Disney + a annoncé quels titres seront inclus dans le catalogue de sa version espagnole, dont le lancement aura lieu le 24 mars. A partir de ce moment, ceux qui décident de souscrire au service numérique ils auront accès à plus de 500 films et 300 séries des différentes franchises intégrées à Disney, en plus des produits originaux de la plateforme elle-même.

«The Mandalorian», premier phénomène Disney + original

Dans l’immense liste des productions, les classiques du cinéma Disney se démarquent, réunis dans un catalogue qui couvrira des films avec lesquels cet empire a été forgé, comme “Blanche-Neige et les sept nains”, jusqu’au dernier, comme “Vaiana”. De la même manière, Disney + accueillera les films générationnels de Pixar, ainsi que la saga “Star Wars”, qui montrera enfin en Espagne l’issue de «Rebels» et «The Clone Wars»; et du trente saisons de «The Simpsons», qui seront rejoints plus tard par le 31.

De plus, les séries et films de Marvel, y compris celles de Fox, afin que vous puissiez sauter entre les différentes phases de l’univers cinématographique de cette franchise de super-héros et explorer ses origines. Enfin, le contenu de National Geographic ils auront leur propre espace, tout comme le titres originaux de la plateforme, dirigée par «The Mandalorian», qui ils grandiront au fil des mois avec des incorporations aussi importantes que «The Falcon and The Winter Soldier» et «WandaVision».

Disney Originals +

Les films

«DeSastre & Total. Agence de détective n ° 1 ‘

‘La Dame et le clochard (2019)’

«Stargirl»

‘Aller’

«Une journée à Disney»

Séries

«Mariages de rêve Disney»

‘Clone Wars’

«Journal d’un futur président»

«Le monde selon Jeff Goldblum»

«Choisi pour guider»

«High School Musical: The Musical: The Series»

«High School Musical: The Musical: The Series: The Special»

«Projet Marvel Heroes»

«Soyez notre chef»

«Supercreateurs»

«L’histoire de l’imagination»

«Le Mandalorien»

«Retour sur scène»

Courts métrages

«Court-circuit»

«Dimanches en famille avec Disney»

«Forky pose une question»

«Les aventures de Bo Peep»

«Pixar dans la vraie vie»

«Sparkshorts»

«Une journée à Disney»

Séries

‘Chantez avec les Monster Girls! (court) (YR 1 2017/18 EPS 1-7) »

«Des amis au mauvais moment (YR 1 2015/16 EPS 1-19)»

«Des amis au mauvais moment (YR 2 2016/17 EPS 20-32)»

«Andi Mack (YR 1 2016/17 EPS 1-13)»

«Andi Mack (YR 2 2017/18 EPS 14-39)»

«Austin and Ally (YR 1 2011/12 EPS 1-19)»

«Austin and Ally (YR 2 2012/13 EPS 20-45)»

«Austin and Ally (YR 3 2013/14 EPS 46-67)»

«Austin and Ally (YR 4 2014/15 EPS 68-87)»

«Big Hero 6: la série (courts métrages) (YR 1 2017/18 EPS 1-6)»

«Big Hero 6: la série (YR 1 2017/18 EPS 1-25)»

«Bingo et Rolly (YR 1 2016/17 EPS 1-25)»

«Bizaardvark (YR 1 2015/16 EPS 1-21)»

«Bizaardvark (YR 2 2016/17 EPS 22-42)»

«Bizaardvark (YR 3 2017/18 EPS 43-63)»

“Bonne chance, Charlie (YR 1 2009/10 EPS 1-26)”

«Bonne chance, Charlie (YR 2 2010/11 EPS 27-56)»

«Bonne chance, Charlie (YR 3 2011/12 EPS 57-79)»

«Bonne chance, Charlie (YR 4 2012/13 EPS 80-100)»

«Callie in the west (YR 1 2013/14 EPS 1-23)»

«Camp de Kikiwaka (YR 1 2014/15 EPS 1-21)»

«Camp de Kikiwaka (YR 2 2015/16 EPS 22-42)»

«Camp de Kikiwaka (YR 3 2017/18 EPS 43-58)»

«Chansons pour enfants (courts métrages) (YR 1 2017/18 EPS 1-20)»

«Chip and Chop: The Rescuers Guardians (YR 1 1989/90 EPS 1-65)»

«Darkwing Duck (YR 1 1991/92 EPS 1-78)»

«Darkwing Duck (YR 2 1992/93 EPS 79-91)»

«Disney Frozen: Winter Lights (YR 1 2016/17 EPS 1-4)»

«Médecin au Toy Hospital (YR 4 2015/16 EPS 93-120)»

«Docteur Toys (YR 1 2011/12 EPS 1-26)»

«Doctor Toys (YR 2 2013/14 EPS 27-63)»

«Doctor Toys (YR 3 2014/15 EPS 64-92)»

«Elena de Ávalor (Short) (YR 1 2016/17 EPS 1-10)»

«Elena de Ávalor (YR 1 2015/16 EPS 1-26)»

«Elena de Ávalor (YR 2 2017/18 EPS 27-51)»

«Tangled: the series (shorts) (YR 1 2016/17 EPS 1-4)»

«Tangled: the series (YR 1 2016/17 EPS 1-25)»

«Gargouilles (YR 2 1995/96 EPS 14-65)»

«Gargouilles (YR 3 1996/97 EPS 66-78)»

«Gargouilles. Héros mythologiques (YR 1 1994/95 EPS 1-13) »

«Gravity Falls (Shorts) (YR 1 2012/13 EPS 1-17)»

«Gravity Falls (YR 1 2011/12 EPS 1-20)»

«Gravity Falls (YR 2 2013/14 EPS 21-41)»

«Hannah Montana (YR 1 2005/06 EPS 1-26)»

«Hannah Montana (YR 2 2006/07 EPS 27-56)»

«Hannah Montana (YR 3 2008/09 EPS 57-86)»

