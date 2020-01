Toutes les fois où la finale de la série nous a fait pleurer violemment

«Au revoir, calmar de feu. Bonjour, renard argenté. “C’est une ligne parfaite d’un personnage parfait dans une finale de série parfaite. (La fin de la saison 4 de The Good Place forking l’a tué, à notre humble avis). Mais naturellement, comme les choses comme la mort et l’au-delà ont tendance à le faire, la finale de la série nous a également fait beaucoup pleurer. Nous avons rassemblé tous les moments du dernier épisode de The Good Place que si vous regardiez et que vous n’aviez pas au moins une boule dans la gorge, vous pourriez être un sociopathe. [Alertesspoilerpour[SpoileralertsforLe bon endroit finale de la saison ci-dessous].

Quand Janet et Michael disent au revoir (vraiment, quand tous les personnages disent au revoir)

D’Arcy Carden comme Janet, Jameela Jamil comme Tahani, Kristen Bell comme Eleanor dans la finale de la série The Good Place | Colleen Hayes / NBC

Cette scène se lit comme une mère qui envoie son fils à l’université, et c’est parfait. Michael, incarné par l’incomparable Ted Danson, réalise son plus grand rêve dans l’univers: devenir un humain. Et Janet, (joué par D’Arcy Carden, qui en ce qui nous concerne a inventé le timing comique), met tout en place pour Michael sur terre.

«Prenez rendez-vous chez le médecin dès que vous y serez», lui dit-elle. Janet indique également à Michael les aliments salés au minimum, pour sa tension artérielle.

«Tu as du sang maintenant», rappelle Janet à Micahel.

“Je vais bien, je vais bien”, dit Micahel.

Je sais », répond Janet. “Je m’inquiète.”

Janet lui envoie les conseils les plus pratiques que seule la figure mère de l’univers donnerait: n’achetez pas d’assurance auprès des loueurs de voitures, “c’est une arnaque”.

Le dernier plan du dernier épisode de «The Good Place»: Eleanor et Chidi sur le pont de Paris

Ne nous parlez pas de cette scène.

Après la diffusion de la finale de la série sur NBC, le casting a rejoint Seth Meyers pour une interview en direct après le spectacle. Kristen Bell a révélé lors de la récapitulation que la scène déchirante d’Eleanor et Chidi sur le pont de Paris était en fait le dernier plan qu’ils ont filmé pour la série. Le rendre d’autant plus émouvant pour les acteurs.

Oh d’accord, donc je suppose que je vais juste pleurer à travers tout cet épisode de The Good Place? C’est ce que nous faisons?

– Ashley Nicole Black (@ ashleyn1cole) 31 janvier 2020

“Mike, notre créatrice a continué de rouler”, a déclaré Bell, même si elle et son partenaire de scène William Jackson Harper ont commencé à pleurer. “Nous sanglotions tous les deux.”

Ce qui est totalement fou, parce que nous ne pleurions même pas dans un oreiller, comme, du tout …

Chaque fois que nous avons vu ces arbres d * mn

Pourquoi les séquoias sont-ils si beaux? Dans l’après-spectacle, le casting de The Good Place a parlé de la façon dont le tournage a été une expérience incroyablement émotionnelle. Et nous l’avons compris – ces photos des géants boisés ressemblaient au paradis. (Nous supposons que c’est le point). Si seulement nous pouvions tous vivre aussi longtemps que nous le voulions, décider de notre heure de départ quand cela nous convenait et libérer l’énergie de notre être de retour dans l’univers en traversant un portail dans la forêt de Redwood. Si seulement.

L’après-spectacle avec le casting de «The Good Place»

À seulement vingt minutes du casting de The Good Place se douchant avec amour? Oui, nous y sommes. Pour clôturer l’après-spectacle, l’animateur Seth Meyers a demandé à chaque acteur de porter un toast à une autre personne de l’ensemble, et les résultats ont été aussi déchirants que la finale elle-même. Ce sont en fait des amis dans la vraie vie (on dirait)!

«Je pense que vous êtes l’une des plus belles âmes, l’une des plus intelligentes, des plus gentilles [people]et sage d’une manière que je ne pense pas que vous compreniez “, a déclaré Jackson Harper à sa costar Manny Jacinto, qui incarne Jason dans The Good Place.

Carden a terminé les toasts avec un hommage touchant à Bell.

Les acteurs de The Good Place, William Jackson Harper, D’Arcy Garden et Manny Jacinto célèbrent la finale de la série avec Seth Meyers | Virginia Sherwood / NBC

«Je t’aime tellement», a-t-elle jailli. «Vous êtes devenu l’un de mes meilleurs amis. Je suis tellement reconnaissante que vous nous laissiez entrer dans votre vie et dans votre âme… Nous avons tellement de chance d’être votre ami et votre famille. ”

Mais rien ne nous a valu le toast de Danson à Carden:

Tu me rends juste heureux d’être avec toi. Votre cœur gentil, doux et généreux est toujours dans votre manche… Vous étiez en quelque sorte le cœur émotionnel du spectacle pour nous tous. Vous avez toujours été là et sans jugement et aimant envers nous tous. Je t’adore vraiment… Et tu as créé l’un des personnages les plus étonnants à la télévision, et tu l’as fait de manière brillante.

Nous ne pleurons pas (encore), vous l’êtes!

Chidi parle du concept bouddhiste de la mort comme une vague

Eleanor et Chidi partagent un dernier beau moment à Paris. Ensuite, les créateurs de The Good Place, comme s’ils voulaient nous victimiser personnellement et émotionnellement, jettent un poignard perçant dans nos petits cœurs fragiles, sous forme de bande sonore. C’est vrai, ils jouent “Spiegel im spiegel”, un instrument magnifique, simple et déchirant d’Arvo Part sur des plans de Danson, Carden, Bell et Jackson Harper étant vraiment, vraiment mignons ensemble.

Juste au moment où vous pensiez avoir fini de pleurer. Tout à coup, c’est le coucher du soleil, et Chidi parle de la mort. (La chanson est toujours en cours de lecture). Bien sûr, ces personnages sont déjà morts techniquement, leur essence perdure dans l’au-delà. Mais maintenant, ils ont conçu une évasion même du paradis; une mort ultime, une disparition de l’être.

Kristen Bell dans la finale de la série de The Good Place, «Whenever You’s Ready» | Colleen Hayes / NBC

Nous n’allons même pas essayer de citer l’explication de Chidi sur la théorie bouddhiste de la mort, parce que nous ne sommes pas William Jackson Harper et vous n’êtes pas Kristen Bell et donc nous allons la ruiner. Allez le regarder.

Nous allons simplement dire ceci: la réplique d’Eleanor, “dites-moi au revoir maintenant et partez avant de me réveiller”, peut-être nous a brisés pour toujours. Alors merci, The Good Place.

“The Good Place”: la finale de la série a résolu le mystère de ce qui se passe après notre mort

Quelle scène finale de la série. Alors, que se passe-t-il après notre mort, comme vraiment mourir? C’est un autre difficile à décrire, mais nous allons essayer: nous nous transformons en petits morceaux de bonté. De minuscules points de bonnes pensées et d’idées aimables qui pleuvent sur la vie et rendent les choses plus douces, plus conviviales et plus douces. C’est pur et charmant – tout comme The Good Place.

Prenez-le sordide, vous tous.