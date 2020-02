Toutes les statistiques d’affichage Netflix ont été publiées jusqu’à présent (février 2020)

Bienvenue dans la publication en cours la plus difficile que nous ayons jamais eu à rédiger ici sur What’s on Netflix. Au fil des ans, Netflix a publié de petits instantanés sélectifs dans son audience. Voici nos tentatives de cataloguer et de répertorier chaque mesure d’audience unique que le service a publiée.

Avec la nouvelle ère de la diffusion en continu, les mesures d’audience ont disparu. Au lieu de cela, nous obtenons des «datecdotes» sélectives (une expression inventée par le Entertainment Strategy Guy) qui nous donne un aperçu des chiffres d’écoute globaux de certains titres. Netflix est de loin le meilleur en ce qui concerne la publication de mesures et a promis de faire mieux pour nous communiquer les chiffres, le public et les producteurs d’émissions et de films.

Amazon ne donne que quelques aperçus tels que celui du succès de The Boys en disant: «Nous sommes ravis que ‘The Boys’ ait dépassé nos prévisions pour le visionnement au cours de ses deux premières semaines et soit devenu l’une de nos séries Amazon Original les plus regardées. par nos clients Prime Video ».

Les numéros sélectifs de Netflix sont souvent critiqués par d’autres dans l’industrie. John Landgraf de FX a déclaré que Netflix “ne vous raconte pas toute l’histoire”. Il convient de noter que la plupart des numéros de visionnage sont publiés aux côtés de rapports de bénéfices trimestriels conçus pour les investisseurs et, en fin de compte, donnant à Netflix une apparence de succès.

En ce qui concerne les 7 titres les plus regardés de l’histoire de Netflix, les voici:

6 Underground – 83 millions de vues * Bird Box – 80 millions de vuesMurder Mystery – 73 millions de vuesThe Witcher – 72 millions de vues * You (Season 2) – 54 millions de vues * Triple Frontier – 52 millions de vuesThe Perfect Date – 48 millions de vuesTall Girl – 41 millions vues

Ceux marqués d’un * utilisent le nouveau système métrique de Netflix.

Sans plus tarder, voici une liste de toutes les mesures que Netflix a annoncées jusqu’à présent et que nous garderons à jour au fil du temps.

Comment Netflix mesure-t-il l’audience? Jusqu’en 2020, le nombre de téléspectateurs de Netflix dans le passé comptait où un utilisateur avait regardé 70% du film / de la série. Désormais, l’audience compte si quelqu’un regarde 2 minutes d’un titre.

Remarque: la liste se fait par ordre décroissant de date de sortie du titre sur Netflix. Vous pouvez trouver la fiche technique sous-jacente ici.

Une chute de la grâce

Type: Film

Sorti sur Netflix: 17 janvier 2020

Statistiques annoncées: 3 février 2020

Nombre de téléspectateurs: ~ 26 000 000

A Fall From Grace de Tyler Perry était un thriller qui a tranquillement été diffusé sur Netflix au cours du premier mois de l’année.

La promotion de ce titre était loin du niveau de certains des autres titres de cette liste, ce qui montre comment un titre peut bien fonctionner uniquement sur la base du bouche à oreille et du célèbre algorithme.

Il a obtenu des vues massives malgré des critiques horribles, en particulier de la part des critiques, où il se situe à 34/100.

The Witcher (Saison 1)

Type: Séries

Sorti sur Netflix: 20 décembre 2019

Métrique annoncée: 20 janvier 2020

Nombre de téléspectateurs: ~ 72 000 000

Pourcentage d’abonnés: 43,09%

Sur la base de la nouvelle série et du jeu vidéo du même nom, nous savions que The Witcher allait être grand dès les premiers jours. Chacune des bandes-annonces a toujours été la plus visionnée sur la chaîne YouTube de Netflix et les gens recherchaient leur prochain correctif Game of Thrones.

Lorsque Netflix a publié cette statistique (qui a vu la série ajoutée au top 5 des titres les plus regardés de l’histoire de Netflix), il a également noté comment la série de livres avait également du mal à suivre la nouvelle demande.

6 Métro

Type: Films

Sorti sur Netflix: 20 décembre 2019

Métrique annoncée: 20 janvier 2020

Nombre de téléspectateurs: ~ 83 000 000

Pourcentage d’abonnés: 49,67%

Malgré des critiques relativement médiocres, le film était sûr d’être un grand succès étant donné qu’il combine Ryan Reynolds avec des explosions le tout dans un format facile à digérer.

Cette statistique couvre les quatre premières semaines de visualisation.

