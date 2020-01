Toutes les versions de Netflix, HBO, Movistar +, Amazon, Sky et Apple TV + en février 2020

Bien que nous soyons à quelques semaines de 2020, la série s’accumule déjà, et les plates-formes n’ont pas l’intention de remédier à cette offre écrasante. Après avoir connu le résultat de ‘BoJack Horseman’, entrez à nouveau à Moordale à l’aide de ‘Sex Education’ ou voyagez dans l’espace à bord des navires de ‘Star Trek: Picard’ et ‘Avenue 5’, le mois de février garder ce rythme éclectique avec une autre vague de premières.

«Cette merde me dépasse», «Hunters», «Better Call Saul» et «Katy Keene»

Le prix de l’abondance revient à Netflix qui, entre films et séries, proposera près de deux douzaines de titres originaux. Parmi eux, la première de ‘Locke & Key’, l’adaptation de la sombre série comique de Joe Hill et Gabriel Rodriguez; les deuxièmes saisons de «Altered Carbon» et «Narcos: Mexico»; la Première partie du dernier épisode de «Cable Girls»; et ‘This shit overpasses me’, qui rassemble des créateurs de ‘Stranger Things’ et ‘The End of the F *** ing World’.

HBO poursuivra la diffusion de «The Visitor», «Avenue 5» ou «Curb Your Enthusiasm» et ajoutera au mélange les nouvelles saisons de «High Maintenance» et «The great friend» et la première de «Katy Keene», le spin-off de «Riverdale» avec Lucy Hale. Et, comme la plateforme américaine, Movistar + se concentrera sur la qualité avec les retours puissants de «Better Call Saul», «Kidding» et «Outlander», qui accompagnera les productions originales ‘Shame’ et ‘Virtual Hero’.

De son côté, Sky reprendra les gants FOX et TNT avec le première des nouveaux épisodes de «Homeland», «The Walking Dead» et «Miracle Workers», en plus de sortir son nouvel original, le thriller politique «Cobra». Finalement, Amazon Prime Video et Apple TV + concentreront leurs efforts sur un seul titre. Le premier lancera “ Hunters ”, dans lequel Al Pacino dirige un groupe de chasseurs nazis, et le second la comédie “ Mythic Quest: Raven’s Banquet ”, axée sur le monde du développement de jeux vidéo.

Versions de Netflix:

– “Sourds” (Film – 3/2)

– «Le pharmacien» (Première – 5/2)

– ‘Insect Cage’ (Première – 6/2)

– ‘Locke & Key’ (Première – 7/2)

– ‘Horse Girl’ (Film – 7/2)

– ‘My Holo Love’ (Première – 7/2)

– “ À tous les garçons: P.D. Je t’aime toujours ” (Film – 12/2)

– «Narcos: Mexique» (T2 – 13/2)

– «Les filles du câble» (T5A – 14/2)

– ‘Gentefied’ (Première – 21/2)

– ‘Son dernier souhait’ (Film – 21/02)

– ‘Porte 7’ (Première – 21/2)

– ‘Cette merde me dépasse’ (Premiere – 26/2)

– «Carbone modifié» (T2 – 27/2)

– ‘Pokémon: Mewtwo Strikes Back-Evolution’ (Film – 27/2)

– «Tous les bons endroits» (Film – 28/2)

– “The Infinite Trench” (Film – 28/2)

– ‘Queen Sono’ (Première – 28/2)

Premières HBO:

– ‘McMillions’ (Première – 4/2)

– ‘Katy Keene’ (Première – 7/2)

– «Haute maintenance» (T4 – 8/2)

– «Le grand ami: un mauvais nom» (T2 – 10/2)

– «Strike Back» (T7 – 15/2)

– «La semaine dernière ce soir avec John Oliver» (S7 – 2/18)

Movistar + sort:

– «Plaisanterie» (T2 – 10/2)

– ‘Honte’ (S3 – 2/14)

– «Outlander» (T5 – 17/2)

– «Better Call Saul» (T5 – 24/2)

– «Héros virtuel» (T2 – 28/2)

Premières vidéos d’Amazon Prime:

– ‘Hunters’ (Première – 21/2)

Premières Sky:

– ‘9-1-1: Lone Star’ (Première – 5/12)

– ‘Cobra’ (Première – 12/2)

– «Miracle Workers: The Middle Age» (T2 – 21/2)

– «Patrie» (T8 – 23/2)

– «The Walking Dead» (T10B – 24/2)

– ‘Pour la vie’ (Première – 27/2)

Apple TV + sort:

– ‘Mythic Quest: Raven’s Banquet’ (Première – 7/2)

.