«Hannah Montana Forever (YR 4 2009/10 EPS 87-101)»

«Henry, l’heureux monstre (YR 1 2012/13 EPS 1-26)»

«Henry, l’heureux monstre (YR 2 2014/15 EPS 27-49)»

«Hôtel Dulce Hotel. Les aventures de Zack et Cody (YR 1 2004/05 EPS 1-26) ‘

«Hôtel Dulce Hotel. Les aventures de Zack et Cody (YR 2 2005/06 EPS 27-65) ‘

«Sweet Hotel Hotel: The Adventures of Zack and Cody (YR 3 2006/07 EPS 66-87)»

«Jake et les pirates de Neverland (YR 1 2010/11 EPS 1-26)»

«Jake et les pirates de Neverland (YR 2 2011/12 EPS 27-64)»

«Jake et les pirates de Neverland (YR 3 2013/14 EPS 65-100)»

«Jake et les pirates de Neverland (YR 4 2014/15 EPS 101-120)»

«Jessie (YR 1 2011/12 EPS 1-26)»

«Jessie (YR 2 2012/13 EPS 27-54)»

«Jessie (YR 3 2013/14 EPS 55-81)»

«Jessie (YR 4 2014/15 EPS 82-101)»

«K.C. Agent spécial (YR 1 2014/15 EPS 1-29) »

«K.C. Agent spécial (YR 2 2015/16 EPS 30-55) »

«K.C. agent spécial (YR 3 2016/17 EPS 56-81) »

«Kim Possible (YR 1 2001/02 EPS 1-21)»

«Kim Possible (YR 2 2002/03 EPS 22-52)»

«Kim Possible (YR 3 2004/05 EPS 53-65)»

«Kim Possible (YR 4 2006/07 EPS 66-87)»

«Le groupe de cour (version internationale) (YR 1 1997/98 EPS 1-13)»

«Le groupe de cour (version internationale) (YR 2 1998/99 EPS 14-26)»

«Le groupe de cour (version internationale) (YR 3 1999/00 EPS 27-65)»

«La maison de Mickey Mouse (YR 4 2011/12 EPS 101-122)»

«La maison de Mickey Mouse (YR 1 2005/06 EPS 1-26)»

«La maison de Mickey Mouse (YR 2 2007/08 EPS 27-65)»

«La maison de Mickey Mouse (YR 3 2009/10 EPS 66-100)»

«La maison de Mickey Mouse (YR 5 2013/14 EPS 123-132)»

«La garde du Lion (YR 1 2015/16 EPS 1-28)»

«The Lion Guard (YR 2 2016/17 EPS 29-58)»

«La loi de Milo Murphy (YR 1 2016/17 EPS 1-21)»

«Princess Sofia (YR 1 2012/13 EPS 1-25)»

«Princess Sofia (YR 2 2013/14 EPS 26-56)»

«Princess Sofia (YR 3 2014/15 EPS 57-86)»

«Princess Sofia (YR 4 2015/16 EPS 87-116)»

«La petite sirène (YR 1 1992/93 EPS 1-13)»

«La petite sirène de Disney (YR 2 1993/94 EPS 14-22)»

«La petite sirène de Disney (YR 3 1994/95 EPS 23-30)»

«The Goofy Troop (YR 1 1992/93 EPS 1-78)»

«Rats de laboratoire (YR 1 2011/12 EPS 1-20)»

«Rats de laboratoire (YR 2 2012/13 EPS 21-46)»

«Rats de laboratoire (YR 3 2013/14 EPS 47-72)»

«Lab Rats: Elite Team (YR 1 2015/16 EPS 1-16)»

«Rats de laboratoire: l’île Bionic (YR 4 2014/15 EPS 73-98)»

«The Ladybug Adventures (YR 2 2017/18 EPS 27-52)»

«Lilo et Stitch (YR 1 2003/04 EPS 1-39)»

«Lilo et Stitch (YR 2 2004/05 EPS 40-65)»

«Liv et Maddie (YR 1 2013/14 EPS 1-21)»

«Liv and Maddie (YR 2 2014/15 EPS 22-45)»

«Liv et Maddie (YR 3 2015/16 EPS 46-65)»

«Liv and Maddie: California Style (YR 4 2016/17 EPS 66-80)»

«Lizzie McGuire (YR 1 2000/01 EPS 1-31)»

«Lizzie McGuire (YR 2 2001/02 EPS 32-65)»

‘Les Contes de Minnie (Court) (YR 1 2011/12 EPS 1-10)’

«Les contes de Minnie (court) (YR 2 2012/13 EPS 11-20)»

«Les contes de Minnie (court) (YR 3 2013/14 EPS 21-40)»

«The Descendants: Wicked World (shorts) (YR 1 2015/16 EPS 1-18)»

«The Descendants: Wicked World (short) (YR 2 2016/17 EPS 19-36)»

«Les Verts dans la ville (YR 1 EPS 1-30)»

«Les sorciers de Waverly Place (YR 1 2007/08 EPS 1-21)»

«Les sorciers de Waverly Place (YR 2 2008/09 EPS 22-51)»

«Les sorciers de Waverly Place (YR 3 2009/10 EPS 52-81)»

«Les sorciers de Waverly Place (YR 4 2010/11 EPS 82-110)»

«Les ours Gummi (YR 1 1985/86 EPS 1-13) (BVI-TV)»

«Les ours Gummi (YR 3 1987/88 EPS 22-29) (BVI-TV)»

«Gummi ours (YR 5 1989/90 EPS 40-47) (BVI-TV)»

«Les ours Gummi (YR 2 1986/87 EPS 14-21) (BVI-TV)»

«Ours gommeux (YR 4 1988/89 EPS 30-39) (BVI-TV)»

«Ours gommeux (YR 6 1990/91 EPS 48-65) (BVI-TV)»

«Mickey Mouse (court) (YR 1 2012/13 EPS 1-19)»

«Mickey Mouse (court) (YR 2 2013/14 EPS 20-39)»

«Mickey Mouse (court) (YR 3 2014/15 EPS 40-57)»

«Mickey Mouse (court) (YR 4 2016/17 EPS 58-76)»

«Mickey et les super pilotes (YR 1 2016/17 EPS 1-26)»

«Mickey et les super pilotes (YR 2 2017/18 EPS 27-51)»

«Muppet Babies (YR 1 2017/18 EPS 1-20)»

«Duck Adventures (Shorts) (YR 1 2016/17 EPS 1-15)»

«Duck Adventures (YR 1 2016/17 EPS 1-25)»

«Duck Adventures (YR 2 1989/90 EPS 66-95)»

«Duck Adventures (YR 3 1990/91 EPS 96-100)»

«Phineas and Ferb (YR 1 2007/08 EPS 1-26)»

«Phineas and Ferb (YR 2 2008/09 EPS 27-65)»

«Phineas and Ferb (YR 3 2010/11 EPS 66-100)»

«Phineas and Ferb (YR 4 2012/13 EPS 101-136)»

«PJ Masks (YR 1 2015/16 EPS 1-26)»

«PJ Masks (Shorts) (YR 1 2016/17 EPS 1-20)»

«PJ Masks (YR 2 2017/18 EPS 27-52)»

«Quack Pack (YR 1 1996/97 EPS 1-39)»

«Randy Cunningham Ninja Total (YR 1 2011/12 EPS 1-26)»

«Randy Cunningham Ninja Total (YR 2 2013/14 EPS 27-50)»

«Raven (YR 2 2003/04 EPS 22-43)»

«Raven (YR 1 2002/03 EPS 1-21)»

«Raven (YR 3 2004/05 EPS 44-78)»

«Raven (YR 4 2005/06 EPS 79-100)»

«Riley et le monde (YR 1 2013/14 EPS 1-21)»

«Riley et le monde (YR 2 2014/15 EPS 22-51)»

«Riley et le monde (YR 3 2015/16 EPS 52-72)»

«Secouez-le! (YR 1 2010/11 EPS 1-21) »

«Secouez-le! (YR 2 2011/12 EPS 22-52) »

«Secouez-le! (YR 3 2012/13 EPS 53-78) »

«Je suis Luna (YR 1 2015/16 EPS 1-80)»

«Étoile contre les forces du mal (YR 1 2014/15 EPS 1-13)»

«Étoile contre les forces du mal (YR 2 2015/16 EPS 14-35)»

«The Lodge: Mystery at All Rhythm (YR 1 EPS 1-10)»

«Timon & Pumbaa (version internationale) (YR 3 1998/99 EPS 47-85)»

«Timón y Pumba (version internationale) (YR 1 1995/96 EPS 1-25)»

«Timón y Pumba (version internationale) (YR 2 1996/97 EPS 26-46)»

«Tron: The Resistance (YR 1 2011/12 EPS 1-18)»

«Vampirina (YR 1 2017/18 EPS 1-25)»

«Violetta (YR 1 2011/12 EPS 1-80)»

«Raven revient (YR 1 2016/17 EPS 1-13)»

«Raven revient (YR 2 2017/18 EPS 14-34)»

«Wasabi Warriors (YR 1 2010/11 EPS 1-21)»

«Wasabi Warriors (YR 2 2011/12 EPS 22-45)»

«Wasabi Warriors (YR 3 2012/13 EPS 46-67)»

«Wasabi Warriors (YR 4 2013/14 EPS 68-85)»

«Zack et Cody: tous à bord (YR 1 2008/09 EPS. 1-21)»

«Zack et Cody: tous à bord (YR 2 2009/10 EPS 22-51)»

«Zack et Cody: tous à bord (YR 3 2010/11 EPS 52-73)»

Les films

“Allez-y tous!”

“Applucination!”

“Break Ralph!”

“Saut!”

“Allez Père Noël!”

“101 Dalmatiens”

“101 Dalmatiens”

“101 Dalmatiens 2”

“102 Dalmatiens”

“20 000 lieues de voyages sous-marins”

“Voilà cette voiture”

“Pour” perroquet “avec de l’or”

“Pour rencontrer M. Banks”

“Aladdin”

“Aladdin et le roi des voleurs”

“Alexandre et le Terrible, Horrible, Horrible, Horrible Day”

“Alice à travers le miroir”

“Alice au pays des merveilles (1951)”

“Alice au pays des merveilles (2010)”

“Presque des anges”

“Amienemigos”

“Amy”

“Annie”

“Atlantis 2: Le retour de Milo”

“Atlantis: l’empire perdu”

“Avalon High”

“Aventure d’éléphant”

“Aventures en Alaska”

“Aventures en Juguetelandia”

“Avions

“Avion: équipe de sauvetage

“En dessous de zéro”

“Bambi”

“Bambi II”

“Basil, la souris superdétectrice”

“Big Hero 6”

“Blanche-Neige et les 7 nains”

“Bolt”

“Brink! Quel saut!”

“Bonne chance, Charlie! Un voyage au cinéma”

“Buffalo Dreams”

“Cadet Kelly”

“Changement d’air”

“Road to Glory”

“Camp Rock”

“Camp Rock 2: The Final Jam”

“Bell”

“Clochette et le grand sauvetage”

“Clochette et le secret des fées”

“Clochette et le trésor perdu”

“Clochette et la légende de la bête”

“Clochette. Fées et pirates”

“Kangourous en difficulté”

“Chérie, j’ai agrandi l’enfant”

“Chérie, j’ai rétréci les enfants”

“Chérie, nous nous sommes rétrécis”

“Cendrillon (2015)”

“Cendrillon. Que se passerait-il si …”

“Cheetah, une aventure dans la jungle”

“Chèque en blanc”

“Chicken Little”

“Chimpanzés”

“Rock cyber star”

“Cloud 9”

“Croc Blanc”

“Avec un chien dans les talons”

“Grandir dans la nature”

“Quatre chiots à sauver”

“Conte de Noël”

“Méfiez-vous des souhaits”

“Anniversaire de mutant”

“Darby O’Gill et le roi des elfes”

“Davy Crockett, roi de la frontière”

“Retour à la maison 2: perdu à San Francisco”

“Retour à la maison: un voyage incroyable”

“Découvrir les Robinsons”

“La Belle au bois dormant”

“Journal d’un adolescent”

“Dinosaure”

“Ailes de vie désynchronisées”

“Disneynature. Aile cramoisie”

“Disneynature. Expedition. China.”

