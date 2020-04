Toutes les séries et tous les films de Roald Dahl à venir sur Netflix

Cela fait presque un an et demi que Netflix a annoncé que la collection classique de livres pour enfants Roald Dahl recevrait des adaptations exclusives à Netflix. Jetons donc un coup d’œil à certains des titres les plus populaires en cours d’adaptation et quand nous pouvons nous attendre à ce qu’ils arrivent sur Netflix.

Alors que nous en apprenons de plus en plus sur la prochaine série Roald Dahl, nous continuerons à mettre à jour toutes les informations ci-dessous. Pour certaines des adaptations, ils recevront également leur propre article alors que nous rapportons des nouvelles telles que les informations sur le casting, le nombre d’épisodes, les dates de sortie et la bande-annonce.

Né à Llandaff, Cardiff, Roald Dahl était le fils de parents immigrés norvégiens. L’auteur acclamé a servi dans la RAF pendant la Seconde Guerre mondiale et a ensuite travaillé sur des articles de propagande. Malgré l’écriture de nombreuses petites histoires pour adultes, Dhal restera à jamais connu comme un auteur pour enfants bien-aimé, qui a commencé avec Gremlins en 1943 et s’est terminé avec The Minpins en 1991.

Pour un compte rendu détaillé de sa vie, vous pouvez le trouver ici.

Projets Roald Dahl confirmés à venir sur Netflix

Charlie et la chocolaterie

Première publication: 17 janvier 1964

Adaptations à l’écran: 2

Date de sortie de Netflix: TBA

Sans surprise, Charlie et la chocolaterie est l’un des premiers projets Road Dahl à démarrer chez Netflix. Il a fallu un peu plus de 16 mois pour l’annonce, mais nous avons maintenant la confirmation que Thor: Ragnarok et Jojo Rabbit, Taika Waititi, vont écrire, diriger et produire à la fois Charlie et la chocolaterie, et Charlie et le grand ascenseur en verre.

Le roman pour enfants bien-aimé a été publié pour la première fois en 1964, ce qui en fait presque 60 ans! Un autre époustouflant est l’adaptation classique bien-aimée, Willy Wonka et la chocolaterie, avec Gene Wilder, a presque 50 ans et célébrera son 50e anniversaire le 12 août 2021. Quoi que Taika Waititi et Netflix aient prévu pour Charlie et la chocolaterie, nous sommes certains que ce sera délicieux.

Après avoir trouvé l’un des cinq billets d’or recherchés, Charlie Bucket est invité à faire une grande visite de la célèbre usine Willy Wonka. Accompagné de son grand-père Joe, Charlie est également rejoint par quatre autres enfants, dont les habitudes et les manières sont loin d’être délicieuses. Ce qui se trouve à l’intérieur de l’usine va changer la vie de Charlie pour toujours.

Charlie et le grand ascenseur en verre

Première publication: 1972

Adaptations à l’écran: 0

Date de sortie de Netflix: TBA

Taika Waititi sera également responsable de la toute première adaptation à l’écran de Charlie et du Great Glass Elevator. Malgré le fait que le roman pour enfants bien-aimé ait près de 50 ans, personne n’a entrepris le projet jusqu’à présent. Tout comme Charlie et la chocolaterie, la suite, Charlie et le grand ascenseur en verre sera écrit, réalisé et produit par Taika Waititi. L’intrigue est beaucoup plus bizarre que son prédécesseur, mais s’il y a quelqu’un qui peut prendre l’histoire bizarre et loufoque et l’écraser du parc, ce doit être Taika Waititi.

Après s’être lancé dans le ciel avec le Great Glass Elevator, Willy Wonka, Charlie et Grandpa Joe arrivent au Space Hotel USA. Le trio est confondu avec des espions en approchant des astronautes et le président des États-Unis. Cependant, peu de temps après leur arrivée, ils découvrent que l’hôtel a été pris en charge par des monstres extraterrestres dangereux et changeants, connus sous le nom de The Vermicious Knids.

Mathilde

Première publication: 1er octobre 1988

Adaptations à l’écran: 1

Date de sortie de Netflix: TBA

Le film de 1996, Matilda, est souvent rappelé avec tendresse par tous ceux qui ont grandi dans les années 90, et il suffit de dire qu’il est encore apprécié par de nombreux enfants à ce jour. Comme l’histoire de Matilda est profondément ancrée dans le cœur de beaucoup, Netflix devra certainement capturer la magie du roman avec son adaptation animée prévue. Nous attendons toujours la confirmation de qui dirigera le projet, mais nous pensons que nous en apprendrons plus bientôt.

