Toy Story 4 examen | À l’affiche Disney Plus

Pixar ramène les vieux amis de l’univers “Toy Story” pour une dernière aventure. Cette fois, Woody, Buzz, Jessie, Rex et le reste du gang aident Bonnie à s’adapter à la maternelle.

Le film nous explique pourquoi Bo Peep n’était pas dans “Toy Story 3” avec le reste de nos amis, car elle a été donnée lors des événements entre “Toy Story 2” et “Toy Story 3.” Cela devient important plus tard, lorsque Woody et son nouvel ami Forky se perdent lors d’un voyage sur la route et en essayant de revenir à Bonnie, Woody trouve la lampe de Bo dans un magasin d’antiquités. Ensemble, Bo aide Woody et Forky à revenir à Bonnie. Mais c’est à la fin que Woody apprend une nouvelle leçon sur le thème central de la série: rentrer à la maison. J’ai hâte de découvrir le court-métrage “Lamp Life” de Disney Plus pour voir ce qui s’est passé depuis le don de Bo Peep jusqu’à ce que Woody la retrouve.

Le film me fait me sentir très nostalgique étant donné que j’avais 10 ans lorsque le premier “Toy Story” est sorti. Nous avons vu Woody et Buzz s’échapper de la maison de Sid pour revenir à Andy, Buzz et ses amis sauvent Woody d’un magasin de jouets en envoyant un ensemble complet de jouets Woody’s Roundup à des collectionneurs au Japon et l’ensemble du gang s’échappe de la garderie Sunnyside Daycare pour commencer une nouvelle vie avec Bonnie tout en disant au revoir à Andy. Maintenant, Woody aide Forky à revenir tout en retrouvant Bo et en rencontrant de nouveaux amis en cours de route.

Forky est un nouvel ajout intéressant au casting de personnages. Bonnie fait Forky lors de l’orientation à la maternelle et la Spork ne peut pas envelopper le fait que c’est maintenant un jouet et non une poubelle. En chemin, ils rencontrent Gabby dans le magasin d’antiquités. La poupée, présentée comme le méchant, n’est pas aussi diabolique que Stinky Pete ou Lotso Bear des films précédents. Elle veut vraiment la même chose que Woody veut, un enfant à aimer.

En tant que fan de la série depuis près de 25 ans, c’est un moment amusant. En revoyant Woody et Buzz à l’écran, j’ai été ramené à 1995 lorsque j’ai vu pour la première fois «Toy Story». Les sons de Tom Hanks et Tim Allen ensemble m’apaisent. Et, j’ai apprécié la façon dont ils ont travaillé dans le dialogue inutilisé de Don Rickles en tant que M. Potato Head malgré son décès en 2017.

Si j’ai une plainte à propos de “Toy Story 4”, c’est qu’il se sentait un peu à sa place par rapport aux trois films précédents. La fin de “Toy Story 3” avait une telle finalité qu’un autre long métrage n’a jamais semblé nécessaire. Les histoires continues des jouets dans le short et la série télévisée semblaient suffisantes une fois que les jouets étaient passés d’Andy à Bonnie. Mais, nécessaire ou non, «Toy Story 4» était certainement un bon moment que j’aime partager avec mes enfants.

Évaluation: 4 étoiles

Alors, que pensez-vous de “Toy Story 4?”

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis qu’il a grandi pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère aller dans tous les parcs Disney du monde.

