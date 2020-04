Toutes les offres spéciales de John Mulaney sont Gold / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé tout en prenant ses distances sociales pendant la pandémie de COVID-19.)

Les spéciaux: Nouveau en ville, The Comeback Kid et Kid Gorgeous (dans cet ordre)

Où vous pouvez les diffuser: Netflix

Le Pitch: John Mulaney est un ancien écrivain de Saturday Night Live, co-créateur du personnage récurrent bien-aimé de Bill Hader Stefon, producteur consultant et co-star de Big Mouth, et producteur exécutif, écrivain et star occasionnelle de Documentary Now! sur IFC. Ce sont toutes de grandes œuvres de comédie, mais lorsque John Mulaney est à son meilleur, il est seul sur scène avec un microphone à la main, faisant la meilleure comédie debout que vous ayez jamais entendue.

Pourquoi ils sont essentiels à la visualisation: Le point de vue de John Mulaney sur la vie est celui qui est plein de bizarreries de la meilleure façon possible, mais pas de telle sorte qu’il se sent comme un café marchant de Portland ou une sorte de comédien alternatif essayant vraiment de jouer avec la formule de stand- jusqu’à la comédie. Comme les meilleurs comédiens de stand-up au fil des ans, c’est sa perspective unique sur la vie et les relations, ses observations sur la culture pop et la société en général, et ses réflexions sur son enfance qui le distinguent.

Avec New in Town, Mulaney est le plus aléatoire. L’ensemble ne se sent pas tout à fait aussi poli ou homogène que les deux spéciaux qui suivent, mais il est plein de petits morceaux formidables qui sont instantanément citables et hilarants. Les sujets de Mulaney vont de son désir d’expérimenter le summum du luxe qui était d’avoir une pizza dans une limousine dans Home Alone 2: Lost in New York, traitant de Delta Airlines, d’être gardé par l’équivalent d’un cheval, d’être appelé une dame tout en essayant de obtenez une copie des valeurs de la famille Addams, et bien plus encore. Et quand vous entendez d’où vient le titre de la spéciale, vous ne l’oublierez jamais.

Passant à The Comeback Kid, Mulaney fait beaucoup plus de narration que son premier effort de stand-up. Il approfondit sa vie personnelle avec sa femme, ses jeunes années et se termine par une grande anecdote de clôture sur la rencontre avec Bill Clinton. Il prend toujours quelques détours évocateurs pour parler de Retour vers le futur et un tournage aléatoire dans The Fugitive, mais ce spécial ressemble moins à une collection de blagues, et plus comme Mulaney parlant franchement de sa vie de la manière la plus amusante.

Enfin, dans Kid Gorgeous, Mulaney prend le meilleur des deux mondes de ses deux précédents stand-up spéciaux et fait un mélange éclectique d’histoires personnelles de sa vie. Le segment le plus mémorable est facilement son souvenir des assemblées scolaires avec un détective de Chicago inoubliable nommé J.J. Bittenbinder, qui ferait fuir les enfants avec des avertissements «Stranger Danger» et des tactiques d’autodéfense qu’il aime appeler «Street Smarts!» Mais Mulaney se penche également sur son mandat au Saturday Night Live tout en essayant d’écrire des croquis pour Mick Jagger, ainsi que de parler de son célèbre chien Instagram Petunia. Il y a même un peu incroyable sur la présidence de Donald Trump, qu’il retire sans jamais le nommer par son nom. C’est l’une des comédies les plus brillantes jamais réalisées sur l’orange en chef.

John Mulaney est l’un des meilleurs comédiens travaillant aujourd’hui, apportant une vieille approche de la soul à la comédie avec un timing et des sensibilités comiques modernes. Il n’a jamais peur de devenir un peu trop bizarre pour le grand public, et il fait clairement des choses qui le font rire le plus au lieu de se plier à une foule comme certains comédiens de superproduction sont connus pour le faire. Mulaney est lui-même indéfectible, ce qui en fait le meilleur type de stand-up.

Une fois que vous en aurez terminé, vous voudrez peut-être donner à John Mulaney et au Sack Lunch Bunch et Oh, Bonjour! un coup, à la fois sur Netflix aussi, mais ceux-ci sont très différents des styles stand-up de John Mulaney, même s’ils ont une partie de sa comédie oddball signature tout au long.

Articles sympas du Web: