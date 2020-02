Toy Story 4 remporte l’Oscar 2020 du meilleur film d’animation

Comme prévu, Disney-Pixar a remporté l’Oscar 2020 du meilleur film d’animation avec Toy Story 4, sur Comment dresser votre dragon: Le monde caché, J’ai perdu mon corps, Klaus et Link manquant.

Le film a été présenté en première en juin 2019 et nous a donné, pour ainsi dire, la fin finale de Woody, Buzz Lightyear et du reste des personnages emblématiques de la franchise. Cependant, il ne faut pas oublier que cela a également laissé ouverte la possibilité qu’à l’avenir la saga Toy Story pourrait s’étendre avec plus de retombées et des histoires sur les personnages de soutien, comme le court métrage d’animation de Bo Peep, Lamp Life, du service de streaming Disney +.

Toy Story 4 Il a été réalisé par Josh Cooley.

