) de 2013 avec Paul Rudd, Sally Hawkins et Paul Giamatti.

Nous nous attendons à de nouveaux morceaux pour la saison 2! En attendant, il y a déjà plein de choses à découvrir…

Bloodwitch: sont-ils sur Spotify?

Oui, Bloodwitch est sur Spotify.

Ce n’est pas seulement un morceau ou deux, mais un album entier! Sous le nom d’artiste Bloodwitch et le nom d’album I Am Not Okay with This (Musique de la série originale Netflix), il y a 11 pistes à découvrir, dont ‘Fly’ (piste sept) et ‘Hey Little Girl’ (piste trois) qui figurer plus en évidence dans la série.

Assurez-vous de vous diriger et de le vérifier.

