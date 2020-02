Toy Story 4 remporte le prix du meilleur film d’animation aux Oscars

La 92e cérémonie des Oscars a eu lieu au Kodak Theater à Hollywood & Highland Center à Hollywood, avec la Walt Disney Company a remporté un certain nombre de prix.

Toy Story 4 a remporté le prix du meilleur film d’animation, battant Missing Link et Klaus de Netflix. Il s’agit du deuxième film Toy Story à remporter un Oscar et c’était la 13e fois que ce prix était décerné à un film Disney.

Randy Newman est également monté sur scène pour interpréter la chanson «Je ne peux pas te laisser te jeter» du film.

Toy Story 4 est maintenant disponible pour diffuser sur Disney +.

Parmi les autres lauréats des Oscars des Walt Disney Studios, citons Searchlight Pictures JoJo Rabbit décrochant le meilleur scénario adapté.

Et les studios Ford Vs Ferrari du 20e siècle ont remporté deux prix pour le meilleur montage de film et le meilleur montage sonore.

Parasite a été le plus grand gagnant des prix, remportant 4 Oscars, dont celui du meilleur film, avec 1917 trois prix. Alors que Renee Zellweger a remporté la meilleure actrice pour avoir joué Judy Garland dans Judy et Joaquin Phoenix a remporté le prix du meilleur acteur pour Joker. Et Brad Pitt et Laura Dern ont tous deux gagné dans les catégories de prix du meilleur second rôle.