“Deux kangourous très matures”

“Doug. Son premier film”

“Dumbo (1941)”

“The Black Abyss”

“L’apprenti sorcier”

“La forêt magique de Tuck”

“Le garçon”

“Le garçon d’un million de dollars”

“Le garçon idéal”

“La couleur de l’amitié”

“Le cow-boy naufragé”

“La croisière des tigres”

“Le corps et l’esprit de l’Amérique”

“Le désert vivant”

“Le dragon fou”

“L’empereur et ses folies”

“L’empereur et ses folies 2: la grande aventure de Kronk”

“Le fantôme de la mégacine”

“Le chat venu de l’espace”

“Le grand coup des teleñecos”

“Le fils du président”

“L’homme le plus fort du monde”

“Le bossu de Notre-Dame”

“Le bossu de Notre Dame II”

“Le lion d’Afrique”

“Le livre de la Jungle”

“Le livre de la Jungle”

“Le livre de la jungle 2”

“The Lone Ranger”

“Le meilleur sorcier du monde”

“Le miracle”

“La recrue”

“L’origine de la petite sirène”

“La planète du trésor”

“Le Prince et le mendiant (1990)”

“Le prince et le mendiant: lumières, caméra, action!”

“Le retour des meilleurs”

“Le royaume des singes”

“Le retour des sorcières”

“Le retour de Zenon: la fille du millénaire”

“Le roi Lion”

“Le roi Lion”

“Le Roi Lion 2: le trésor de Simba”

“Le Roi Lion 3: Hakuna Matata”

“Le secret du château”

“Le rêve d’un champion”

“Le trésor de Matecumbe”

“La tournée des Muppets”

“Choisi pour le triomphe”

“Emilio et les détectives”

“A la recherche de Santa Can”

“Tangled”

“Emmêlé à nouveau”

“Il était une fois un matelas”

“Ce chien est un crack. Le film”

“Dingo explosif”

“Contrefaiteurs”

“Fantasy”

“Fantasy 2000”

“Ami fidèle”

“Flubber et le professeur fou”

“Frank et Ollie: les sorciers Disney”

“Frankenweenie (2012)”

“Freaky Friday (2018)”

“Frozen: Le royaume de glace”

“Fuzzbucket”

“Jumeaux sur le terrain”

“Genius”

“George de la jungle”

“George de la jungle 2”

“G-Force. Licence pour espionner”

“Géants du panier”

“Dingo et fils”

“Grands chats africains. Le royaume du courage”

“City Farmer”

“Greyfriars Bobby”

“GUS”

“Scie à métaux”

“Halloweentown”

“Halloweentown 3: Académie des sorcières”

“Halloweentown. Vengeance”

“Hannah Montana et Miley Cyrus: le meilleur des deux mondes en concert”

“Hannah Montana. Le film”

“Herbie au Grand Prix de Monte-Carlo”

“Herbie Torero”

“Herbie, un dépliant fou”

“Herbie: Butt”

“Hercules”

“Brother Bee”

“Frère Ours”

“Brother Bear 2”

“Frères avec mogollón”

“High School Musical”

“High School Musical 2”

“High School Musical 3: Fin du cours”

“Maison, maison intelligente”

“Inspecteur Gadget”

“Inspecteur Gadget 2”

“Dans les bois”

“Invincible”

“James et la pêche géante”

“John Carter”

“Johnny Kapahala: Contre-courant 2”

“Johnny Tsunami”

“Jonas Brothers en concert 3D”

“Jordan-mania”

“Jeunes et journalistes”

“Jeu d’honneur”

“Jungle Cat”

“Justin Morgan avait un cheval”

“Kim Possible”

“Kim Possible: Oui, c’est pour tant de choses”

“La bande du patio revient à la crèche”

“Le groupe de patio est déjà en 5e année”

“Le groupe de la cour. Le film”

“Belle au bois dormant”

“La Belle et la Bête (1991)”

“La belle et la bête: le monde magique de Bella”

“La Belle et la Bête: un Noël hanté”

“La sorcière débutante”

“La recherche”

“Recherche 2: Le journal secret”

“Cendrillon (1950)”

“Cendrillon II”

“La dame et le vagabond”

“La Dame et le vagabond 2”

“L’étoile de Noël”

“La vie étrange de Timothy Green”

“La fabuleuse aventure de Sharpay”

“La famille Calloway”

“La grande aventure de Winnie l’Ourson”

“Le grand film de porcelet”

“L’histoire de Mowgli”

“L’histoire de Pixar”

“L’heure décisive”

“L’île au trésor”

“La légende de Sleepy Hollow et Mr. Toad”

“La malédiction des trous”

“Le manoir hanté”

“La montagne hantée”

“Le gang”

“Le film de Heffalump”

“Le film Teleñecos”

“The Stitch Movie”

“Le film Tigrou”

“Le pré”

“La porte des galaxies”

“La recette à un million de dollars”

“La Reine de Katwe”

“Le chemin du panda”

“La série de ma vie”

“La petite Sirène”

“La Petite Sirène 2: Retour à la mer”

“Les aventures de Bongo, Mickey et les haricots magiques”

“Les aventures de Huckleberry Finn”

“Les Chroniques de Narnia: le Lion, la sorcière et le placard”

“Les Chroniques de Narnia: Prince Caspian”

“Les jumeaux sortent deux fois”

“Bouche de limonade”

