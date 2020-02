Toutes les stars originales de «Jurassic Park» de retour pour «Jurassic World 3» (jusqu’à présent)

Jurassic World 3 s’annonce comme un enfer d’une finale.

Même pour un cinéaste de l’estime de Steven Spielberg, Jurassic Park était un succès de niveau supérieur en 1993. Le film puise dans l’émerveillement et la terreur des dinosaures, soutenu par la partition indélébile de John Williams et les effets visuels révolutionnaires. Mais il est également resté si aimé en raison de ses personnages.

Alors que la trilogie Jurassic World se termine, c’est précisément cet élément du réalisateur original Colin Trevorrow qui se tourne. La star Chris Pratt a récemment taquiné Jurassic World 3 alias Jurassic World: Dominion mettra en vedette “tous les acteurs du Jurassic Park d’origine”. Voici qui est confirmé pour apparaître.

Une scène de «Jurassic Park» | Murray Close / .

Jeff Goldblum revient après «Jurassic World: Fallen Kingdom»

De tous les personnages préférés des fans présentés dans le film original de Spielberg, Ian Malcolm de Jeff Goldblum est facilement en tête de liste. Le personnage a mis en garde contre les conséquences de la création de dinosaures depuis le début. Il a donc semblé approprié que Goldblum reprenne le rôle, bien que brièvement, pour Jurassic World: Fallen Kingdom.

Dans ce film, le théoricien du chaos, Malcolm a vu ses pires craintes se réaliser. Les dinosaures fonctionnent désormais gratuitement dans le monde entier, un scénario qui change les choses pour toujours. L’humanité n’est plus l’espèce dominante. Et Malcolm – qui a également dirigé The Lost World: Jurassic Park – doit maintenant faire face à la situation contre laquelle il a mis en garde dans le premier film.

Heureusement, Goldblum reviendra encore une fois pour Jurassic World 3. Nous ne savons pas exactement quel rôle lui ou l’un des membres de la distribution reviendra jouer. Cependant, au moins les fans de longue date n’auront pas à voir le film final présumé de Jurassic Park sans le personnage le plus célèbre de la série. On pourrait dire que la vie, euh, a trouvé un moyen.

Sam Neill et Laura Dern sont de retour pour “Jurassic World 3”

Bien sûr, une grande partie de la raison pour laquelle Goldblum fait une telle impression dans Jurassic Park est qu’il n’a pas à porter l’histoire. Cette responsabilité incombe à Alan Grant (Sam Neill) et Ellie Sattler (Laura Dern). Leurs arcs – en particulier celui d’Alan – fournissent le crochet émotionnel pour Jurassic Park. Pourtant, à part Jurassic Park III, ils ne sont jamais revenus dans la série.

Cela est sur le point de changer, car Neill et le tout nouveau lauréat d’un Oscar Dern sont confirmés pour Jurassic World: Dominion. La dernière fois que nous les avons vus, Alan avait été amené à rejoindre une autre expédition sur une île pleine de dinosaures. Et Ellie s’était installée et avait eu des enfants avec un autre homme. Elle avait également pris sa retraite de la paléobotanique pour devenir écrivain pour enfants.

Cependant, au moment où nous reverrons Alan et Ellie, 20 ans se seront écoulés depuis Jurassic Park III. On ne sait pas si Alan et Ellie seront toujours en contact ou, peut-être, ont même ravivé leur romance. De plus, les enfants désormais adultes d’Ellie pourraient avoir un rôle à jouer dans Jurassic World 3. Ici, les fans espèrent obtenir plus d’une scène d’Alan et Ellie ensemble cette fois.

Joseph Mazzello a taquiné son rôle, mais qu’en est-il d’Ariana Richards?

Cela prend soin des trois grands. Mais d’autres personnages survivants du Jurassic Park original pourraient être dus pour un retour. Eh bien, Joseph Mazzello – qui jouait le jeune Tim Murphy – a récemment taquiné un projet mystère. De nombreux fans supposent que cela signifie qu’il fera lui aussi une apparition, bien que rien n’ait encore été confirmé pour Jurassic World 3.

Dans les années qui ont suivi Jurassic Park, Mazzello s’est occupé, apparaissant même dans des tubes comme The Social Network et Bohemian Rhapsody. Sa sœur à l’écran, Ariana Richards, n’a pas été aussi concentrée sur sa carrière d’actrice. En fait, depuis qu’elle a fait une apparition dans The Lost World aux côtés de Mazzello, elle n’a gagné qu’une poignée de crédits télévisés et cinématographiques. Aucune indication si elle sera de retour.

Sauf la surprise d’un Samuel L. Jackson à un bras, ce sont les seuls membres de la distribution originale de Jurassic Park qui pourraient apparaître. Cependant, Trevorrow pouvait toujours puiser dans les personnages survivants des deux autres suites pré-Jurassic World. Les fans pourraient-ils vraiment voir des acteurs tels que Vince Vaughn, Julianne Moore, William H. Macy et Téa Leoni revenir?

Probablement pas, mais comme Avengers: Fin de partie et Star Wars: La montée de Skywalker l’ont prouvé, vous ne savez jamais quelles surprises les cinéastes offriront. Nous découvrirons quand Jurassic World: Dominion le 11 juin 2021.