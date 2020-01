Toy Story 3, les enfants recréent le film en stop motion, il leur a fallu 8 ans | .

Les frères Mason et Morgan McGrew Ils sont de fervents fans de la saga Toy Story, à tel point qu’ils ont recréé pendant huit ans le troisième volet de la saga avec la technique du stop motion.

Pour jouer les scènes ils ont utilisé leurs jouets et parfois de vraies personnes pour avoir une interprétation parfaite du film.

Grâce à leur dévouement, ils ont réussi à publier dans Youtube et bien sûr avec la permission de Disney après avoir vu l’excellent travail et le dévouement qu’ils ont été autorisés à publier le film.

Quelque chose qui a surpris ceux qui ont eu le plaisir de voir la version en stop motion c’est que les frères McGrew ont réussi à avoir de très bons clichés et à avoir des lieux très similaires à ceux du film.

Quelque chose qui a retenu autant l’attention était que les jouets étaient synchronisés à la perfection avec l’audio d’origine, selon Morgan, le 90% du film Cela a été fait avec la technique de l’animation motion stop motion qui est faite d’image par image, et rien n’a été fait par ordinateur, même s’ils apparaissent dans leur propre film Morgan is Andy and Mason is Sid.

Cette technique se caractérise par la réalisation de ce type d’animation photo par photo, si vous ne connaissez pas ce type de travail vous localiserez probablement plusieurs films réalisés avec cette technique: Le monde étrange de Jack, Coraline, Kubo, Chicks in flight, Frankenweene, entre autres .

Pour vous donner une idée sur le Film Kubo Il a fallu plus d’une trentaine d’animateurs en stop motion, qui ont travaillé pendant plus de deux ans à photographier 43 images par jour pour le film en question, il est donc assez tard pour faire ce type de technique mais ça finit par être quelque chose très original.

Il a fallu huit ans à Mason et Morgan pour faire le film parce que ce n’était pas la seule chose qu’ils ont faite lorsqu’ils ont eu l’occasion d’avancer dans votre projet privé ils l’ont fait, mentionnent-ils dans une interview au journal Excelsior.

“Parfois, nous voulions jeter l’éponge, mais en même temps, nous ne pensions pas abandonner quelque chose que nous avions commencé”, ont répondu les frères.