Vous (Saison 2)

Type: Séries

Sorti sur Netflix: 26 décembre 2019

Métrique annoncée: 20 janvier 2020

Nombre de téléspectateurs: ~ 54 000 000

Pourcentage d’abonnés: 32,32%

12 millions de personnes de plus ont regardé la saison 2 de You que la saison 1 au cours de ses quatre premières semaines, ce qui montre que la série a les jambes pour garder l’intérêt du public et a attiré plus de téléspectateurs longtemps après la sortie initiale de You.

Il convient de noter que Netflix ne dispose que de plusieurs semaines de données et que ce nombre est basé sur leurs estimations.

The Crown (Saison 3)

Type: Séries

Sorti sur Netflix: 17 novembre 2019

Métrique annoncée: 20 janvier 2020

Nombre de téléspectateurs: ~ 21 000 000

Pourcentage d’abonnés: 12,57%

La série dorée de Netflix, The Crown, qui couvre la vie de la reine Elizabeth, a finalement obtenu des statistiques au début de 2020. Les statistiques des émissions n’étaient pas connues auparavant.

Des informations supplémentaires sur l’audience ont également été fournies. Cela comprend le fait que 73 millions de personnes au total ont choisi de regarder au moins un épisode de The Crown. Il a également révélé que l’audience de la saison 3 était en hausse de 40% par rapport à la saison 2.

Remarque: Tous les titres répertoriés ci-dessous sont sur l’ancienne métrique de Netflix où Netflix mesurait en fonction du pourcentage de titre regardé par opposition à 2 minutes.

Klaus

Type: Film

Sorti sur Netflix: 11 novembre 2019

Metric a annoncé: 19 décembre 2019

Nombre de téléspectateurs: ~ 30 000 000

Pourcentage d’abonnés: ~ 18,95%

C’est un plaisir personnel de voir Klaus bien. Le film de vacances animé est spectaculairement animé et nous avons entendu dire qu’il avait été transmis par plusieurs studios. Au moins pour nous, ce sera une tradition annuelle plongeant dans le film. Il convient de noter que le nombre de 30 millions est techniquement au sommet et que la statistique couvre le premier mois, pas les 7 premiers jours.

Au-delà d’un numéro de Nielson pour The Christmas Chronicles (qui semble avoir eu plus de téléspectateurs que Klaus), c’est la première métrique que Netflix a publiée pour un titre de Noël.

L’Irlandais

Type: Film

Sorti sur Netflix: 27 novembre 2019

Metric a annoncé: 10 décembre 2019

Nombre de téléspectateurs: 26 404 081

Pourcentage d’abonnés: 16,68%

Netflix a dépensé des centaines de millions pour The Irishman, ce qui semble être sa meilleure chance à ce jour d’obtenir son premier film Oscar.

Les spéculations quant à savoir si l’Irlandais aurait ses statistiques révélées sont en cours depuis des semaines étant donné la taille du projet.

Compte tenu de la durée, c’est un nombre extraordinaire étant donné que vous devez regarder 70% du film pour être pris en compte dans ce nombre.

Flux de rue

Type: Film

Sorti sur Netflix: 11 octobre 2019

Metric a annoncé: 23 octobre 2019

Nombre de téléspectateurs: 2 600 000

Pourcentage d’abonnés: 1,64%

Ce film français sorti en octobre 2019 prouve que Netflix fait une brèche dans certains pays. Le film peut sembler avoir une faible audience, mais si vous considérez que Netflix France compte 6 millions d’abonnés au total, c’est près de la moitié des abonnés de la région.

El Camino: un film de rupture

Type: Film

Sorti sur Netflix: 11 octobre 2019

Metric a annoncé: 23 octobre 2019

Nombre de téléspectateurs: 25 734 392

Pourcentage d’abonnés: 16,25%

Le suivi du film jusqu’à la fin de la série Breaking Bad a obtenu de gros résultats avec Netflix. Le nombre reflète la première semaine de visionnage et dans le monde entier.

Grande fille

Type: Film

Sorti sur Netflix: 13 septembre 2019

Metric a annoncé: 17 septembre 2019

Nombre de téléspectateurs: 41 000 000

Pourcentage d’abonnés: 25,9%

Tall Girl est une comédie romantique (l’une des nombreuses que vous remarquerez sur cette liste) qui a obtenu de bons résultats auprès de la jeune génération. Il avait une énorme présence sur les réseaux sociaux, en particulier sur Snapchat et TikTok. Le chiffre reflète les 28 premiers jours de visionnage dans le monde.

Incroyable (série limitée)

Type: Séries télévisées

Sorti sur Netflix: 13 septembre 2019

Metric a annoncé: 16 septembre 2019

Nombre de téléspectateurs: 32 000 000

Pourcentage d’abonnés: 20,21%

La série limitée incroyablement produite a attiré beaucoup d’attention, en particulier grâce à son premier épisode. Le nombre reflète ses 28 premiers jours (premier mois) sur Netflix dans le monde.

