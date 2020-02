Toute la vérité expliquée par Noemí Galera

L’Académie de «l’Opération Triomphe» a envahi un mystère dont tous les téléspectateurs veulent connaître la vérité. Vers 13 heures le 20 février, les caméras en direct enregistraient les couloirs où les salles de bains et Les micros ont capté des sons qui ont révolutionné tout le monde: les gémissements de deux concurrents, apparemment une fille et un garçon.

Gèrard, entrant dans les salles de bain de l’Académie de ‘OT 2020’

Gèrard marchait dans le couloir et savait que dans la salle de bain il y avait quelqu’un en particulier, qui demande de l’extérieur: “Qu’est-ce que tu fais?” Une voix féminine répond: “Je suis dans la salle de bain, maintenant je m’en vais” et le candidat lâche: “Merde? A ce moment, les gémissements commencent à être entendus; non seulement de la fille en question mais aussi d’un garçon qui n’est pas Gèrard.

Mystery Resuleto

Bien que tout indique que ces sons étaient une blague, les réseaux sociaux ont rapidement ils ont commencé à spéculer en essayant de deviner à quels candidats ces sons correspondaient. Beaucoup pointent vers Hugo et Eva; d’autres à Nia et Jesus … Enfin, la directrice de l’Académie, Noemí Galera, a dû donner une explication publique où elle a détaillé ce que faisait chacune des participantes à ce moment précis.

Anaju & Maialen, enregistrement

Anne dans la cabine

Hugo, dans le vestiaire

Bruno sur la terrasse

Sam & Rafa, en salle de répétition

Flavio, dans la chambre Ivan

Nia, à la réception

Gèrard dans le hall

Eva et Jesus TOUT LE MONDE DANS UN GOUTTEMENT DE WC # OTDirecto20F

– Noemí Galera (@NoemiGaleraN) 20 février 2020

Avec certains d’entre eux enregistrant, d’autres dans la cabine et d’autres dans des pièces telles que le dressing, la terrasse, la salle de répétition, la réception et le couloir, il n’y avait que deux concurrents que les caméras n’avaient pas enregistrés: Eva et Jesus, qui, comme le dit Galera, ils étaient à cette époque “tout le monde dans leurs toilettes chiant”. Par conséquent, il est clair que les gémissements n’étaient qu’une blague pour Gèrard et plus venant de ces deux concurrents qui sont généralement en train de déconner.