“Leroy & Stitch. Le film”

“Lilo & Stitch”

“Lilo & Stitch 2: L’effet du défaut”

“Lizzie Superstar”

“Le meilleur de Winnie l’Ourson”

“Voyage fou au campus”

“Les Aristochats”

“Les archers du roi”

“Les copains chasseurs de trésors”

“Les descendants”

“Les Descendants 2”

“Les fantômes de Buxley Hall”

“Les sorciers de Waverly Place. Vacances dans les Caraïbes”

“Les plus maladroits de l’Occident”

“Le plus maladroit de West 2”

“Les Muppets”

“Les Muppets dans l’histoire de Noël”

“Les ours et moi”

“Les petits extraterrestres”

“Les chiens de ma femme”

“Pirates du Mississippi”

“Les fiers. Le film”

“Les sauveteurs”

“Les sauveteurs à Kangourou”

“Les Robinsons des mers du Sud (1960)”

“Les Teleñecos sur l’île au trésor”

“Les trois messieurs”

“Les trois Mousquetaires”

“Les trois mousquetaires d’Alejandro Dumas”

“Blind Fight”

“Maléfique”

“Marins d’eau douce”

“Mars a besoin de mères”

“Mary Poppins”

“Au-delà des rêves”

“Max Keeble”

“McFarland, USA”

“Merlin, l’Enchanteresse”

“Mon ami le fantôme”

“Mon cerveau est électronique”

“Mon grand ami Joe”

“Ma sœur est une étrangère”

“Ma sœur invisible”

“Mon martien préféré”

“Mickey découvre Noël”

“Mickey, le meilleur Noël”

“Des millionnaires pour une patte”

“Minutemen: voyageurs du temps”

“Miracle à minuit”

“M. Boogedy”

“M. Magoo”

“Mulán”

“Mulán 2”

“Né en Chine”

“Naufrages”

“Noël avec les copains: à la recherche de Santa Can”

“Noël magique”

“Newsies: la comédie musicale de Broadway”

“Neige en Californie”

“Ne regarde pas sous ton lit”

“Oliver et son gang”

“Opération Elephant”

“Ours”

“Ours à pleine vitesse”

“Oz, un monde fantastique”

“Oz: un monde fantastique”

“Papa par surprise”

“DuckAdventure: le film”

“Peter et le dragon Elliot (1977)”

“Mais que font mes parents?”

“Perri”

“Cauchemar avant Noël”

“Poids lourds”

“Peter Pan”

“Peter Pan de retour à Neverland”

“Pierre et le dragon (2016)”

“Phineas et Ferb: à travers la 2ème dimension”

“Pinocchio”

“Pirates des Caraïbes. La malédiction du Black Pearl”

“Pirates des Caraïbes: le coffre du mort”

“Pirates des Caraïbes: au bout du monde”

“Pirates des Caraïbes: à marées mystérieuses”

“Pocahontas”

“Pocahontas 2: Voyage vers un nouveau monde”

“Pollyanna”

“Mettez-vous à ma place (2003)”

“Après 17 heures Natty Gann”

“Prince of Persia: Les Sables du Temps”

“Princesse pour surprise”

“Princesse pour surprise 2”

“Programme de protection Princess”

“Prom”

“Projet Clone”

“Je veux être super célèbre”

“Retour à Halloweeentown”

“Réinventer Pete”

“Sauver papa”

“Risque Xtremo”

“Coins inconnus”

“Rythme latin”

“Robin des Bois”

“Rocketeer”

“Ponts Rubis”

“Salut les amis”

“Sauvez Noël”

“Sauvage”

“Sammy, le sceau de sortie”

“Santa Can 2: les chiots du Père Noël”

“Santa Claus 2

“Père Noël 3: pour un Noël sans froid”

“Scream team”

“Secrétariat”

“Secrets de vie”

“Shetan, le cheval du désert”

“Sky High, une école de haut vol”

“Skylar contre le monstre”

“Skyrunners, UFO File”

“Copains de neige”

“Nous sommes les meilleurs”

“Nous sommes les pires”

“Rêver, rêver … j’ai triomphé du patinage”

“Space Buddies”

“Copains effrayants”

“Starstruck”

“Grève!”

“Sultan et la Rock Star”

“Super copains”

“Superdog”

“Force de super-héros”

“Tels pour lesquels”

“Taille réelle 2: une veille de Noël”

“Tarón et le chaudron magique”

“Tarzan”

“Tarzan 2”

“Tarzan et Jane”

“Teen Beach 2”

“Teen Beach Movie”

“Les garçons: l’histoire des frères Sherman”

“Les filles de guépard”

“Les filles de guépard 2”

“Les filles de guépard. Un monde”

“Thunderjam”

“Tiana et El Sapo”

“Le temps de la mélodie”

“Tini: le grand changement de Violetta”

“Titans. Ils ont marqué l’histoire”

“Tod et Toby”

“Tod et Toby 2”

“Tout sur roues”

“Tout à la neige”

“Tom et Huck”

“Tomorrowland: le monde de demain”

“Tron”

“Tron: Legacy”

“Vous à Boston et moi en Californie (1961)”

“Vous à Londres et moi en Californie (1998)”

“Un astronaute à la cour du roi Arthur”

“Un candidat très poilu”

“Un kangourou super dur”

“Une belle noix”

“Un Chihuahua à Beverly Hills”

“Un Chihuahua à Beverly Hills 2”

“Un Chihuahua à Beverly Hills 3”

“A Tale: The Myth of Pecos Bill”

“Une journée de cheveux”

“Un chat du F.B.I.”