Money Heist (Saison 3)

Type: Séries télévisées

Sorti sur Netflix: 17 juillet 2019

Metric a annoncé: 2 août 2019

Nombre de téléspectateurs: 34 355 956

Pourcentage d’abonnés: 21,7%

L’énorme série espagnole a grandi saison après saison et a notamment un large public dans les pays non hispanophones. Money Heist est la plus grande série non anglaise de Netflix sur Netflix. Le nombre représente la première semaine dans le monde.

Kidnapping Stella

Type: Film

Sorti sur Netflix: 12 juillet 2019

Metric a annoncé: 20 août 2019

Nombre de téléspectateurs: 18 895 873

Pourcentage d’abonnés: 11,93%

Thriller allemand qui, à notre connaissance, est la première métrique publiée pour un film non anglais sur Netflix.

Stranger Things (Saison 3)

Type: Séries télévisées

Sorti sur Netflix: 4 juillet 2019

Metric a annoncé: 11 juillet 2019

Nombre de téléspectateurs: 26 400 000

Pourcentage d’abonnés: 16,67%

Il s’agissait du plus grand lancement de série de Netflix à ce jour. Plus de 26 millions de téléspectateurs au cours du premier week-end, la série était disponible en streaming.

Meurtre mystère

Type: Séries télévisées

Sorti sur Netflix: 4 juillet 2019

Metric a annoncé: 11 juillet 2019

Nombre de téléspectateurs: 73 000 000

Pourcentage d’abonnés: 48,17%

Le film d’Adam Sandler qui était son meilleur film sur Netflix à ce jour. Au cours des trois premiers jours, 13,4 millions de vues provenaient de comptes aux États-Unis et au Canada et 17,5 millions dans le monde. 73 millions de ménages au total ont regardé Murder Mystery au cours du premier mois.

Soyez toujours mon peut-être

Type: Film

Sorti sur Netflix: 31 mai 2019

Metric a annoncé: 17 juillet 2019

Nombre de téléspectateurs: 32 000 000

Pourcentage d’abonnés: 20,21%

La comédie Ali Wong et Randall Park pourrait probablement attribuer une partie de son succès grâce aux mèmes entourant le camée de Keanu Reeves. Néanmoins, c’est une autre comédie romantique populaire qui a vu près de 1 abonné sur 5 à l’heure. Le chiffre représente les premiers mois de visionnage.

Quand ils nous voient (série limitée)

Type: Séries

Sorti sur Netflix: 31 mai 2019

Metric a annoncé: 17 juillet 2019

Nombre de téléspectateurs: 25 000 000

Pourcentage d’abonnés: 15,79%

La série limitée révolutionnaire d’Ava Duvernay sur Central Park Five a remporté un franc succès auprès du public lors de sa sortie en mai 2019. Le chiffre ci-dessus représente le premier mois de chiffres. Nous devons également noter que Netflix a déclaré: “Les séries les plus regardées aux États-Unis chaque jour depuis au moins le 12 juin”.

Dead To Me (Saison 1)

Type: Séries

Sorti sur Netflix: 3 mai 2019

Metric a annoncé: 17 juillet 2019

Nombre de téléspectateurs: 30 000 000

Pourcentage d’abonnés: 18,95%

La première série de comédie noire avec Christina Applegate et Linda Cardellini a très tôt touché la corde sensible auprès des observateurs de Netflix du monde entier. Le chiffre de 30 millions fait référence au premier mois des ménages dans le monde.

The Perfect Date

Type: Film

Sorti sur Netflix: 12 avril 2019

Metric a annoncé: 17 juillet 2019

Nombre de téléspectateurs: 48 000 000

Pourcentage d’abonnés: 30,32%

Noah Centineo a été dans pas mal de grands films de comédie romantique de Netflix destinés aux adolescents et il y a aussi une bonne raison. The Perfect Date était un énorme tirage au sort auquel près de 50 millions de personnes ont regardé le film au cours du premier mois de sortie.

Notre planète (série limitée)

Type: Séries

Sorti sur Netflix: 5 avril 2019

Metric a annoncé: 17 juillet 2019

Nombre de téléspectateurs: 33 000 000

Pourcentage d’abonnés: 20,84%

La première grande incursion de Netflix dans le genre des docuseries de la nature a commencé en avril 2019 et sur la base du fait qu’un cinquième de la base d’abonnés de Netflix l’a regardé dans le monde entier en un mois, on pourrait dire que cela s’est plutôt bien passé.

The Highwaymen

Type: Film

Sorti sur Netflix: 29 mars 2019

Metric a annoncé: 16 avril 2019

Nombre de téléspectateurs: 40 000 000

Pourcentage d’abonnés: 26,39%

Malgré des critiques mitigées, cette période dramatique biographique a encore marqué plus de 40 millions de téléspectateurs. À l’époque, cela représentait près du quart de l’ensemble des abonnés au cours du premier mois.

