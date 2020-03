‘Toy Boy’ triomphe sur Netflix et devient la série la plus regardée d’Espagne

L’opacité en termes de données de consommation fait toujours référence à Netflix. La plateforme internationale de streaming n’a jamais voulu révéler officiellement trop de chiffres concernant le nombre d’utilisateurs qui consomment leurs produits, mais petit à petit, nous apprenons à connaître des données plus concrètes sur le succès (ou non) de vos différents paris. Justement, l’un des derniers développements de son interface est la possibilité de savoir quels sont les dix produits les plus consultés quotidiennement dans chaque pays. Merci à cette nouveauté nous pouvons vérifier chaque jour les séries ou programmes les plus en vogue dans chaque territoire, quelque chose qui nous réserve bien des surprises et qui révèle le type de produit qu’il aime le plus chez les spectateurs.

Les plus vues sur Netflix Espagne

De ces données, il résulte que La fiction espagnole aime, et beaucoup sur Netflix. Parmi les produits les plus consommés quotidiennement sur la plateforme de notre pays figurent «Les filles du câble» de Bambú Producciones et «Vivre sans permission» de Mediaset España et Alea Media. Mais à côté d’eux, se détache désormais «Toy Boy», le pari fictif d’Atresmedia Televisión. Après avoir rejoint le catalogue Netflix, la série avec Jesús Mosquera, Cristina Castaño et María Pedraza est devenue un véritable succès et C’est déjà l’un des produits les plus consommés sur la plateforme de streaming, à la fois dans notre pays et dans d’autres territoires au-delà de nos frontières.

Dans le Top10 en Espagne et dans d’autres pays

Après avoir été pendant plusieurs jours dans le Top10 de notre pays, ce vendredi 6 mars, ‘Toy Boy’ a été couronné Netflix le plus regardé d’Espagne; C’est le produit le plus consommé de la plateforme. Fiction partage les premières places avec «This shit mepasses me» et les nouveaux épisodes de «Altered carbon». En parallèle, la série a également réussi à être numéro un au Maroc et au Brésil, tandis qu’en Argentine et au Costa Rica, elle est également parmi les plus suivies. Il semble que le thriller érotique produit par Plano a Plano ait suscité un intérêt international et peu de spectateurs ont décidé de lui donner une chance sur Netflix. ‘Toy Boy’ a ainsi entamé une seconde vie, cette fois dans le monde. Cela a été repris par certains de ses interprètes dans les réseaux sociaux. Cristina Castaño, par exemple, a tenu à remercier ses partisans pour le soutien reçu cette semaine. “Je reçois beaucoup de messages de toutes les parties du monde où vous pouvez voir “Toy boy” et cela me rend très heureux que vous l’aimiez. ”

José de la Torre et Jesús Mosquera, à moitié nus à la fin de ‘Toy Boy’Atresmedia

Dans Antena 3, cela n’a pas fonctionné

Avec ces bonnes performances sur Netflix, Atresmedia a réussi à donner une seconde vie à l’une de ses séries. Dans ce cas, il convient de rappeler que «Toy boy» n’a pas obtenu beaucoup les performances attendues dans sa diffusion linéaire depuis les treize épisodes diffusés en prime time d’Antena 3 Ils ont marqué une part moyenne de 8,4% et 1 128 000 téléspectateurs; données inférieures à la moyenne de la chaîne. Maintenant, bien que nous ne disposions pas de données de visualisation spécifiques sur Netflix, il semble que les performances soient meilleures que prévu et sur la plate-forme, il a réussi à susciter l’intérêt du public. De plus, cela semble prouver une fois de plus que la façon dont la consommation de fiction a changé dans le public; Désormais, le spectateur choisit de manière plus massive quand il veut regarder sa série préférée et le fait sans publicité.

Seconde vie à ses fictions

Quant à donner une seconde vie à ses fictions, il existe de nombreux exemples que nous trouvons dans le catalogue Atresmedia. Par exemple, la chaîne a conclu des accords avec des plateformes telles que Netflix pour incorporer ‘Fariña’, ’45 révolutions ‘,’ Times of war ‘ou’ Vis a vis ‘, parmi beaucoup d’autres. Parallèle, certains de ses succès ont eu des séquelles dans d’autres chaînes et plates-formes («Vis a vis» dans FOX Espagne et «Velvet» dans Movistar +) alors qu’il existe d’innombrables adaptations à travers le monde de ses paris les plus mythiques. Il y a aussi des redémarrages de produits Antena 3 tels que “ l’internat ” dans Amazon Prime Video et il est également impossible de ne pas parler de “ The Paper House ”, qui après avoir balayé Netflix a été automatiquement renouvelé sur la plate-forme et est déjà la série non anglophone la plus regardée de la planète entière.