“Une grève de chance”

“Une mer d’espoir”

“Un chien chanceux”

“Un pli dans le temps”

“Un homme sage dans les nuages”

“Un vampire pour maman”

“Un mégapooh de Noël”

“Vacances en direct”

“Vaiana”

“Vendredi fou (1977)”

“Volonté de fer”

“Retour à Hawaï”

“Je brillerai”

“Venez à la maison pour Noël … si vous le pouvez”

“Les meilleurs sont de retour”

“Wendy Wu: La fille de Kung Fu”

“Winnie l’ourson”

“Winnie l’ourson: un printemps avec rite”

“Yellowstone Cubs”

“Zack et Cody. Le film”

“Zafarrancho au ranch”

“Zenon 3”

“Zenon: The Millennium Girl”

“Z-O-M-B-I-E-S”

“Zootropolis”

Courts métrages

“L’art du ski”

“À travers le miroir”

“Entrepôt d’hiver”

“Hier”

“Chevalier d’un jour”

“Chef Donald”

“Chip and Chop”

“Comment nager”

“Comment pêcher”

“Constructeurs navals”

“Histoire de Noël avec Mickey”

“Destination”

“Disney Fairies: Concours de gâteaux de la Hondonada de las Hadas”

“Endormi comme un ours”

“Donnez-moi une jambe”

“L’arbre de Noël de Pluton”

“Le bandit des os”

“Le Botero Willie”

“Le champion de hockey”

“Le champion olympique”

“Le concert du groupe”

“Le pull de Pluton”

“Le désordre de Donald avec les roues”

“Le loup feroce”

“L’ours et les abeilles”

“Le paquet surprise de Pluton”

“Le vilain petit canard”

“Le petit tourbillon”

“Le retour de la tortue Toby”

“Le remorqueur Mickey”

“Le rival de Mickey”

“La sauterelle et les fourmis”

“M. Mouse part en voyage”

“M. Pato se promène”

“L’atelier du Père Noël”

“La touche dorée”

“Le vieux moulin”

“Exposition canine”

“Fantômes solitaires”

“Ferdinando el Toro”

“Fleurs et arbres”

“Frankenweenie (court)”

“Frozen Fever”

“Fonctionnement interne”

“Grand Canyononoscope”

“La corne de la caravane”

“La caravane de Mickey”

“La déesse du printemps”

“Fête d’anniversaire de Mickey”

“Le poulet sage”

“Le jeu de golf de Donald”

“Le petit match”

“La tortue et le lièvre”

“Les choses simples”

“Nettoyeurs de montres”

“Les Trois Petits Cochons”

“Les trois petits loups”

“Les trois mousquetaires aveugles”

“Mickey en Australie”

“Mickey oublie son rendez-vous”

“Enfants dans la forêt”

“Maïs soufflé enneigé”

“Chien à la rescousse”

“Pique-nique sur la plage”

“Pluton et la taupe”

“Rations de guerre”

“Rhino le super-héros”

“Un caddie canin”

“Vacances à Hawaï”

Spéciaux

«Sous la mer – une histoire des descendants»

«Décorer Disney: Holiday Magic»

«Le monde merveilleux de Disney présente: La petite sirène en direct!

Pixar

Les films

“Bugs: une aventure miniature”

“Brave (indomptable)”

“À la recherche de Dory”

“Cherchant Nemo”

“Voitures”

“Cars 2”

“Cars 3”

“Noix de coco”

“À l’envers”

“Le voyage d’Arlo”

“Les incroyables”

“Les Indestructibles 2”

“Université des monstres”

“Monstres, S.A.”

“Ratatouille”

“Toy Story”

“Toy Story 2. Les jouets se rechargent”

“Toy Story 3”

“Toy Story 4”

“Up”

“WALL-E. Bataillon de nettoyage”

Courts métrages

“Luxo Jr.”

Le premier rendez-vous de Riley? “

“Enlevé”

“Air Mate”

“Bluish”

“Bao”

“Bugs”

“BURN-E”

“Jour et nuit”

“Le panneau”

“La nouvelle voiture de Mike”

“Le grand compagnon”

“L’homme d’orchestre”

“Le jeu de Geri”

“Le rêve de Red”

“Super équipe de Sanjay”

“Fiesta-Saurio Rex”

“George et A.J.”

“Heavy Mate”

“Jack-Jack attaques”

“Knick Knack”

“La légende de Mordu”

“La lune”

“Mission spéciale de Dug”

“Les aventures d’André et Wally B.”

“Lave”

“Les histoires de Mate: Le Matedor”

“Les histoires de Mate: Mate de luna”

“Contes de compagnon: compagnon non identifié”

“Les histoires de Mate: Mate voyage dans le temps”

“Les histoires de Mate: Materescate”

“Les histoires de Mate: Tokyo Mate”

“Lou”

“Mate et la lumière fantôme”

“Petits oiseaux”

“Partiellement nuageux”

“Piper”

“Presto”

“Ressorts de radiateur”

“Jouet en étain”

“Tita Edna”

“Votre ami le rat”

“Vacances à Hawaï”

Marvel

Les films

“Ant-Man”

“Ant-Man et la guêpe”

“Superhero Adventures: Combattez sur la glace!”

“Black Panther”

“Captain America: guerre civile”

“Captain America: le premier vengeur”

“Captain America: le soldat de l’hiver”

“Docteur Strange (Docteur étrange)”

“Gardiens de la galaxie”

“Gardiens de la galaxie vol.2”

“Hulk: où vivent les monstres”

“Iron Man & Hulk: Heroes United”

“Iron Man 2”

“Iron Man 3”

“Immortel Wolverine”

“Les 4 Fantastiques”

“Le Fantastic 4 et Silver Surfer”

“Les quatre Fantastiques”

“Les Vengeurs”

“Marvel Iron Man et Captain America: Heroes United”

“Marvel Rising: Secret Warriors”

“Marvel: 75 ans, de la sous-culture à la pop”

“Marvel: construire un univers”

“Thor”

“Thor: le monde des ténèbres”

“Thor: Ragnarok”

“Avengers: Infinity War”

“Avengers: l’ère d’Ultron”

“X Men”

“X-Men 2”

“X-Men 3: la décision finale”

“X-Men Days of the Future Past”

“Origines X-Men: Wolverine”

