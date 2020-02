Toy Story 4 remporte l’Oscar du meilleur film d’animation et déçoit tout le monde | Instagram

Le film bien-aimé Toy Story 4 a remporté le prix Oscar à meilleur film d’animation lors de la 92e édition, étant le premier qui parvient à répéter le triomphe dans ladite catégorie, remportant le prix deKlaus», Le candidat espagnol Sergio Pablos.

Nous voulons remercier tous ceux qui ont grandi avec “Toy Story”, a déclaré le réalisateur Josh Cooley sur scène.

Ce nouveau film a recueilli très bonnes critiques pour sa qualité dans la partie animation et aussi pour continuer à faire que chacun se sente comme des enfants pendant plusieurs décennies après sa première livraison.

Le premier film de Histoire de jouets a reçu la nomination Oscar au meilleur film mais il ne l’a pas gagné et à cette époque il n’y avait pas de catégorie séparée pour les films d’animation.

C’est une lettre d’amour à nos familles, parents, femmes, enfants … », a déclaré Jonas Rivera avec son partenaire Mark Nielsen.

Le film Toy Story 3 il a également réussi à prendre la Oscar au meilleur long métrage d’animation et au meilleure chanson originale.

Et voilà comment Toy Story 4 cette année a également été nominé à nouveau dans la meilleure section de chanson pour “Je ne peux pas te laisser te jeter“, Avec qui vous devrez rivaliser”Dans l’inconnu“De”Congelé 2“

Pour cette catégorie, bien qu’il ait remporté Toy Story, le favori de tous était Klaus, Le film de Noël de Netflix, qui a marqué l’histoire avec cette nomination, en plus de remporter le 7 prix Annie à laquelle il a été nominé (y compris Meilleur film et réalisateur) et le Bafta aile Meilleur film d’animation.

La conception originale des protagonistes et le monde dans lequel ils vivent, leur engagement à récupérer et à enquêter sur la Animation 2D c’est ce qui a enchanté tout le public de ce grand film d’animation réalisé par les espagnols Sergio Pablos.

