Toutes les fictions qui ont cessé de tourner à cause du coronavirus

Le mécanisme de développement audiovisuel est constamment en mouvement, mais, comme cela s’est produit dans le monde du sport, l’épidémie de coronavirus a forcé le frein à un grand nombre de productions. La série face à la dernière partie de leur tournage et d’autres qui étaient sur le point de commencer l’enregistrement, ils ont dû suspendre leurs projets face à la pandémie mondiale qui nous entoure, qui affecte déjà considérablement l’industrie du divertissement.

Ellen Pompeo dans ‘Grey’s Anatomy’

Début mars, alors que COVID-19 commençait déjà à avoir une présence en Espagne, ‘Sky Rojo’, la nouvelle fiction d’Álex Pina pour Netflix, a suspendu ses sessions d’enregistrement à Tenerife avant l’apparition des premiers cas de contagion dans l’archipel des Canaries. Et à partir de ce moment, le nombre de productions qui ont arrêté les caméras n’a cessé de croître, étant représentatif du cas de «Riverdale», dont la quatrième tranche a connu un ralentissement soudain lorsqu’un des membres de son équipe était en contact avec une personne infectée.

Aux États-Unis, où une grande partie des séries diffusées approchent de la fin de leur phase de production, les studios ont pratiquement réagi à l’unisson. Comme le rapporte Deadline, CBS TV Studios a interrompu l’enregistrement de la franchise ‘NCIS’ et d’autres titres comme ‘The Good Fight’. Dans le cas des fictions qui n’ont eu à enregistrer qu’un ou deux épisodes de plus pour terminer leur tournage, il est valorisé de couper la somme des chapitres et de clore avec le dernier filmé.

Arrêt général

ABC a également rejoint cette vague de prévention avec l’arrestation de Grey’s Anatomy, qui, suite à la demande du maire de Los Angeles d’éviter les réunions de plus de cinquante personnes, a arrêté de filmer pendant au moins deux semaines. De la même manière, Universal a gelé la production de la franchise ‘Chicago’ et d’autres fictions, et a décidé de reporter le début du tournage de ‘Little America’, ‘Russian doll’ et ‘Rutherford Falls’.

À Prague, où «The Falcon and The Winter Soldier» a dû arrêter de tirer cette semaine, La production de la deuxième saison de «Carnival Row» a également été arrêtée, comme l’a confirmé son protagoniste, Orlando Bloom, via Instagram. Dans le monde du streaming aussi Il convient de noter les arrêts temporaires de «Grace and Frankie» ou «The Morning Show». Et pour être au courant de toutes les séries qui ont été affectées par le coronavirus, nous avons préparé cette liste en constante mise à jour:

Tournage d’une série suspendu par un coronavirus

– «Sky Red» (Netflix)

– «Grace et Frankie» (Netflix)

– «Poupée russe» (Netflix)

– «Le faucon et le soldat de l’hiver» (Disney +)

– «Little America» (Apple TV +)

– «Fondation» (Apple TV +)

– «The Morning Show» (Apple TV +)

– «Grey’s Anatomy» (ABC)

– «NCIS» (CBS)

– «NCIS: Los Angeles» (CBS)

– «NCIS: La Nouvelle-Orléans» (CBS)

– «FBI» (CBS)

– «Bull» (CBS)

– «Chicago Fire» (NBC)

– «Chicago P.D.» (NBC)

– «Chicago Med» (NBC)

– «New Amsterdam» (NBC)

– ‘Dynasty’ (The CW)

– «Riverdale» (The CW)

– ‘Carnival Row’ (Amazon Prime Video)

– «The Good Fight» (CBS All Access)

– «Rutherford Falls» (paon)

– ‘Angelyne’ (Paon)