“X-Men: première génération”

Séries

«Ant-Man (court) (YR 1 2016/17 EPS 1-6)»

“ Aventures de super-héros Marvel (YR 1 2017/18 EPS 1-10) ”

«Gardiens de la Galaxie (court) (YR 2 2016/17 EPS 11-16)»

«Gardiens de la Galaxie (ép.1 à 10) (YR 1 2014/15 EPS 1-10)»

«Gardiens de la Galaxie (YR 1 2015/16 EPS 1-26)»

«Gardiens de la Galaxie (YR 2 2016/17 EPS 27-52)»

«Gardiens de la Galaxie (YR 3 2017/18 EPS 53-78)»

‘Hulk et les agents de S.M.A.S.H. (YR 1 2012/13 EPS 1-26) »

‘Hulk et les agents de S.M.A.S.H. (YR 2 2014/15 EPS 27-52) »

«Inhumains (YR 1 2017/18 EPS 1-8)»

«The United Avengers (YR 1 2012/13 EPS 1-26)»

«The United Avengers (YR 2 2014/15 EPS 27-52)»

«The United Avengers: Secret Wars (YR 4 2016/17 EPS 79-104)»

«The Avengers: The Ultron Revolution (YR 3 2015/16 EPS 53-78)»

“Les Avengers: les héros les plus puissants de la Terre (YR 1 2010/11 EPS 1-26)”

‘The Avengers: Les héros les plus puissants de la Terre (YR 2 2011/12 EPS 27-52)’

«Marvel Agent Carter (YR 1 2014/15 EPS 1-8)»

«Marvel Agent Carter (YR 2 2015/16 EPS 9-18)»

‘Marvel The Avengers: Secret Wars (Court) (YR 1 2016/17 EPS 1-6)’

“ Marvel’s Avengers: mission de Black Panther (YR 5 2017/18 EPS 105-127) ”

«Marvel Rising: Initiation (Short) (YR 1 2017/18 EPS 1-6)»

“ Marvel’s Spider-Man (court) (YR 1 2016/17 EPS 1-6) ”

«Spider-Man (YR 1 2016/17 EPS 1-26)»

«Ultimate Spider-Man (YR 1 2011/12 EPS 1-26)»

«Ultimate Spider-Man (YR 2 2012/13 EPS 27-52)»

«Ultimate Spider-Man (YR 3 2013/14 EPS 53-78)»

‘Ultimate Spider-Man contre les 6 réclamations (YR 4 2015/16 EPS 79-104) »

Star wars

Les films

“Rogue One: une histoire de Star Wars”

“Han Solo: une histoire de Star Wars”

“Star Wars: un nouvel espoir”

“Star Wars: Attaque des clones”

“Star Wars: Le retour des Jedi”

“Star Wars: la vengeance des Sith”

“Star Wars: The Clone Wars”

“Star Wars: l’Empire contre-attaque”

“Star Wars: Le Réveil de la Force”

“Star Wars: Les derniers Jedi”

“Star Wars: la menace fantôme”

Séries

‘Star Wars Forces of Destiny (Court) (YR 2 2017/18 EPS 17-32)’

Star Wars Rebels (Short) (YR 1 2014/15 EPS 1-4) ‘

«Star Wars Rebels (YR 1 2014/15 EPS 1-15)»

«Star Wars Rebels (YR 2 2015/16 EPS 16-37)»

«Star Wars Rebels (YR 3 2016/17 EPS 38-59)»

«Star Wars Rebels (YR 4 2017/18 EPS 60-74)»

«Star Wars: Forces of Destiny (Shorts) (YR 1 2016/17 EPS 1-16)»

“Star Wars: Les Aventures du Freemaker (short) (YR 1 2016/17 EPS 1-5)”

‘Star Wars: Las aventuras de los Freemaker (YR 1 2015/16 EPS 1-13)’

‘Star Wars: Las aventuras de los Freemaker (YR 2 2016/17 EPS 14-26)’

‘Star Wars: Las Guerras Clon (2008) (2014/15 EPS 1-13)’

‘Star Wars: Las Guerras Clon (YR 1 2008/09 EPS 1-22)’

‘Star Wars: Las Guerras Clon (YR 2 2009/10 EPS 23-44)’

‘Star Wars: Las Guerras Clon (YR 3 2010/11 EPS 45-66)’

‘Star Wars: Las Guerras Clon (YR 4 2011/12 EPS 67-88)’

‘Star Wars: Las Guerras Clon (YR 5 2012/13 EPS 89-108)’

Spéciaux

‘Star Wars: The New Yoda Chronicles – Clash of the Skywalkers’

‘LEGO Star Wars: The New Yoda Chronicles – Duel of the Skywalkers’

‘Star Wars: The New Yoda Chronicles – Escape From the Jedi Temple’

‘Star Wars: The New Yoda Chronicles – Race For the Holocrons’

‘Star Wars: The New Yoda Chronicles – Raid on Coruscant’

National Geographic

Les films

“A través del Gran Cañón”

“América contra el cambio climático”

“Apolo: Misiones a la Luna”

“Dentro del Okavango”

“El resurgir de la Atlántida”

“Expedición a Marte”

“Free Solo”

“Jane”

“Kingdom Of The Blue Whale”

“La inundación del Okavango”

“Milagro en el río Hudson”

“Planeta Tierra: ¿Somos Historia?”