Nous avons la confirmation qu’une comédie musicale en direct du roman pour enfants arrivera également dans Netflix dans un proche avenir. Le film sera une adaptation de la comédie musicale du même nom, lauréate d’un Tony Award, de Tim Minchin. Matthew Warchus dirigera le film.

Les fans n’ont pas à s’inquiéter, vous recevrez une double dose de Matilda car l’adaptation animée se fera toujours sur Netflix.

Matilda, une jeune de cinq ans et demi, jeune, douée et incroyablement intelligente, lutte avec la stupidité de sa famille. À l’école, Matilda se lie d’amitié avec la charmante Miss Honey et peut enfin montrer ses prouesses intellectuelles. Malheureusement, l’école est dirigée par la tyrannique Miss Trunchbull qui est fière de punir sévèrement les étudiants. Lorsque Matilda développe des pouvoirs télékinésiques, elle sollicite l’aide de Mlle Honey alors qu’ils travaillent ensemble pour arrêter Mlle Trunchbull.

Projets Netflix potentiels à venir dans le futur

Le BFG

Première publication: 1982

Adaptations à l’écran: 2

Date de sortie de Netflix: TBA



Il y a eu 2 adaptations à l’écran pour le BFG, avec l’animation originale de 1989 beaucoup plus favorablement que la tentative de Steven Speilberg en 2016. L’adorable Big Friendly Giant est l’un des personnages les plus célèbres et les plus aimés de Roald Dahl, donc Netflix doit faire bien sûr, l’animation et la voix du BFG sont parfaites. Nous serions ravis du retour de David Jason pour fournir la voix de BFG, comme il l’a parfaitement fait dans le long métrage animé de ITV en 1989.

Sophie, devenue orpheline après la mort de ses parents, était allongée dans son lit la nuit, incapable de dormir. En voyant un spectacle étrange dans les rues, un homme géant, portant un sac géant et une trompette géante, Sophie est emportée par la silhouette mystérieuse. Se révélant être un géant, il se présente comme BFG, abréviation de Big Friendly Giant. Contrairement à d’autres géants mangeurs d’hommes, BFG vit de snozzcumbers dégoûtants et passe son temps à capturer des rêves.

Les Twits

Première publication: 1980

Adaptations à l’écran: 0

Date de sortie de Netflix: TBA

Il était prévu pendant de nombreuses années de produire un long métrage pour The Twits, mais le projet a été abandonné vers 2012. John Cleese était sur le point d’écrire le scénario, avec Kirk De Micco. Disney aurait produit le film aux côtés du studio d’animation Vanguard Film & Animation. Avec le projet apparemment abandonné, il semble que Netflix fournira la toute première adaptation à l’écran du roman pour enfants bien-aimé.

M. et Mme Twit, deux entraîneurs de cirque à la retraite, sont la paire la plus méchante et la plus laide du monde, se polissant constamment, chacun plus méchant que le précédent. De la formation d’une pauvre famille de singes, les Moldus-Wumps, à la capture d’oiseaux pour leurs tartes avec de la super-colle, les Twits sont incroyablement diaboliques. Lorsque la famille des singes reçoit la visite de l’oiseau Roly-Poly, ils élaborent un plan avec leur visiteur pour éliminer définitivement les Twits.

Les romans restants susceptibles d’être adaptés par Netflix sont les suivants:

George’s Marvelous Medicine (1981) Boy, Tales of Childhood (1984) Going Solo (1986) The Enormous Crocodile (1978) The Giraffe and the Pelly and Me (1985) Henry Sugar (1977) Billy and the Minpins (1991) The Magic Finger (1966) Esio Trot (1990) Dirty Beasts (1983) Rhyme Stew (1989) Pourquoi tous les romans pour enfants de Roald Dahl ne sont-ils pas adaptés

Pour faire simple, Netflix n’a pas la licence pour adapter tous les romans de la bibliographie de Roald Dahl. C’est parce que certains des titres manquants, comme Fantastic Mr. Fox, sont autorisés par d’autres sociétés. En utilisant le Fantastic Mr. Fox susmentionné, l’adaptation précédente du roman a été produite par 20th Century Fox en 2009. Avec l’acquisition de 20th Century Fox par Disney, on peut présumer que Disney détient désormais la licence.

Les autres titres manquants sont:

Danny, Champion du MondeGremlinsJames et la pêche géanteLe doigt magiqueLes sorcièresLe vicaire de Nibbleswicke

Quelle série animée Roald Dahl attendez-vous le plus avec impatience sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.