Toute la puissance du monde ne sauvera pas la Xbox Series X si elle n’a pas de jeux – .

Tout comme Tyson Fury était dans son match revanche très attendu contre Deontay Wilder ce week-end, Sony a été le vainqueur incontesté de la dernière génération de consoles de salon. La PlayStation 4 est la quatrième console la plus vendue de tous les temps et pourrait très bien progresser d’au moins une place de plus avant d’être finalement retirée du marché. Avec une avance aussi importante, il est tout à fait possible que Sony ne ressente aucune pression pour révéler quoi que ce soit sur la PlayStation 5 tant qu’elle n’est pas prête et prête, mais entre-temps, Microsoft a bâti un battage médiatique pour la Xbox Series X incontesté.

En décembre, Microsoft nous a surpris avec le dévoilement de la console Xbox Series X aux Game Awards. Et puis lundi, nous avons appris à quel point la Xbox Series X serait puissante alors que Microsoft plongeait dans les spécifications de la console. Ils sont aussi impressionnants que nous aurions pu l’imaginer, mais même avec 12 téraflops de vitesse de calcul et un disque SSD ultra-rapide, il y a une chose que je dois encore voir avant d’être vendu: les jeux.

Ce n’est un secret pour personne que Microsoft a eu du mal à suivre Sony en ce qui concerne les exclusivités majeures au fil de la génération. En fait, en 2017, j’ai comparé le raz de marée de jeux stellaires PS4 uniquement lancés au cours des deux premiers mois de l’année (Horizon Zero Dawn, Gravity Rush 2, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, Tales of Berseria, Yakuza 0 , Digimon World: Next Order, et Nioh) aux exclusivités à venir sur Xbox One (Halo Wars 2), et je pouvais à peine y croire moi-même. C’était il y a trois ans, mais cela ne s’est jamais vraiment amélioré pour les propriétaires de Xbox.

Alors que la Xbox One continuait de patauger, le patron de la Xbox, Phil Spencer et son équipe n’avaient apparemment pas d’autre choix que d’admettre la défaite et de commencer à travailler vers la prochaine génération. Sony est resté relativement silencieux sur ses plans pour l’avenir, mais Spencer était ravi de faire savoir à tout le monde exactement comment Microsoft allait retrouver la forme. Par exemple, au cours des deux dernières années seulement, Microsoft a acquis plusieurs grands studios de jeux, dont Ninja Theory, Undead Labs, Compulsion Games, Playground Games, inXile Entertainment, Obsidian Entertainment et Double Fine Productions.

Avec Mojang (Minecraft), Rare (Banjo-Kazooie) et bien d’autres, ce sont désormais toutes des filiales de Xbox Game Studios, ce qui signifie que Microsoft n’aura aucune excuse si la Xbox Series X connaît de longues sécheresses sans exclusivités majeures . Toutes ces acquisitions ont été réalisées dans la perspective de l’avenir, et cet avenir arrive enfin cet automne lorsque la Xbox Series X sortira dans les magasins du monde entier.

Il convient de noter que «exclusif» signifie quelque chose de différent pour la marque Xbox en 2020 qu’en 2013. Comme Matt Booty, le directeur de Xbox Game Studios, l’a expliqué dans une récente interview que pour la prochaine année ou deux, «tous nos jeux, en quelque sorte comme PC, jouera de haut en bas sur cette famille d’appareils. » En d’autres termes, tous les principaux titres propriétaires qui atteindront la Xbox Series X pendant au moins l’année prochaine seront également lancés en mode natif sur Xbox One. Ces jeux, tels que Halo Infinite, tireront parti de la puissance de la série X, mais ils ne seront pas des «exclusivités» au sens traditionnel.

Aussi chaotique et déroutant que les mois précédant le lancement de la Xbox One, Spencer et son équipe semblent avoir un plan beaucoup plus cohérent pour le déploiement de la Xbox Series X. Nous en savons assez pour commencer à nous enthousiasmer, mais il y en aura toujours beaucoup dont on parlera à l’E3 2020. Nous avons vu les bases que l’entreprise a posées pour cette génération, et il semble peu probable que Microsoft répète les erreurs de la dernière génération. La seule chose que nous n’avons pas vue est la réaction du leader, Sony. Mais, pour l’instant, Microsoft a la scène pour lui-même.

Source de l’image: Microsoft

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.