“Princesa Diana: En primera persona”

“Science Fair”

Series

‘Aeropuerto de Dubai (YR 1 2013/14 EPS 1-10)’

‘Brain Games – 01 (YR 1 2011/12 EPS 1-3)’

‘Brain Games – 02 (YR 2 2012/13 EPS 4-15)’

‘Brain Games – 03 (YR 3 2013/14 EPS 16-25)’

‘Brain Games – 04 (YR 4 2013/14 EPS 26-35)’

‘Brain Games – 05 (YR 5 2014/15 EPS 36-45)’

‘Brain Games – 06 (YR 6 2014/15 EPS 46-51)’

‘Doctora K: animales exóticos (YR 1 2014/15 EPS 1-6)’

‘Doctora K: animales exóticos (YR 2 2015/16 EPS 7-14)’

‘Doctora K: animales exóticos (YR 7 2018/19 EPS 51-62)’

‘Drenar los océanos (YR 1 2017/18 EPS 1-10)’

‘El Increíble Dr. Pol (YR 1 2011/12 EPS 1-4)’

‘El Increíble Dr. Pol (YR 10 2016/17 EPS 85-96)’

‘El Increíble Dr. Pol (YR 11 2016/17 EPS 97-106)’

‘El Increíble Dr. Pol (YR 12 2017/18 EPS 107-116)’

‘El Increíble Dr. Pol (YR 13 2017/18 EPS 117-129)’

‘El Increíble Dr. Pol (YR 2 2011/12 EPS 5-20)’

‘El Increíble Dr. Pol (YR 3 2012/13 EPS 21-26)’

‘El Increíble Dr. Pol (YR 4 2013/14 EPS 27-36)’

‘El Increíble Dr. Pol (YR 5 2013/14 EPS 37-46)’

‘El Increíble Dr. Pol (YR 7 2014/15 EPS 57-66)’

‘El Increíble Dr. Pol (YR 8 2015/16 EPS 67-76)’

‘El Increíble Dr. Pol (YR 9 2015/16 EPS 77-84)’

‘El Mundo del Futuro (YR 1 2016/17 EPS 1-6)’

‘Grandes Migraciones (YR 1 2010/11 EPS 1-6)’

‘Nuestro planeta (One Strange Rock) (YR 1 2017/18 EPS 1-10)’

‘Nuestros Orígenes (YR 1 2016/17 EPS 1-8)’

‘Planeta Hostil (YR 1 2018/19 EPS 1-6)’

‘Rusia Salvaje (YR 1 EPS 1-4)’

‘Supercoches a medida (YR 1 2015/16 EPS 1-10)’

‘Supervivencia en Alaska con Les Stroud (YR 1 EPS 1-5)’

‘Una veterinaria todoterreno (YR 1 2013/14 EPS 1-6)’

‘Una veterinaria todoterreno (YR 2 2014/15 EPS 7-16)’

‘Una veterinaria todoterreno (YR 4 2016/17 EPS 25-32)’

‘Una veterinaria todoterreno (YR 5 2017/18 EPS 33-40)’

‘Wild Yellowstone (YR 1 2015/16 EPS 1-2)’

Spéciaux

‘Alejandro Magno: descubriendo su tumba perdida’

‘Bizarre Dinosaurs’

‘Breaking 2’

‘El ave del paraiso: Un seductor con alas’

‘El edén del tiburón’

‘El Planeta de los Pájaros’

‘El reino de los simios: frentes de combate’

‘Gigantes de las profundidades’

‘La increíble historia del Dr. Pol’

‘La Isla de Pascua al descubierto’

‘Los leones trepadores’

‘Los secretos de la tumba de Jesús’

‘Los tesoros sumergidos de América’

‘Los tiburones de las islas Pitcairn’

‘Marte: Dentro del Falcon Heavy’

‘Misión al Sol’

‘Naturaleza en directo’

‘Titanic: 20 años después con James Cameron’

‘Un hombre entre guepardos’

Autre

Les films

“¡Dadme un respiro!”

“¿Otra vez tú?”

“¿Quién engañó a Roger Rabbit?”

“1, 2, 3… Splash”

“10 razones para odiarte”

“12 citas de Navidad”

“Anastasia”

“Avatar”

“Aventuras en la gran ciudad (1987)”

“Camp Nowhere”

“Conquistando Marte”

“Diario de Greg”

“Diario de Greg: La ley de Rodrick”

“Doce en Casa”

“Doce Fuera de Casa”

“Doctor Dolittle (1998)”

“Doctor Dolittle 2”

“El novato del año”

“Ensalada de gemelas”

“Escuadrón Rojo”

“Flicka”

“Garfield”

“Garfield 2”

“Ice Age 2: El Deshielo”

“Ice age 3: El Origen de los Dinosaurios”

“Ice Age 4: La formación de los continentes”

“Ice Age: La Edad de Hielo”

“Jack”

“La familia Robinson suiza (1940)”

“La Señora Doubtfire”

“La Última Canción”

“Los Simpson. La película”

“Mi mejor amigo”

“Mientras dormías”

“Milagro en la ciudad”

“Misterios del océano”

“Noche en El Museo 2”

“Nunca me han besado”

“Percy Jackson. El Ladron Del Rayo”

“Pulgarcita”

“Richie Rich’s Christmas Wish”

“Sister Act 2: De vuelta al convento”

“Sister Act: una monja de cuidado”

“Snowglobe”

“Socios y sabuesos”

“Solo en casa”

“Solo En Casa 2: Perdido En Nueva York”

“Solo en Casa 3”

“Sonrisas y lágrimas”

“Strange Magic”

“Teen Spirit”

“The Mistle-Tones”

“Three Days”

“Tres hombres y un bebé”

“Tres hombres y una pequeña dama”

“Viaje al centro de la Tierra”

“Willow”

Series

‘Érase una vez (YR 1 2011/12 EPS 1-22)’

‘Érase una vez (YR 2 2012/13 EPS 23-44)’

‘Érase una vez (YR 3 2013/14 EPS 45-66)’

‘Érase una vez (YR 4 2014/15 EPS 67-89)’

‘Érase una vez (YR 5 2015/16 EPS 90-112)’

‘Just Like Me! (YR 1 2015/16 EPS 1-21)’

‘Just Like Me! (YR 2 2016/17 EPS 22-71)’

‘Las aventuras de Ladybug (YR 1 2017/18 EPS 1-26)’

‘Los Simpson (Temporadas 1 – 30)’

Spéciaux

‘Ice Age: En busca del huevo’

