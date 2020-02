Toutes les versions de Netflix, HBO, Movistar +, Amazon et Apple TV + en mars 2020

Le printemps approche, les services de streaming Ils sont prêts à passer à la charge avec plusieurs des titres les plus marquants de leurs catalogues. Un mois de plus, la production originale marque la note dominante, bien que les acquisitions de dernière minute donneront un peu plus de couleur à une marche chargée de premières, qui testera notre capacité organisationnelle à intégrer autant d’épisodes dans notre routine.

«Westworld», «Elite», «Amazing Stories» et «ZeroZeroZero»

Netflix présentera le plus grand nombre de premières, parmi lesquelles souligner en particulier les troisièmes saisons de «Elite», «Ozark» et «On My Block», en plus du film original “Hogar”, qui met en vedette Javier Gutiérrez et Mario Casas comme protagonistes. La société américaine proposera également le nouvel opus de «Castlevania» et ne quittera pas le monde des jeux vidéo avec «Devil May Cry».

HBO fournira enfin la troisième saison de «Westworld», qui sera accompagnée de la mini-série prometteuse «L’intrigue contre l’Amérique», du créateur de «The Wire». En ce qui concerne les acquisitions par des tiers, HBO lancera trois nouveaux titres FX: «Breeders», Martin Freeman face à la paternité; «Dave», qui montre la montée comique d’un rappeur; et ‘Devs’, la première série d’Alex Garland, réalisateur de “Ex Machina”.

De son côté, Movistar + maintiendra son engagement envers le contenu original avec la deuxième et dernière saison de «Juste avant le Christ»; Amazon Prime Video sera la première fenêtre de lancement de «Charon», le drame criminel de Mediaset, et sortira également le thriller «ZeroZeroZero»; et L’Apple TV + possède un atout unique mais puissant: «Amazing Stories», l’anthologie inspirée de la fiction homonyme de Steven Spielberg.

Versions de Netflix:

– ‘Devil May Cry’ (Première – 1/3)

– «Paradise PD» (T2 – 6/3)

– «Castlevania» (T3 – 6/3)

– ‘Confidential Spenser’ (Film – 6/3)

– «Hakan, le protecteur» (T3 – 6/3)

– «Vikings» (T6A – 10/3)

– «Carmen Sandiego: voler ou ne pas voler» (Spécial interactif – 10/3)

– «Sur mon bloc» (T3 – 11/3)

– «Royaume» (T2 – 13/3)

– ‘Elite’ (S3 – 13/3)

– ‘Beastars’ (Première – 13/3)

– ‘Bloodride’ (Première – 13/3)

– «Les meurtres de Valhalla» (Première – 13/3)

– «Femmes de la nuit» (Première – 13/3)

– ‘Altered Carbon: Resleeved’ (Film – 19/3)

– ‘Feel Good’ (Première – 19/03)

– ‘Le trou’ (Film – 20/3)

– ‘Self Made’ (Première – 20/3)

– «Greenhouse Academy» (T4 – 20/3)

– ‘La Lettre du Roi’ (Première – 20/3)

– ‘Freud’ (Création – 23/3)

– ‘Curtiz’ (Film – 25/3)

– ‘Home’ (Film – 25/3)

– ‘Unorthodox’ (Première – 26/3)

– «Ozark» (T3 – 27/3)

– ‘Uncorked’ (Film – 27/3)

Premières HBO:

– «Axios» (T3 – 2/3)

– ‘Blessed Patience (Breeders)’ (Première – 3/3)

– «Menteur» (T2 – 3/3)

– «Baron Noir» (T3 – 4/3)

– «Paires et non» (Première – 5/3)

– ‘Dave’ (Première – 5/3)

– ‘Devs’ (Première – 5/3)

– «De meilleures choses» (T4 – 6/3)

– «Vikings» (T6A – 10/3)

– «Westworld» (T3 – 16/3)

– «L’intrigue contre l’Amérique» (Première – 17/03)

– «Roswell, Nouveau-Mexique» (T2 – 17/3)

– ‘La renaissance’ (S1-2 – 30/3)

Movistar + sort:

– «Président animé» (T3A – 3/3)

– «Juste avant le Christ» (S2 – 13/3)

– «Lundi noir» (T2 – 16/3)

Premières vidéos d’Amazon Prime:

– ‘Charon’ (Première – 6/3)

– ‘ZeroZeroZero’ (Première – 6/3)

– «Faire la coupe» (Première – 27/3)

Apple TV + sort:

– ‘Histoires étonnantes’ (Premiere – 6/3)

