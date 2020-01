Toute la série «Half-Life» disponible gratuitement pour une durée limitée jusqu’au lancement de «Half-Life: Alyx»

Attendre sur Demi-vie: Alyx? Tu n’es pas le seul. Valve a décidé que pendant le temps jusqu’au lancement du jeu, vous pouvez jouer l’intégralité de la série gratuitement sur Steam.

Valve a annoncé sur Steam que Demi vie, ainsi que ses extensions Half-Life: Opposing Force et Half-Life: Blue Shift, Half Life 2, Half-Life 2: Épisode un, et Half-Life 2: Épisode deux, et Team Fortress Classic sont gratuits jusqu’à ce que Half-Life: Alyx soit lancé sur Steam VR en mars 2020.

De toute évidence, si vous n’avez jamais joué à l’un des jeux phares de l’histoire du jeu, c’est votre chance. Vous aurez besoin de Steam pour jouer aux jeux, mais vous le saviez déjà.