Toy Story 4 remporte le prix du “meilleur film d’animation” aux PGA

Pixar a remporté un autre prix pour Toy Story 4 aux Producers Guild Awards, pour le meilleur long métrage d’animation.

Disney a également remporté le prix de l’innovation pour son expérience VR, Vader Immortal: A Star Wars VR Series – Episode I.

Toy Story 4 arrive à Disney + le 5 février.

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.