Triple frontière

Type: Film

Sorti sur Netflix: 13 mars 2019

Metric a annoncé: 16 avril 2019

Nombre de téléspectateurs: 52 000 000

Pourcentage d’abonnés: 34,31%

Chiffres mondiaux et visionnage pour les 30 premiers jours. Le hit d’action pour Netflix comportait une distribution de stars et est actuellement, selon les mesures publiées au moins, le troisième film le plus regardé.

Umbrella Academy (Saison 1)

Type: Séries

Sorti sur Netflix: 15 février 2019

Metric a annoncé: 16 avril 2019

Nombre de téléspectateurs: 45 000 000

Pourcentage d’abonnés: 29,69%

Jusqu’à Umbrella Academy, la sortie de la série de super-héros de Netflix était entièrement dépendante de Marvel. Le succès retentissant de la Umbrella Academy prouve que Netflix peut promouvoir du contenu de super-héros qui n’est pas de Marvel ou DC. Ce chiffre était le premier mois de visionnage.

Éducation sexuelle (Saison 1)

Type: Séries

Sorti sur Netflix: 11 janvier 2019

Metric a annoncé: 17 janvier 2019

Nombre de téléspectateurs: 40 000 000

Pourcentage d’abonnés: 28,72%

Cette surprenante série a rapidement trouvé un public mondial un mois après sa diffusion avec son casting fantastique et son scénario décalé.

Vous (Saison 1)

Type: Séries

Sorti sur Netflix: 26 décembre 2019

Metric a annoncé: 17 janvier 2019

Nombre de téléspectateurs: 40 000 000

Pourcentage d’abonnés: 28,72%

L’énorme augmentation de l’audience de l’émission montre la puissance de Netflix par rapport à ses homologues du réseau. En fait, le NYTimes a uniquement attribué le succès de l’émission grâce à la puissance de la plateforme.

Boîte à oiseaux

Type: Film

Sorti sur Netflix: 21 décembre 2018

Metric a annoncé: 30 décembre 2018

Nombre de téléspectateurs: 70 000 000

Pourcentage d’abonnés: 57,45%

À ce jour, Bird Box est le film ou la série télévisée le plus performant de Netflix à ce jour. Ce n’est pas une surprise non plus. Tout le mois de décembre et janvier 2019 était juste plein de mèmes Bird Box et de presse.

Elite (Saison 1)

Type: Séries télévisées

Sorti sur Netflix: 5 octobre 2018

Metric a annoncé: 17 janvier 2018

Nombre de téléspectateurs: 20 000 000

Pourcentage d’abonnés: 14,36%

La deuxième série espagnole de cette liste a été un énorme succès dans les pays de langue espagnole, mais tout comme Money Heist s’est également bien traduit dans d’autres régions de Netflix.

Fyre: la plus grande fête qui n’ait jamais eu lieu

Type: Documentaire

Sorti sur Netflix: 18 septembre 2018

Metric a annoncé: 17 janvier 2018

Nombre de téléspectateurs: 20 000 000

Pourcentage d’abonnés: 14,36%

À l’exception d’Orange est le New Black, le documentaire du Festival Fyre est le plus ancien titre de la liste Netflix et représente le premier titre pour lequel Netflix a publié ses vagues statistiques de visualisation.

Si vous souhaitez voir notre feuille de calcul complète des chiffres, veuillez consulter nos documents Google ici.

Le seul titre que nous n’avons pas inclus ci-dessus est le fait qu’Orange is the New Black a été annoncé comme ayant été lancé par 105 millions de comptes. Cela représente environ 2 personnes sur 3 avec un compte Netflix.

Certaines des premières preuves anecdotiques ont été produites en avril 2013 lorsque Reed Hastings a noté que l’audience de Hemlock Grove était plus élevée que celle de House of Cards.

Si vous recherchez une analyse plus approfondie de certaines des statistiques de visualisation les plus récentes et comment les lire, le spécialiste de la stratégie de divertissement est là pour vous.

Plus de données d’audience publiées par Netflix (programmation non spécifique)

En 2018, le compte de films de Netflix a publié des extraits intéressants d’informations sur sa bibliothèque de films. En mai 2018, il a noté que 33 films Netflix Original avaient été diffusés et avaient été visionnés plus de 300 millions de fois par 80 millions de comptes. À l’époque, Netflix rapporte qu’il comptait 124,35 millions de comptes au deuxième trimestre 2018.

Qu’est-ce que ça veut dire? À la mi-2018, 65% de tous les comptes Netflix avaient regardé un film de marque Netflix.

En outre, il a noté que 80 millions de comptes avaient regardé un film d’amour sur Netflix (original et non original)

En janvier 2020, Netflix a révélé que ses utilisateurs avaient regardé 2 milliards d’heures de contenu d’Adam Sandler sur Netflix.

