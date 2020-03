Toute l’équipe originale des Power Rangers peut revenir pour un prochain redémarrage

Paramount avance avec une nouvelle Power Rangers redémarrer. Comme l’a révélé THR en décembre, le réalisateur Jonathan Entwistle dirige le film, qui présentera une rotation unique de type Retour vers le futur sur la franchise. Attendez-vous à ce qu’il suive un groupe de Rangers modernes renvoyés dans le passé – les années 1990, pour être exact – où ils tenteront de retourner à leur époque.

La période choisie a évidemment piqué les intérêts des fans car elle a suggéré que le film pourrait croiser avec la série télévisée originale Mighty Morphin qui a duré de 1993 à 1996. Les propres informations de We Got This Covered l’ont déjà souligné, avec nos sources – les mêmes qui nous ont dit que Paramount travaillait sur un redémarrage de Transformers et que Disney développait un spin-off de Beauty and the Beast pour Gaston, que nous savons tous les deux être vrai – dire que MMPR stars Jason David Frank (Green Ranger) et Amy Jo Johnson (Pink Ranger) pourraient être impliqués dans une certaine mesure. De plus, nous avons maintenant entendu que toute l’équipe pourrait revenir.

Nous avons reçu une version étendue du synopsis que THR avait précédemment rapporté grâce à un document de production et il indique que les Rangers modernes devront faire équipe avec la liste originale pour sauver la situation. Il y a eu de nombreux changements de casting au cours des trois saisons du MMPR, mais on nous a dit que cela faisait référence à la composition de départ, plus JDF, bien sûr. Malheureusement, le tout premier groupe ne peut pas être complètement réformé, en raison de la mort du Yellow Ranger Thuy Trang en 2001.

Et bien que vous puissiez penser que le réglage des années 90 serait un problème avec le retour de l’équipe d’origine, car ils ne peuvent plus passer visiblement pour les adolescents, nos sources disent que la technologie anti-vieillissement – que nous avons vu beaucoup récemment, dans tout, de Avengers: Endgame à The Irishman – sera utilisé pour les faire paraître beaucoup plus jeunes qu’aujourd’hui.

Quant à la prochaine génération, Paramount vise certains des plus grands jeunes acteurs, dont Sophia Lillis et Finn Wolfhard. Personne n’a été enfermé pour le moment, faites attention, mais restez à l’écoute pour plus de détails sur la Power Rangers redémarrez, car nous vous fournirons des informations supplémentaires dans un avenir pas trop lointain.